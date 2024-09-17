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Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету, який зміцнить Україну згідно з Планом перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський обговорив з військовим командування зміст нового пакету допомоги, який має "відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги". 

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

" Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги. 

Сьогодні в Україні – День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами.

І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий – рятувальник із Харківщини, сержант, і вже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агудов – капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку, Донеччина, Володимир Морозов – майстер-сержант, Сумщина; у ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков – майстер-сержант, Донеччина. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун – майстер-сержант, Херсонщина. Вже 14 років у ДСНС, дійсно фахова людина. І сапери ДСНС України: Олег Філіппов, Микола Лінцов, Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам!" - сказав Зеленський.

Читайте: Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) звернення (604)


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Топ коментарі
+19
Перепрошую , але це вже якийсь ідиотизм .Постійно носиться з своїм Планом Перемоги , але нічого не робить для цієї перемоги .Кожен день корупційні скандали за участі зелених мародерів , відвертий саботаж з постачанням армії , міністр оборони -клінічний дебіл нездатний виконувати свої обов'язки . Вже в котре кажу , з владою зелених ми війну програємо ! Єдине сподівання це на Уряд Національної єдності .
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17.09.2024 19:54
+9
О, скільки пафосу! Напевне для марафону та Зєлюбителів. А в реалі іде повільне втілення ''оманських договорняків'', але по шмарафону про таке не скажуть.
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17.09.2024 19:55
+8
Партнери давили до самого 24 лютого 22го. Щоб Буратіна готувався до оборони країни. Проте тоді були шашлики та 9те травня. Так що не тре у всьому треші що коїться зараз з країною звинувачувати партнерів. Піздосика, котрий в цьому винен, ти у відео побачив.
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17.09.2024 20:03
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Чудно преданье, и верится с трудом. Джо перестал быть писюном?
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17.09.2024 19:50 Відповісти
якою мовою оно розмовляєть ?
"Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета..."

підготовлений (він, хто що?) - зміст хороший українською гарний...
за сам "зміст" речення я мовчу - зміст військового пакета
вова, ти від кремля шифруєшся, чи нам мізки кострюбами париш ? передай чмарю Литвину, щоб вчив мову, сучий потрох !
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17.09.2024 20:44 Відповісти
Зрікайся ЕрмакоТатарівщини , ідіоте!
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17.09.2024 19:51 Відповісти
Политические игры вокруг Storm Shadow / Зеленский должен взять на себя ответственность / №814 - Швец
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17.09.2024 19:55 Відповісти
Дык все уже там решено и зе видовідальність прийдеться взять на себя,без этого мусорного дерьмака, а потом ждём БУМ...
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17.09.2024 20:09 Відповісти
хочете сказати, тому нетряпкаякась й бикує? Бо БУМом будуть керувати з Польщі?
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17.09.2024 20:18 Відповісти
Я мала на увазі бикує на зустрічі з делегацією на чолі з Сікорським?
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17.09.2024 20:19 Відповісти
Зрікайся ЕрмакоТатарівщини , ідіоте! -

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17.09.2024 20:50 Відповісти
А в цьому плані є щось ще окрім гучної назви?
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17.09.2024 19:51 Відповісти
Та все там є, але хрєн поймеш, в чому воно вимірюється і як це порівняти з реальністю.

От в яких одиницях вимірюється хороший ? А сильний в яких одиницях ? І ****** зміст якогось пакета зміцнює Україну ?

Сцянина в очі, як завжди, а наріду нравіцца
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17.09.2024 20:46 Відповісти
Все ж таки додавили партнери.Мобілізація з 20.
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17.09.2024 19:51 Відповісти
Партнери давили до самого 24 лютого 22го. Щоб Буратіна готувався до оборони країни. Проте тоді були шашлики та 9те травня. Так що не тре у всьому треші що коїться зараз з країною звинувачувати партнерів. Піздосика, котрий в цьому винен, ти у відео побачив.
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17.09.2024 20:03 Відповісти


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Реєстрація: 23.08.2024
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17.09.2024 21:09 Відповісти
Перепрошую , але це вже якийсь ідиотизм .Постійно носиться з своїм Планом Перемоги , але нічого не робить для цієї перемоги .Кожен день корупційні скандали за участі зелених мародерів , відвертий саботаж з постачанням армії , міністр оборони -клінічний дебіл нездатний виконувати свої обов'язки . Вже в котре кажу , з владою зелених ми війну програємо ! Єдине сподівання це на Уряд Національної єдності .
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17.09.2024 19:54 Відповісти
О, скільки пафосу! Напевне для марафону та Зєлюбителів. А в реалі іде повільне втілення ''оманських договорняків'', але по шмарафону про таке не скажуть.
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17.09.2024 19:55 Відповісти
Це заслуговує Нобелівську премію з літератури за змістовність - " Перше - нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги.

