Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це, - The Guardian

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинули погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо ескалації через використання Україною ракет Storm Shadow. За даними джерел, Вашингтон і Лондон погодили дозвіл на їх застосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Під час зустрічі зі Стармером у Білому домі Президент США Байден рішуче відкинув погрози Путіна про нібито ескалацію війни через використання Україною західних ракет Storm Shadow.

"Я не сприймаю версію, що використання ракет Storm Shadow для бомбардування цілей у Росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою", - заявив Байден.

Байден уникнув детальних коментарів щодо подальших планів постачання зброї, зазначивши, що це питання обговорюється в уряді.

Стармер, який прилетів до Вашингтона на тлі загострення ситуації, також підкреслив, що країна-терорист несе відповідальність за розв’язання війни та заявив про право України на самозахист. Він уточнив, що обговорення охоплювали широкий спектр питань, включно з ситуацією в Україні, Близькому Сході та Індо-Тихоокеанському регіоні.

За інформацією західних джерел, Вашингтон і Лондон досягли попередньої домовленості дозволити Україні використовувати ракети великої дальності, хоча публічні заяви з цього приводу ще не зроблені.

Нагадаємо, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у п'ятницю, 13 вересня, оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари вглиб РФ.

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