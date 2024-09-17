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Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ

сікорський

Президент України Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера була напруженою та "близькою до сварки".

Про це пише польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським "задав їй неприємний тон".

Президент нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.

Зеленський під час зустрічі закликав польського міністра закордонних справ надати Україні більше військової техніки, зокрема літаки МіГ-29, а також допомагати збивати російські безпілотники та ракети над українською територією. Сікорський відповів, що Польща не може збивати повітряні цілі над Україною без згоди НАТО, а літаки Варшава готова передати, але лише після отримання відповідної заміни від союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29, - Сікорський

Як повідомляють польські ЗМІ, аргументи Сікорського, а також значна підтримка Польщі з початку повномасштабного вторгнення нібито не змінили позицію Зеленського. Окрім цього, український президент заявив, що Польща не повинна повертатися до питання ексгумації жертв Волинської трагедії, вважаючи це внутрішньою політикою.

Зазначається, що польська делегація була "вкрай здивованою" тоном, який використовував Зеленський під час розмови з Сікорським.

Також читайте: Україна мала ухвалити закон про мобілізацію ще рік тому, - Сікорський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Польща (8500) Сікорський Радослав (249)


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Топ коментарі
+60
Чого тут дивуватись, таке виховання, така школа криворагульного найвеличнішого
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17.09.2024 17:07
+58
Поляки кордони блокують, гроші на снаряди не дають, лише постійно педалірують тему "волинської трагедії" від чого бути в захваті?
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17.09.2024 17:07
+44
Це так. Але дипломатія є дипломатія. Якщо президент втрачає контроль над емоціями, то пора подавати у відставку.
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17.09.2024 17:13
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СРАТЬєх чотириразовий, вчергове гадить Українським національним інтересам, але не своїм ОСОБИСТИМ…
Через дуже часті збіги, подібних обставин, вимальовуються, як сценарій Оманських дій, проти та не шкоду Україні!?!? Клімакс емоційний, чи сплановані дії?
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17.09.2024 18:24 Відповісти
Поляки дуже схожі з українцями ,особливо із західних областей, теж дуже хитрожопі і схильні до крадіжок. У Бельгії та Голландії їх дуже багато і місцеві знають ,якщо є поляки та українці то треба все ховати, бо інакше вкрадуть, Тож не дивуйтесь з поляків, краще самі станьте кращими.
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17.09.2024 18:35 Відповісти
Поляки тільки пьють як українці, чи може українці пʼють як поляки... Але на відміну від росіян ми любимо гарно поїсти!
Про те хто краде... Я за більш як два роки перебування в Польші ніколи не ставлю машину на сигналізацію, хоча маю українські номери. І в мене в багатоквартирному трьохповерховому будинку мешканці залишають своє взуття на коврику біля вхідної двері! Бо на вході стоїть домофон. Хоча код відомий усім мешканцям будинку і їх гостям.
Тобто - це все дурниці! А от у нас...
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17.09.2024 18:47 Відповісти
Повірте ,репутація у поляків дуже поганенька.
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17.09.2024 22:22 Відповісти
Ой, а у мудрого наріда, який обирав Януковича, Зеленського, який не міг навіть одягнути і нагодувати своє військо яка репутація?
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18.09.2024 00:07 Відповісти
краще ніж у подляків. До них дійсно всі погано ставляться. І тепер ясно чому
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18.09.2024 02:20 Відповісти
Ти не звізди чипушило про українців з західних областей, найбільша пянь і срань то східенці алкашня і нероби- особливо з теперішніх окупованих та ще молдавани.!
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17.09.2024 21:48 Відповісти
Взагалі то я сам із західної області ,тому добре знаю який тут народ, і проста порада,принижуючи інших ,ти принижуєш себе у стократ.
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17.09.2024 22:19 Відповісти
Скільки можна писати,що тут усі винні європейці,американці в біді України, але не орки і не самі українці. При тому,що іменно Євросоюз і Америка допомагає ЗСУ. Видно,що ЗСУ і народ на диванах це різна популяція людей. Брехня про заборону бити по об'єктам кацапії до сих пір бродить на марафоні.
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17.09.2024 18:35 Відповісти