Джерело:
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17.09.2024 19:56 Відповісти
Він що,ще й досі відосіки записує?
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17.09.2024 19:59 Відповісти
Єрмак продюсер рулить - все поставлено на каток законів шоубізу
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17.09.2024 20:09 Відповісти
Не "потужний"? Тоді і уваги не варто...

Що там з 10 бригадами (з 14), які не озброєні?
Що там з подальшими діями на Курщині? Вже вигадали, що робити далі?
Що там з обвалом фронту на Донбасі? Ситуацію стабілізовано?
Що там з "мирним самітом"? Скільки країн вже послали вас і запропонували своє чи доєдналися до китайського?
Що там з економікою? Скільки процентів бізнесів перейдуть "в тінь" після вашого (тільки оголошеного) підняття податків?

Не змогли здати Україну військовим шляхом, то руйнуєти її економічно і фінансово?

Може я десь чогось не розумію і хтось пояснить мені: сильна ВЛАСНА економіка державі у стані війни не потрібна?
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17.09.2024 20:02 Відповісти
Программисты! AdBlock уже написали. Теперь надо ZeBlock кодить...
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17.09.2024 20:04 Відповісти
Це добре що у Зеленського є міцний План.
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17.09.2024 20:08 Відповісти
Тільки хороший і сильний, але не потужний. Зрада
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17.09.2024 20:10 Відповісти
Не буде ніякої перемоги, браття. Буде дуже принизливе перемир"я на умовах рф. І то - тимчасове. Вологі ілюзії залишіть наніч.
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17.09.2024 20:20 Відповісти
Щоб ти зесволота здохла чим скоріше
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17.09.2024 20:21 Відповісти
Це вже найпотужніший, такого плана ще в історії не було
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17.09.2024 20:26 Відповісти
Зеленскому осталось еще за жопу себя укусить, чтобы хоть как-то удивить народ
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17.09.2024 20:27 Відповісти
Уже самит был, патужный гигаВатный.
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17.09.2024 20:40 Відповісти
Важко зрозуміти що він сказав.

Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги Джерело:

Тобто він щось купив для перемоги?
Чи намалював рожеві мрії - що нам хтось повинен щось дати, щоби його план перемоги спрацював?
Здається це "приход"
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17.09.2024 21:04 Відповісти
Перекладання відповідальності з себе на військове керівництво.
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17.09.2024 21:13 Відповісти
Этот "приход" никуда и не уходил...
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18.09.2024 06:58 Відповісти
А слово -"потужно" уже не на часі..?😁
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17.09.2024 21:06 Відповісти
Що таке «хороший зміст пакету допомоги»?На що впливає чи вплине
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17.09.2024 21:11 Відповісти
Абсолютно завжди розказує про плани. І ніколи "Ми зробили, покращили, виправили." Бо нема про що звітувати. Те що вони "зробили, покращили, виправили" буде йти як звинувачення в судах.
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17.09.2024 21:19 Відповісти
План миру, план перемоги....
Не давайте цьому довбню курити ПЛАН!!!
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17.09.2024 21:38 Відповісти
Де поділося слово "потужний".
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17.09.2024 21:48 Відповісти
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17.09.2024 21:50 Відповісти
ПАЛКОВОДЕЦ
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17.09.2024 22:14 Відповісти
бубсель знайшов сінонім до слова "потужний" - i це "сильний"
і це неперeможно...!
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17.09.2024 23:03 Відповісти
Видається, що ішак остаточно поїхав мозгами. Ну, не зовім мозгами, бо їх там і не було, але поїхав.
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17.09.2024 23:29 Відповісти
«Паплану». Десь це ми вже чули.
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18.09.2024 03:31 Відповісти
пафосний пігмей
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18.09.2024 05:56 Відповісти
 
 