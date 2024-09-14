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Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом, - The Guardian

Зустріч Байдена та Стармера

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвергли угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно эскалации из-за использования Украиной ракет Storm Shadow. По данным источников, Вашингтон и Лондон согласовали разрешение на их применение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Во время встречи со Стармером в Белом доме президент США Байден решительно отверг угрозы Путина о якобы эскалации войны из-за использования Украиной западных ракет Storm Shadow.

"Я не воспринимаю версию, что использование ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в России будет равносильно началу войны НАТО с Москвой", - заявил Байден.

Байден избежал детальных комментариев относительно дальнейших планов поставок оружия, отметив, что этот вопрос обсуждается в правительстве.

Стармер, который прилетел в Вашингтон на фоне обострения ситуации, также подчеркнул, что страна-террорист несет ответственность за развязывание войны и заявил о праве Украины на самозащиту. Он уточнил, что обсуждения охватывали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации западных источников, Вашингтон и Лондон достигли предварительной договоренности разрешить Украине использовать ракеты большой дальности, хотя публичные заявления по этому поводу еще не сделаны.

Напомним, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в пятницу, 13 сентября, объявлять любую новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.

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Топ комментарии
+11
Проблема в тому Storm Shadow як кіт наплакав.
Про ATACMS, яких у США багато, мовчать.
Байден як завджи - на публіку за нас 2 руками, а по факту половинчасті рішення
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14.09.2024 09:56
+10
Наступна новина: США та Велика Британія вимагають бити по кацапії, але нікому про це не признаються.
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14.09.2024 09:53
+9
Коли дозвіл є - то для чого голосити?
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14.09.2024 09:52
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Хуцпа!
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14.09.2024 09:49 Ответить
Коли дозвіл є - то для чого голосити?
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14.09.2024 09:52 Ответить
Головне бити і бити,а письдіти можно і потім колись.👍
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14.09.2024 10:33 Ответить
Треба бити і не випитувати ,а можна ,а можна ?!!! Але чомусь таке враження ,що зермак не дозволяє !!! Українці ,рідненькі ,та зробіть вже їм напрямок на "москву" !!!
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14.09.2024 10:36 Ответить
Публічні заяви не зроблені, а ця інформація від журналістів звідки взялася?
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14.09.2024 09:52 Ответить
Наступна новина: США та Велика Британія вимагають бити по кацапії, але нікому про це не признаються.
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14.09.2024 09:53 Ответить
поки що і США І БРИТИ ідіть за "рашистським коритом",,,на більше від України і її народу,котра поруйнована рашистом і стікає кровью, така "Ваша допомога рашистському вбивці українського народу" не заслуговуєте...
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14.09.2024 09:55 Ответить
Проблема в тому Storm Shadow як кіт наплакав.
Про ATACMS, яких у США багато, мовчать.
Байден як завджи - на публіку за нас 2 руками, а по факту половинчасті рішення
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14.09.2024 09:56 Ответить
ATACMS байден знову затиснув - боїться будь-якого чиха хуьла
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14.09.2024 13:32 Ответить
боїться? ти серйозно? ) якби боявся будь-якого чиха, то не приймав би фінів і шведів у НАТО, не надавав би Україні зброю, а просто забрав би манатки на кордони 97-го року, як це веліло йому зробити ху йло ще восени 21-го року. от тоді ти впевнено міг би вживати слово "боїться". а так по факту, то ти просто висрався тут. і вже не вперше це робиш.
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14.09.2024 17:48 Ответить
ATACMS байден знову затиснув - боїться будь-якого чиха хуьла = залізний факт
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15.09.2024 01:23 Ответить
ну-ну. вір і далі у свої "факти". )))
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15.09.2024 01:26 Ответить
Вершина дипломатії -домовленостей досягли ,а публічні
заяви ще не зробили .

