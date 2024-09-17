Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету, який зміцнить Україну згідно з Планом перемоги, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський обговорив з військовим командування зміст нового пакету допомоги, який має "відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
" Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги.
Сьогодні в Україні – День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами.
І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий – рятувальник із Харківщини, сержант, і вже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агудов – капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку, Донеччина, Володимир Морозов – майстер-сержант, Сумщина; у ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков – майстер-сержант, Донеччина. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун – майстер-сержант, Херсонщина. Вже 14 років у ДСНС, дійсно фахова людина. І сапери ДСНС України: Олег Філіппов, Микола Лінцов, Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета..."
підготовлений (він, хто що?) - зміст хороший українською гарний...
за сам "зміст" речення я мовчу - зміст військового пакета
вова, ти від кремля шифруєшся, чи нам мізки кострюбами париш ? передай чмарю Литвину, щоб вчив мову, сучий потрох !
От в яких одиницях вимірюється хороший ? А сильний в яких одиницях ? І ****** зміст якогось пакета зміцнює Україну ?
Сцянина в очі, як завжди, а наріду нравіцца
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Реєстрація: 23.08.2024
Джерело:
Що там з 10 бригадами (з 14), які не озброєні?
Що там з подальшими діями на Курщині? Вже вигадали, що робити далі?
Що там з обвалом фронту на Донбасі? Ситуацію стабілізовано?
Що там з "мирним самітом"? Скільки країн вже послали вас і запропонували своє чи доєдналися до китайського?
Що там з економікою? Скільки процентів бізнесів перейдуть "в тінь" після вашого (тільки оголошеного) підняття податків?
Не змогли здати Україну військовим шляхом, то руйнуєти її економічно і фінансово?
Може я десь чогось не розумію і хтось пояснить мені: сильна ВЛАСНА економіка державі у стані війни не потрібна?
Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги Джерело:
Тобто він щось купив для перемоги?
Чи намалював рожеві мрії - що нам хтось повинен щось дати, щоби його план перемоги спрацював?
Здається це "приход"
Не давайте цьому довбню курити ПЛАН!!!
і це неперeможно...!