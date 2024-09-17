Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету, який зміцнить Україну згідно з Планом перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський обговорив з військовим командування зміст нового пакету допомоги, який має "відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

" Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги.

Сьогодні в Україні – День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами.

І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий – рятувальник із Харківщини, сержант, і вже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агудов – капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку, Донеччина, Володимир Морозов – майстер-сержант, Сумщина; у ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков – майстер-сержант, Донеччина. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун – майстер-сержант, Херсонщина. Вже 14 років у ДСНС, дійсно фахова людина. І сапери ДСНС України: Олег Філіппов, Микола Лінцов, Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам!" - сказав Зеленський.

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