ЕС должен наращивать поставки оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы защитить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF, об этом заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Так, она призвала федеральное правительство Германии и другие страны ЕС принять дальнейшие меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, которые доставили в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец поставляются", - отметила Штрак-Циммерман.

Она подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила председатель комитета по обороне Европарламента.

Также, заявила она, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

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