Україну змушують воювати зі зв’язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо

Депутатка Європарламенту Наталі Луазо закликала ЄС дозволити Україні бити по РФ західною зброєю та надати їй всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час дебатів щодо продовження військової та фінансової допомоги України з боку ЄС вона заявила: "Обмеження, накладені на Україну, щоб захистити себе, не мають жодного сенсу. Її змушують воювати зі зв'язаними за спиною руками".

Також Луазо не розуміє, чому Україні забороняють бити туди, звідки по ній ведуть вогонь.

"Про що думає Джо Байден? Навіщо відмовляти в ракетах дальнього радіуса дії? Що задумав Олаф Шольц? Навіщо ми заплющуємо очі на ухиляння від санкцій? Тим часом Москва купує товари у Північної Кореї та Ірану, не рахуючись з ціною. Чи усвідомлюємо ми, що це означає?" - наголосила вона.

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"Допомагати Україні - це не означає робити селфі в Києві або повторювати порожні промови. Допомагати Україні означає надавати їй те, чого вона потребує, коли вона цього потребує, без обмежень і без зволікань", - додала депутатка.

Зазначимо, у четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Європарламенту має відбутися голосування за резолюцію щодо продовження підтримки України.

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