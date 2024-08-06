ЕС должен наращивать поставки оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман
Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы защитить Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF, об этом заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Так, она призвала федеральное правительство Германии и другие страны ЕС принять дальнейшие меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, которые доставили в Украину.
"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец поставляются", - отметила Штрак-Циммерман.
Она подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.
"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила председатель комитета по обороне Европарламента.
Также, заявила она, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.
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