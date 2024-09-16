Україна мала ухвалити закон про мобілізацію ще рік тому, - Сікорський
Закон про мобілізацію в Україні треба було ухвалювати рік тому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію, на мою думку, щонайменше на рік пізніше. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", – висловився Сікорський.
Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.
"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - сказав він.
Сікорський зазначив, що Польща не надає соціальну допомогу працездатним біженцям. Крім того, він висловив сумнів у доцільності створення фінансових стимулів для українських чоловіків, щоб вони залишалися в ЄС.
"Київ повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах. Але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту", - вважає Сікорський.
Нагадаємо, раніше Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям в ЄС. На його думку, Західна Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.
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А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
Що стосується дітей, то вони мають американське громадянство, тому що їх мати американка, а точніше, походить з відомої єврейської сім'ї з США.
15% поляків лише готові захищати, але українці УСІ повинні вертатися згідно його позиції.
https://www.rp.pl/wojsko/art39596581-sondaz-co-zrobiliby-polacy-gdyby-rosja-zaatakowala
Ще 29% готові стати волонтерами, 11,9% втечуть за кордон, а 25,5% втечуть в безпечне місце в Польщі. Ще 22% поляків не будуть робити нічого, тобто їм в принципі пофігу, окупація - так окупація. 11,6% не готові відповідати.
Тобто скільки у реальності готові взяти зброю до рук? То ж не треба тут малювати розових поні.
Але я підрахував, що якби у військових частинах з'явилися ті, хто в Польщі декларує, що піде добровольцем до армії, то на складах у Європі їм не вистачило б зброї. (Це 5 мільйонів 700 тисяч людей). Що стосується інших цифр, то вони не відрізняються від того, що було насправді під час війни в Україні.
Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
Куди ділися мужні польські рятувальники ???
ви дрони та ракети серете збивати над власною територією
тіко зерно українське можете розсипати.. вояки
Україна приймає добровольців! Сікорський, захисти польщу та НАТО - вступай до лав ЗСУ!
И с тех пор в основном набирали мобилизованных и до июня 24го года набрали почти миллион человек в армию.
Он не в курсе даже, что молодий перукар, которыц его стриг мобилизации НЕ подлежит даже по новым правкам к закону, ибо является ребенком до 25 лет...
Короче пёрнул в лужу.