Орки заявили що захопили місто Українськ. Хто винен, звичайно Америка.
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17.09.2024 18:54 Відповісти
Як би там не було, а поляків в сраку Зе не повинен цілувати.
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17.09.2024 19:37 Відповісти
Правильно,тільки )(уйπа
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17.09.2024 19:59 Відповісти
зелена бичара
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17.09.2024 20:01 Відповісти
Звичайно, хто такий Зеленський, хто такий Сікорський
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17.09.2024 20:07 Відповісти
Треба бути чесними - загостренням теми волинської різні Польщею - це навмисний плювок в бік 3,14...3,14... 3,14 парочки зеЄ
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17.09.2024 20:15 Відповісти
Поляки здивовані ,що два польских єврея недружньо розмовляють????
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17.09.2024 20:31 Відповісти
Двоякое чувство. С одной стороны позор криворожской дипломатии, с другой - Бздешеки Западловские, которые постоянно нам руки выкручивают.
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17.09.2024 20:45 Відповісти
Коли поляки пишуть, що в пво Польщі, була тяжка,та виснажлива ніч .Бо летіло все по українських містах.То їхній цинізм,ні в які рамки пристойності не запхнеш.І все по дружньому, вони вважають.А тут виявили, таку не дружність ,з боку Зеленського.
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17.09.2024 20:46 Відповісти
Польща нам нічого не винна. Поляки за клоунів і зеків не голосували.
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17.09.2024 21:11 Відповісти
Як це не голосували? А хто тоді Ярек Качиньскій, якщо не клоун
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18.09.2024 04:06 Відповісти
Пан Качинський - доктор наук. Він піпеткой на роялі не грав на сцені
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18.09.2024 14:09 Відповісти
Це ше не означає, що він не мудак. Вован теж юрист за освітою, але який, ми всі знаємо
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18.09.2024 16:16 Відповісти
Поляки грають у свою гру. Знов витягується "волинська різанина" та "Бандера, що п'є кров польських немовлят". Ніякого креативу і тупе мавпування кацапів.
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17.09.2024 21:15 Відповісти
Поляки від того часу як розігнали свій останній комуністичний уряд і з перших днів незалежності України просять дозволити єксгумацію! І чого його нам того боятися - вони ж не свою військову базу просять побудувати під Львовом.
Це про щирість нашого відношення до сусіда. Точніше відношення нашої влади!
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18.09.2024 00:11 Відповісти
а смоленск і катинь вони не просять??? бо ссикотно і по рогам від кацапів отримають?!
яким гів*ом треба бути і ще більше -яким гівнистим українцем треба бути щоб їх тут ще захищати? пішов на х!
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18.09.2024 02:23 Відповісти
Так у чому проблема? Зеленський у 19 році дав дозвіл. Українці повинні цим займатись? Чи просто поляки якось і не знайдуть тих 100-200 тисяч кресняків? Краще просто гавкати заматись політикою
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18.09.2024 18:23 Відповісти
Відома на весь світ зе-бико-дипломатія.
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17.09.2024 21:33 Відповісти
Черчилль, мабуть, мав всі підстави назвати Польщу в 1938 році "гієною Європи".
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17.09.2024 22:00 Відповісти
Дивно, бо вони мають спільні наміри гнобити війскьковозобов'язаних українців в Польщі.
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17.09.2024 22:21 Відповісти
путін давно намагається посварити Польщу з Україною, потужний лідор це виконує
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17.09.2024 22:30 Відповісти
А коли уряд Польщі на чолі з Качиньскім руками інституту національної пам'яти завищує число жертв Волинської трагедії і замовчує масове вбивство українців Закерзоння, це що тоді? Теж Путін винуватий
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18.09.2024 10:25 Відповісти
Срані поляки! закрили нам ракетні програми, недофінансовували армію, підготовку до війну замінили на підготовку до шашликів, а тепер не хочуть віддати свою зброю на захист України. Фошизди!
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17.09.2024 22:40 Відповісти
І це чмо досі рахується президентом...
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17.09.2024 23:53 Відповісти
молодець зеленський.
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18.09.2024 02:26 Відповісти
Дивно що ця істота когось дивує своєю поведінкою Воно завжди так проводилося
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18.09.2024 09:55 Відповісти
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