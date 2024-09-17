Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера була напруженою та "близькою до сварки".
Про це пише польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським "задав їй неприємний тон".
Президент нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.
Зеленський під час зустрічі закликав польського міністра закордонних справ надати Україні більше військової техніки, зокрема літаки МіГ-29, а також допомагати збивати російські безпілотники та ракети над українською територією. Сікорський відповів, що Польща не може збивати повітряні цілі над Україною без згоди НАТО, а літаки Варшава готова передати, але лише після отримання відповідної заміни від союзників.
Як повідомляють польські ЗМІ, аргументи Сікорського, а також значна підтримка Польщі з початку повномасштабного вторгнення нібито не змінили позицію Зеленського. Окрім цього, український президент заявив, що Польща не повинна повертатися до питання ексгумації жертв Волинської трагедії, вважаючи це внутрішньою політикою.
Зазначається, що польська делегація була "вкрай здивованою" тоном, який використовував Зеленський під час розмови з Сікорським.
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Через дуже часті збіги, подібних обставин, вимальовуються, як сценарій Оманських дій, проти та не шкоду Україні!?!? Клімакс емоційний, чи сплановані дії?
Про те хто краде... Я за більш як два роки перебування в Польші ніколи не ставлю машину на сигналізацію, хоча маю українські номери. І в мене в багатоквартирному трьохповерховому будинку мешканці залишають своє взуття на коврику біля вхідної двері! Бо на вході стоїть домофон. Хоча код відомий усім мешканцям будинку і їх гостям.
Тобто - це все дурниці! А от у нас...
Це про щирість нашого відношення до сусіда. Точніше відношення нашої влади!
яким гів*ом треба бути і ще більше -яким гівнистим українцем треба бути щоб їх тут ще захищати? пішов на х!
гавкатизаматись політикою