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Україну змушують воювати зі зв’язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо

Європарламентарка Луазо закликала дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по РФ західною зброєю та надати їй всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час дебатів щодо продовження військової та фінансової допомоги України з боку ЄС вона заявила: "Обмеження, накладені на Україну, щоб захистити себе, не мають жодного сенсу. Її змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками".

Також Луазо не розуміє, чому Україні забороняють бити туди, звідки по ній ведуть вогонь.

"Про що думає Джо Байден? Навіщо відмовляти в ракетах дальнього радіуса дії? Що задумав Олаф Шольц? Навіщо ми заплющуємо очі на ухиляння від санкцій? Тим часом Москва купує товари у Північної Кореї та Ірану, не рахуючись з ціною. Чи усвідомлюємо ми, що це означає?" - наголосила вона.

Також читайте: ЄС має нарощувати поставки зброї Україні, - голова комітету з оборони Європарламенту Штрак-Циммерман

"Допомагати Україні - це не означає робити селфі в Києві або повторювати порожні промови. Допомагати Україні означає надавати їй те, чого вона потребує, коли вона цього потребує, без обмежень і без зволікань", - додала депутатка.

Зазначимо, у четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Європарламенту має відбутися голосування за резолюцію щодо продовження підтримки України.

Читайте: Майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Автор: 

Європарламент (1045) зброя (7466) допомога (8348)


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Топ коментарі
+6
Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по кацапстану далекобійною зброєю
і це правильно ,
тільки дехто із західних політиків украінців не чує і не розуміє ,
на жаль 🙁
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17.09.2024 13:16
+4
Про це вже давно і багато сказано, але віз і нині там...
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17.09.2024 13:17
+3
Україну змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо Джерело:

З 2022 РОКУ, КОЛИ БАЙДЕН ПОЖАРТУВАВ З ЛЕНД ЛІЗОМ .....
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17.09.2024 13:08
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Україну змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо Джерело:

З 2022 РОКУ, КОЛИ БАЙДЕН ПОЖАРТУВАВ З ЛЕНД ЛІЗОМ .....
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17.09.2024 13:08 Відповісти
Потужно!
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17.09.2024 13:09 Відповісти
Закликаймо Заспіваймо пісню веселеньку
Про брехливість західненьку...
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17.09.2024 13:09 Відповісти
Нічого! Скоро кацапня вам усім руки розв'яже!
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17.09.2024 13:12 Відповісти
Зі зв'язаними за спиною руками, путами на ногах, без достатньої кількості снарядів і з німим верховним ухилянтом!
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17.09.2024 13:15 Відповісти
Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по кацапстану далекобійною зброєю
і це правильно ,
тільки дехто із західних політиків украінців не чує і не розуміє ,
на жаль 🙁
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17.09.2024 13:16 Відповісти
Депутатка, котра ніяких рішень не приймає і ніякої відповідальності за них не несе, може заявляти все, що завгодно.
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17.09.2024 13:29 Відповісти
Називайте прізвища ці дехто є конкретні особи в адміністрації...
без дозволу штатів та надання картографічних матеріалів вся зброя з інших країн виявляється буде неефективною...

Та конкретні прізвища у нас, які на 10 рік війни так і не знайшли кошти на ракети
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17.09.2024 14:16 Відповісти
Про це вже давно і багато сказано, але віз і нині там...
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17.09.2024 13:17 Відповісти
Україну змушують ...а членограй 🤡 саботував та саботує , розробки балістичних ракет в Україні ...у самого мізки заточені під х...й, та зраду і думає шо всі 73% такі самі ...
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17.09.2024 13:26 Відповісти
 
 