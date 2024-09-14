Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом, - The Guardian
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвергли угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно эскалации из-за использования Украиной ракет Storm Shadow. По данным источников, Вашингтон и Лондон согласовали разрешение на их применение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Во время встречи со Стармером в Белом доме президент США Байден решительно отверг угрозы Путина о якобы эскалации войны из-за использования Украиной западных ракет Storm Shadow.
"Я не воспринимаю версию, что использование ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в России будет равносильно началу войны НАТО с Москвой", - заявил Байден.
Байден избежал детальных комментариев относительно дальнейших планов поставок оружия, отметив, что этот вопрос обсуждается в правительстве.
Стармер, который прилетел в Вашингтон на фоне обострения ситуации, также подчеркнул, что страна-террорист несет ответственность за развязывание войны и заявил о праве Украины на самозащиту. Он уточнил, что обсуждения охватывали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.
По информации западных источников, Вашингтон и Лондон достигли предварительной договоренности разрешить Украине использовать ракеты большой дальности, хотя публичные заявления по этому поводу еще не сделаны.
Напомним, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в пятницу, 13 сентября, объявлять любую новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.
Пожалуйста, подождите...
Про ATACMS, яких у США багато, мовчать.
Байден як завджи - на публіку за нас 2 руками, а по факту половинчасті рішення
заяви ще не зробили .
На це висловлювання мабуть замінили вже запліснявіле
тривале занепокоєння .
які ж вони сором'язливі
Тут цікаво те, яка вона може бути ця "відповідка".
Справа в тому, що ***** залякало Америку погрозою ядерних вибухів у космосі, від яких тисячі орбітальних супутників США перетворяться на товщу навколоземних уламків за Синдромом Кесслера. Що знівелює майже все високоточне американське озброєння, включно із стратегічною компонентою. А це призведе до обнулення обороноздатності США. Та й Інтернет здебільше згасне, що стане катастрофою світового масштабу - від фінансово-біржового краху до техногенно-логістичного колапсу.
Тому США намагались довший час отримати обіцянку від ***** не робити цього і провести це через Радбез ООН. Через що постійно тиснули на Україну, щоби вона, зокрема, відмовилась від атак на НПЗ та аеропорти москви, що грозило паралічем логістики на пітьмі.
Проте, по ходу війни чим раз більше політикуму на Заході переконується в тому, що ставки на такі сподівання марні, бо рашистська пітьма в слушні для себе моменти робить саме те, чого найбільше й бояться її супротивники.
Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987 тут .
Від вибухів в космосі абсолютно ВСІ супутники які там літають - перетворяться на хлам . Не тільки американські , а й самої паРаші . А ще китайські і індійські та ін. . Сі і Моді здеруть з ***** три шкури і посадять на пляшку .
Все в світі зараз управляється через швидкісний інтернет , який забезпечують саме супутники , а не кабельні мережі . Тому вибухи в космосі зламають не лише обороноздатність країн світу , вони завалять всю світову економіку , світову енергетику , фінанси і тд. , і повернуть планету в "доісторичні часи" .
Просто в отличие от нас, у которых в космосе полтора спутника - эти не собираются рисковать своей жизнью на планете, и проверять, рискнет Пу или не рискнет.
Адже достатньо одного пуску ракети, щоб, як Ви правильно відмітили, утворити на шляху кількох десятків низькоорбітальних супутників хмару з високорадіоактивних частиць, яка здатна вивести їх з ладу. А далі вже набере обертів Синдром Кесслера.
Тож міркування про "малодушність" і "боязливість" теперішнього уряду США по відношенню до пітьми у порівнянні з епохою Рейгана, є хибними, оскільки не враховують фактор відсутності на той час Інтернету та теперішньої крихкості основних технологічних досягнень людства за останні 40 років.
Відомості про деякі результати моделювання загрози:
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3196629/chinese-physicists-simulate-nuclear-blast-against-satellites
https://protocol.ua/ru/kitayskie_fiziki_smodelirovali_yaderniy_udar_po_sputnikam/
Уламки від ефекту доміно Синдрому Кесслера мабуть застосовувати не доцільно.
Удари по високоорбітальним (навігаційним) угрупуванням навряд чи дозволить Китай.
Малюнок взаємного розташування орбіт супутників навігаційних систем різних країн:
https://habr.com/ru/companies/promwad/articles/202722/
Тож нехай Storm Shadow собі в сраку запхнуть.
бо відразу дізнаються мацкалі
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".