На це висловлювання мабуть замінили вже запліснявіле
тривале занепокоєння .
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14.09.2024 10:04 Ответить
А тим часом,йшов третій рік розробки української балістики,на котру не треба ніяких дозволів...мабуть,а треба мати голову та...яйця.
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14.09.2024 10:04 Ответить
Щоб розробити такий український шадов потрібно років 15 + в умовах війни, а руйнувати московію потрібно вже вчора
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14.09.2024 10:20 Ответить
Щоб відновити програми, заморожені п'ять років тому, 15 років не потрібно.
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14.09.2024 10:41 Ответить
А чи не в Україні розробляло якесь там бюро міжконтинентальні ракети для саюзнава і ними грозило Гамериці?Невже треба все з нуля 15 років робити,чи може ні?((
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14.09.2024 10:55 Ответить
В України навіть космічна програма є. Але не може розробити балістичну ракету? Навіть за кресленнями совка?
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14.09.2024 10:56 Ответить
І все це до 22 року було. Але якась мерзота у 19-му зупинила всі ракетні програми.
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14.09.2024 15:09 Ответить
Тiпа, настамнет, купили в военторге и тонемы?
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14.09.2024 10:24 Ответить
Вони дозволили, але ще самі про це не знають... Шапіто...
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14.09.2024 10:32 Ответить
Ішак чекає оголошення дозволу з трибуни ООН. Чмо боїться застосовувати ракети та все спихає на партнерів, бо воно сподівається знову заглянути в очко *****, щоб побачити там мир.
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14.09.2024 10:39 Ответить
тихо лапти ,НАТА в подмосковье !
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14.09.2024 10:40 Ответить
"не готові оголосити"
які ж вони сором'язливі
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14.09.2024 10:44 Ответить
13 сентября ПРОШЛО. Опять ПУСТОЙ выхлоп от администрации леваков и маразматика Байдона.
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14.09.2024 10:51 Ответить
Він не буде ризикувати перед виборами, а британці нехай стріляють. Хоча це сумнівно, звикли завжди ховатися за спиною Америки.
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14.09.2024 11:03 Ответить
Дякуйте незламному яйценосному
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14.09.2024 13:30 Ответить
Спочатку потрібно обнулити фсбешних агентів у нашій владі .
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14.09.2024 10:55 Ответить
***** то вася то не вася, хрен поймеш
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14.09.2024 11:07 Ответить
Нажаль, у цьому випадку погрози ***** на адресу країн НАТО - не пустий блеф. Та і його слова, що ракетні удари у глибину території пітьми неможливі без застосування військово-космічних сил США, не далекі від істини. Що, начебто, надає право рашистам на "відповідь".
Тут цікаво те, яка вона може бути ця "відповідка".
Справа в тому, що ***** залякало Америку погрозою ядерних вибухів у космосі, від яких тисячі орбітальних супутників США перетворяться на товщу навколоземних уламків за Синдромом Кесслера. Що знівелює майже все високоточне американське озброєння, включно із стратегічною компонентою. А це призведе до обнулення обороноздатності США. Та й Інтернет здебільше згасне, що стане катастрофою світового масштабу - від фінансово-біржового краху до техногенно-логістичного колапсу.
Тому США намагались довший час отримати обіцянку від ***** не робити цього і провести це через Радбез ООН. Через що постійно тиснули на Україну, щоби вона, зокрема, відмовилась від атак на НПЗ та аеропорти москви, що грозило паралічем логістики на пітьмі.
Проте, по ходу війни чим раз більше політикуму на Заході переконується в тому, що ставки на такі сподівання марні, бо рашистська пітьма в слушні для себе моменти робить саме те, чого найбільше й бояться її супротивники.
Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987 тут .

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14.09.2024 11:20 Ответить
***** звісно божевільний і може втнути що завгодно , але якщо в його макітрі залишилась хоч одна краплина здорового глузду - він не ризикне бити по супутниках ядерною зброєю .
Від вибухів в космосі абсолютно ВСІ супутники які там літають - перетворяться на хлам . Не тільки американські , а й самої паРаші . А ще китайські і індійські та ін. . Сі і Моді здеруть з ***** три шкури і посадять на пляшку .
Все в світі зараз управляється через швидкісний інтернет , який забезпечують саме супутники , а не кабельні мережі . Тому вибухи в космосі зламають не лише обороноздатність країн світу , вони завалять всю світову економіку , світову енергетику , фінанси і тд. , і повернуть планету в "доісторичні часи" .
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14.09.2024 12:04 Ответить
Бить ядерным оружием не обязательно. Достаточно рассыпать ведро болтов.

