РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11064 посетителя онлайн
Новости Война
1 811 10

Украину заставляют воевать со связанными за спиной руками, - депутат Европарламента Луазо

Європарламентарка Луазо закликала дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Депутат Европарламента Натали Луазо призвала ЕС разрешить Украине бить по РФ западным оружием и предоставить ей всю необходимую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время дебатов о продлении военной и финансовой помощи Украине со стороны ЕС она заявила: "Ограничения, наложенные на Украину, чтобы защитить себя, не имеют никакого смысла. Ее заставляют воевать со связанными за спиной руками".

Также Луазо не понимает, почему Украине запрещают бить туда, откуда по ней ведут огонь.

"О чем думает Джо Байден? Зачем отказывать в ракетах дальнего радиуса действия? Что задумал Олаф Шольц? Зачем мы закрываем глаза на уклонение от санкций? Тем временем Москва покупает товары у Северной Кореи и Ирана, не считаясь с ценой. Осознаем ли мы, что это означает?" - подчеркнула она.

Также читайте: ЕС должен наращивать поставки оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

"Помогать Украине - это не значит делать селфи в Киеве или повторять пустые речи. Помогать Украине означает предоставлять ей то, в чем она нуждается, когда она в этом нуждается, без ограничений и без проволочек", - добавила депутат.

Отметим, в четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Европарламента должно состояться голосование за резолюцию о продлении поддержки Украины.

Читайте: Почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Автор: 

Европарламент (1799) оружие (10217) помощь (7801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по кацапстану далекобійною зброєю
і це правильно ,
тільки дехто із західних політиків украінців не чує і не розуміє ,
на жаль 🙁
показать весь комментарий
17.09.2024 13:16
+4
Про це вже давно і багато сказано, але віз і нині там...
показать весь комментарий
17.09.2024 13:17
+3
Україну змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо Джерело:

З 2022 РОКУ, КОЛИ БАЙДЕН ПОЖАРТУВАВ З ЛЕНД ЛІЗОМ .....
показать весь комментарий
17.09.2024 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україну змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо Джерело:

З 2022 РОКУ, КОЛИ БАЙДЕН ПОЖАРТУВАВ З ЛЕНД ЛІЗОМ .....
показать весь комментарий
17.09.2024 13:08 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
17.09.2024 13:09 Ответить
Закликаймо Заспіваймо пісню веселеньку
Про брехливість західненьку...
показать весь комментарий
17.09.2024 13:09 Ответить
Нічого! Скоро кацапня вам усім руки розв'яже!
показать весь комментарий
17.09.2024 13:12 Ответить
Зі зв'язаними за спиною руками, путами на ногах, без достатньої кількості снарядів і з німим верховним ухилянтом!
показать весь комментарий
17.09.2024 13:15 Ответить
Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по кацапстану далекобійною зброєю
і це правильно ,
тільки дехто із західних політиків украінців не чує і не розуміє ,
на жаль 🙁
показать весь комментарий
17.09.2024 13:16 Ответить
Депутатка, котра ніяких рішень не приймає і ніякої відповідальності за них не несе, може заявляти все, що завгодно.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:29 Ответить
Називайте прізвища ці дехто є конкретні особи в адміністрації...
без дозволу штатів та надання картографічних матеріалів вся зброя з інших країн виявляється буде неефективною...

Та конкретні прізвища у нас, які на 10 рік війни так і не знайшли кошти на ракети
показать весь комментарий
17.09.2024 14:16 Ответить
Про це вже давно і багато сказано, але віз і нині там...
показать весь комментарий
17.09.2024 13:17 Ответить
Україну змушують ...а членограй 🤡 саботував та саботує , розробки балістичних ракет в Україні ...у самого мізки заточені під х...й, та зраду і думає шо всі 73% такі самі ...
показать весь комментарий
17.09.2024 13:26 Ответить
 
 