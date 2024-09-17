Страны ЕС должны снять все "красные линии" по использованию Украиной предоставленного оружия, - евродепутат Кубилюс

Предоставляя Украине необходимое для обороны оружие, страны ЕС устанавливают так называемые красные линии, которые ослабляют не только защиту нашего государства, но и безопасность самой Европы, поэтому эти ограничения нужно устранить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на пленарном заседании в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже если мы предоставляем оружие Украине, мы или по крайней мере некоторые из наших стран вводим красные линии и ограничения, чтобы оно не было использовано против целей на российской территории", - объяснил Кубилюс, призвав устранить все красные линии, касающиеся безопасности Украины.

Он также настаивает на поиске дополнительных финансовых ресурсов для Украины и усилении защиты Европы.

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"В прошлом году вся западная военная поддержка Украины составила всего 40 миллиардов евро, тогда как россияне потратили на войну более 120 миллиардов евро", - подчеркнул евродепутат.

Кубилюс также повторил официальную позицию Еврокомиссии, которую ранее озвучила Урсула фон дер Ляйен: оборона и безопасность Европы напрямую связана с безопасностью Украины и является одним из приоритетов для новой Еврокомиссии.

"Мы должны немедленно найти дополнительные финансовые ресурсы для военной помощи Украине и можем это сделать. Мы должны увеличить производство нашей военной промышленности, а также интегрировать украинское и европейское производство", - добавил литовский депутат.

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Отметим, в четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Европарламента должно состояться голосование за резолюцию о продлении поддержки Украины.