Просто в отличие от нас, у которых в космосе полтора спутника - эти не собираются рисковать своей жизнью на планете, и проверять, рискнет Пу или не рискнет.
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14.09.2024 15:00 Ответить
Тут власне йдеться про реальність цієї загрози через простоту її реалізації. А також про небезпечність наслідків навіть початкового етапу розвитку такого ескалаційного сценарію.
Адже достатньо одного пуску ракети, щоб, як Ви правильно відмітили, утворити на шляху кількох десятків низькоорбітальних супутників хмару з високорадіоактивних частиць, яка здатна вивести їх з ладу. А далі вже набере обертів Синдром Кесслера.
Тож міркування про "малодушність" і "боязливість" теперішнього уряду США по відношенню до пітьми у порівнянні з епохою Рейгана, є хибними, оскільки не враховують фактор відсутності на той час Інтернету та теперішньої крихкості основних технологічних досягнень людства за останні 40 років.
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14.09.2024 14:18 Ответить
Реальна загроза мабуть існує лише для низькоорбітальних угрупувань супутників, зокрема- Старлінк. Ураження відбувається пошкодженням бортового обладнання супутників ЕМІ та штучною радіаційною хмарою від вибухів ядерних *********** на відповідних орбітах.

Відомості про деякі результати моделювання загрози:

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3196629/chinese-physicists-simulate-nuclear-blast-against-satellites

https://protocol.ua/ru/kitayskie_fiziki_smodelirovali_yaderniy_udar_po_sputnikam/

Уламки від ефекту доміно Синдрому Кесслера мабуть застосовувати не доцільно.

Удари по високоорбітальним (навігаційним) угрупуванням навряд чи дозволить Китай.
Малюнок взаємного розташування орбіт супутників навігаційних систем різних країн:
https://habr.com/ru/companies/promwad/articles/202722/
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14.09.2024 14:09 Ответить
Могли бы в стиле турков сказать - а это теперь украинские ракеты
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14.09.2024 11:23 Ответить
планируют и дальше планировать запланированные ослабляющие планы по ослабительному ослаблению запретов на стрельбу ракетами по территории мордора. а потом наконецто дадут 13 с половиной ракет и скажут стреляйте куда хатите
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14.09.2024 11:44 Ответить
Storm Shadow - скільки дальність? В тому варіанті, який передають Україні? А яка дальність у С-400? Тепер питання: хтось ризикне влетіти літаком в зону ураження ворожої ППО?
Тож нехай Storm Shadow собі в сраку запхнуть.
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14.09.2024 12:11 Ответить
Спочатку хочуть переконатись, що хрипатий Поц збирається їх використовувати запризначенням. Триндьож його усіх з..в. Он вже симпатики Дерьмака визнають поца узурпатором і брехуном.
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14.09.2024 12:15 Ответить
Та ще права рука Рижого донні вилила цілий тазік лайна на формулу миру ЕрЗе
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14.09.2024 12:16 Ответить
не готові оголосити це ЗЕ
бо відразу дізнаються мацкалі
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14.09.2024 15:17 Ответить
сцикливість америки бачить весь світ це тотальна небезпека
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14.09.2024 16:44 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10615 Петро Порошенко - дав флеш-в'ю британському телеканалу https://tgstat.com/ru/channel/@skynews @SkyNews :
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".
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14.09.2024 17:14 Ответить
Читаю отаке і х.....ю. Дайте ЗСУ ракет побільше і забороніть категорично бити по рашці, а, коли ми будемо лупашити, куди тільки зможемо дістати, ви завжди маєте надійну, перевірену роками можливість висловити занепокоєння і стурбованість. Потім знову відправляйте ще більше ракет і, якщо вже так необхідно заспокоїти *****?, висловлюйте ще більшу стурбованість. Це буде почесному, коли кожен отримає підтримку у вигляді стурбованості і занепокоєння порівну, а то Україна отримує оце, а рашка іранські ракети.
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15.09.2024 14:14 Ответить
 
 