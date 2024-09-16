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Україна мала ухвалити закон про мобілізацію ще рік тому, - Сікорський

сікорський,радослав

Закон про мобілізацію в Україні треба було ухвалювати рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію, на мою думку, щонайменше на рік пізніше. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", – висловився Сікорський.

Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - сказав він.

Сікорський зазначив, що Польща не надає соціальну допомогу працездатним біженцям. Крім того, він висловив сумнів у доцільності створення фінансових стимулів для українських чоловіків, щоб вони залишалися в ЄС.

"Київ повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах. Але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту", - вважає Сікорський.

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Нагадаємо,  раніше Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям в ЄС. На його думку, Західна Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

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Топ коментарі
+27
Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
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16.09.2024 13:10
+12
Щось мені підказує, що він своїх дітей першими вивезе кудись по далі.
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16.09.2024 13:14
+11
Я ходжу до перукарні у Варшаві

Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
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16.09.2024 13:12
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Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
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16.09.2024 13:10 Відповісти
Щось мені підказує, що він своїх дітей першими вивезе кудись по далі.
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16.09.2024 13:14 Відповісти
Діти Сікорського вже давно в США (мають американське громадянство).
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16.09.2024 14:12 Відповісти
Вибачай, не слідкую за польскими керманичами, "своїх" зелених уродів вистачає. Але бачу, що такий же самий щирий патріот, як у нас був ветеринар-рнбошник. Розказувати як кому треба йти, але своїх діточок надійно сховати. Ну да, в них же "інше громадянство"... авжеж.
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16.09.2024 16:21 Відповісти
Сікорський був настільки «щирим патріотом», що в Європарламенті брав цілі валізи євро від представників країн поза ЄС за якісь «консультації». Що це за країни і що це за «консультації», він досі не хоче говорити.
Що стосується дітей, то вони мають американське громадянство, тому що їх мати американка, а точніше, походить з відомої єврейської сім'ї з США.
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16.09.2024 17:28 Відповісти
Згадав що було опитування рік назад.
15% поляків лише готові захищати, але українці УСІ повинні вертатися згідно його позиції.

https://www.rp.pl/wojsko/art39596581-sondaz-co-zrobiliby-polacy-gdyby-rosja-zaatakowala
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16.09.2024 13:18 Відповісти
Читаєш, але не розумієш, а потім пишеш дурниці - там написано, що 15 відсотків пішли б добровольцями в армію (відомо, що більшість пішла б в армію внаслідок призову).
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16.09.2024 14:18 Відповісти
Усе я так розумію. Давай тоді усі цифри, щоб була повна картина

Ще 29% готові стати волонтерами, 11,9% втечуть за кордон, а 25,5% втечуть в безпечне місце в Польщі. Ще 22% поляків не будуть робити нічого, тобто їм в принципі пофігу, окупація - так окупація. 11,6% не готові відповідати.

Тобто скільки у реальності готові взяти зброю до рук? То ж не треба тут малювати розових поні.
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16.09.2024 16:17 Відповісти
Я не знаю, чи малюєш рожевих поні чи маніпуляційних поні.
Але я підрахував, що якби у військових частинах з'явилися ті, хто в Польщі декларує, що піде добровольцем до армії, то на складах у Європі їм не вистачило б зброї. (Це 5 мільйонів 700 тисяч людей). Що стосується інших цифр, то вони не відрізняються від того, що було насправді під час війни в Україні.
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16.09.2024 18:05 Відповісти
Беріть далі, адекватні вже запаслися нерухомістю в Іспанії, але ще більше рване до США, і Англії.....
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16.09.2024 13:34 Відповісти
Та перемайся за поляків, вони собі раду дадуть,а от сцикунва,що втекла,не хоче захищати Україну!
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16.09.2024 14:00 Відповісти
Рейтинг.
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16.09.2024 13:12 Відповісти
Я ходжу до перукарні у Варшаві

Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
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16.09.2024 13:12 Відповісти
Незламний поляк настільки хоче допомогти Україні, що готовий прямо від серця відірвати українських чоловіків і відправити їх на Курщину.
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16.09.2024 13:15 Відповісти
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16.09.2024 13:17 Відповісти
Сильно він за Украіну взявся
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16.09.2024 13:18 Відповісти
Ну не поляками ж російського кривавого чупакабру годувати. Принаймні не зараз.
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16.09.2024 13:20 Відповісти
Як то кажуть "ваша думка дуже цінна для нас" Дрочив би краще мовчки на свою волинську трагедію.
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16.09.2024 13:21 Відповісти
Поляки як завжди перші в підтримці геноциду українців.
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16.09.2024 13:23 Відповісти
Читаю новини - "Україна відправить до Польщі рятувальників для боротьби з наслідками повеней" !
Куди ділися мужні польські рятувальники ???
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16.09.2024 13:29 Відповісти
Рольнікам нема коли такими пустяками займатись,вони кордон блокують.
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16.09.2024 13:39 Відповісти
І яке це має відношення до українських рішень? Польські рятувальники перебувають у Польщі. Загалом польські рятувальники не мають впливу на те, що заявляє Зеленський.
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16.09.2024 14:21 Відповісти
В - валынскаярэзня бэнзолапатай!!
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16.09.2024 13:30 Відповісти
А чому це він стрижеться в перукаря-українця, амне в перукаря-поляка? А, напевно тому що поляки поїхали в Німеччину та Англію за вищими зарплатами. І якщо перукар-українець не стригтиме цього міністра, то він ходимо з патлами наче Тарзан.
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16.09.2024 13:32 Відповісти
И придется отбиваться от скинхедов доказывая, что он не рокер и не металлист, а просто его парикмахер уехал (с)
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16.09.2024 13:34 Відповісти
А пам'ятаєте початок 2022 року... якщо б Зеленський підписав мирний договір-капітуляцію і Україна вернулась в СССР 2, ось тоді б НАТО і польща всрались...
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16.09.2024 13:34 Відповісти
Тепер той же Подоляк ходить по марахвонах і розказує, як росія от от розвалиться...
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16.09.2024 14:14 Відповісти
А как там Пшыки решали пытання со своими хфермерами??? Уладили все за 5сек, или год тянули кота за яйза на рашистчкие бабки!
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16.09.2024 13:34 Відповісти
Сікорський, ти шовіністе рятуй Польщу від затоплення, бо фермерів польських вже Бог покарав за потоптане українське зерно висипане ними в болото!
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16.09.2024 13:35 Відповісти
Сiкорський був лише один-i вiн видатний українець та iнженер. А це таке...веганська пiдробка
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16.09.2024 13:39 Відповісти
Вы читали его биографию? Был тем еще русским имперцем. До самой смерти.
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16.09.2024 16:33 Відповісти
Згоден. Треба було ще в 22-му році
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16.09.2024 13:53 Відповісти
Та був закон про мобілізацію. От з новим законом, шо у більшості людей військового віку щось змінилось. Та ніхріна - як біжали так і біжуть за кордон.
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16.09.2024 13:54 Відповісти
Смішне явище - Один дурень щось сказав а тепер купа дурнів це коментує. Цей дурень раніше говорив нісенітниці про те, що «зменшення виплат дітям-біженцям збільшить мобілізаційний потенціал України». Не треба звертати увагу на цю хрень...
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16.09.2024 13:55 Відповісти
Тварина пшецька.
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16.09.2024 13:58 Відповісти
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16.09.2024 14:03 Відповісти
сікорський - захисник х...єв!
ви дрони та ракети серете збивати над власною територією

тіко зерно українське можете розсипати.. вояки
Україна приймає добровольців! Сікорський, захисти польщу та НАТО - вступай до лав ЗСУ!
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16.09.2024 14:09 Відповісти
Пан Сикорский не в курсе, что мобилизация в Украине была обьявлена с первого дня большой войны, а добровольцы (а также ОР-1 и ОР-2) "закончились" уже к июню 22го года.
И с тех пор в основном набирали мобилизованных и до июня 24го года набрали почти миллион человек в армию.
Он не в курсе даже, что молодий перукар, которыц его стриг мобилизации НЕ подлежит даже по новым правкам к закону, ибо является ребенком до 25 лет...
Короче пёрнул в лужу.
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16.09.2024 14:15 Відповісти
Так депортируйте тех ухилянтов ))
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16.09.2024 14:41 Відповісти
Він має на увазі Закон про мобілізацію, який ухвалили декілька місяців потому. А мали би ухвалити, ще рік тому.
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16.09.2024 14:50 Відповісти
Короче чувак хвастается тем, что в его стране помощь не платят беженцам и объясняет это не отсутствием денег у страны заботой об Украине))). А значит и Сирии и Венесуэле и т.д.
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16.09.2024 15:24 Відповісти
Сікорський, прорашистська курва,котра постійно вкидує в Україну що небудь для того,щоб сіяти протиріччя серед українців.Як не волинська ексгумація.то парихмахерська то,ще і ще."Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - сказав він. Для чого цей прорашистський холуй написав подібну куйню???Держава Польща надала людині легальну працю .і приходить якийсь поц.ставити подібні запитання ?Сходи пшек до рашистського парихмахера ,скажи,що правитель 3,14дерації світовий терорист і вбивця українців і називається "куйло".а за одно дав би рашистському парихмахеру.в знак поваги 10злотувик чайових.Тьфу Ти ,курва
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16.09.2024 16:25 Відповісти
 
 