Украину заставляют воевать со связанными за спиной руками, - депутат Европарламента Луазо
Депутат Европарламента Натали Луазо призвала ЕС разрешить Украине бить по РФ западным оружием и предоставить ей всю необходимую помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время дебатов о продлении военной и финансовой помощи Украине со стороны ЕС она заявила: "Ограничения, наложенные на Украину, чтобы защитить себя, не имеют никакого смысла. Ее заставляют воевать со связанными за спиной руками".
Также Луазо не понимает, почему Украине запрещают бить туда, откуда по ней ведут огонь.
"О чем думает Джо Байден? Зачем отказывать в ракетах дальнего радиуса действия? Что задумал Олаф Шольц? Зачем мы закрываем глаза на уклонение от санкций? Тем временем Москва покупает товары у Северной Кореи и Ирана, не считаясь с ценой. Осознаем ли мы, что это означает?" - подчеркнула она.
"Помогать Украине - это не значит делать селфи в Киеве или повторять пустые речи. Помогать Украине означает предоставлять ей то, в чем она нуждается, когда она в этом нуждается, без ограничений и без проволочек", - добавила депутат.
Отметим, в четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Европарламента должно состояться голосование за резолюцию о продлении поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2022 РОКУ, КОЛИ БАЙДЕН ПОЖАРТУВАВ З ЛЕНД ЛІЗОМ .....
ЗакликаймоЗаспіваймо пісню веселеньку
Про брехливість західненьку...
і це правильно ,
тільки дехто із західних політиків украінців не чує і не розуміє ,
на жаль 🙁
без дозволу штатів та надання картографічних матеріалів вся зброя з інших країн виявляється буде неефективною...
Та конкретні прізвища у нас, які на 10 рік війни так і не знайшли кошти на ракети