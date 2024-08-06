РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11584 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
959 14

ЕС должен наращивать поставки оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

циммерман,штрак

Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы защитить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF, об этом заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Так, она призвала федеральное правительство Германии и другие страны ЕС принять дальнейшие меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, которые доставили в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец поставляются", - отметила Штрак-Циммерман.

Она подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила председатель комитета по обороне Европарламента.

Также, заявила она, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте собирают подписи под требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне, - Politico

Автор: 

Европарламент (1795) помощь (7764)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ні. Будуть і далі валяти шольца.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:36
+3
Відповідь може бути одна,поки Європа говорить про зброю для ЗСУ, Україна приймає закон для депутатів і заброньованих швидкого і безпроблемного залишення країни ! Що там з Торецьк?! Бо судячи з укрсмі,то ворог зайшов,судячи по марафону, то ні. Оце де уся не та орієнтація, паради і толерантність
показать весь комментарий
06.08.2024 09:36
+2
Європа замість того щоб влаштовувати безкінечні трансгендерні концерти,дійсно зайнялася таки власною безпекою
показать весь комментарий
06.08.2024 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марі-Агнес Штрак Циммерманн респект за здоровий глузд та позицію...
показать весь комментарий
06.08.2024 09:20 Ответить
Через таку позицію її партія не проходить у Бундестаг на наступних виборах взагалі. Тоді як ультраправі та ультраліві з лозунгами помиритись з Росією набирають у декілька разів більше голосів, ніж завжди., і навіть суттєво перемагають у східних землях.

Пересічний бюргер хоче пити пиво і заправлятись на халяву, справедливість у світі його не цікавить.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:37 Ответить
Європа замість того щоб влаштовувати безкінечні трансгендерні концерти,дійсно зайнялася таки власною безпекою
показать весь комментарий
06.08.2024 09:26 Ответить
якийсь ти, не толерантний до, оно.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:31 Ответить
Відповідь може бути одна,поки Європа говорить про зброю для ЗСУ, Україна приймає закон для депутатів і заброньованих швидкого і безпроблемного залишення країни ! Що там з Торецьк?! Бо судячи з укрсмі,то ворог зайшов,судячи по марафону, то ні. Оце де уся не та орієнтація, паради і толерантність
показать весь комментарий
06.08.2024 09:36 Ответить
тобто, ізраїль отримає все і навіть з горкою, в найближчі часи, а на нас будуть дивитися.....
показать весь комментарий
06.08.2024 09:29 Ответить
То вже може надасте оті ''тауруси''!
показать весь комментарий
06.08.2024 09:30 Ответить
Ні. Будуть і далі валяти шольца.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:36 Ответить
Поки в демократіях йдуть розмови про те, хто що має робити, диктатури вже давно роблять.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:43 Ответить
Якби словами європейських чиновників про підтримку України, можна було б стріляти, то ми б перемогли РФ ще у 2022 році.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:49 Ответить
З того всього,що наобіцяли на Рамштайнах за 2 роки,прийшло 30%.Коли вже євро-атлантична п@здьош матеріалізується?
показать весь комментарий
06.08.2024 09:49 Ответить
Говорити не мішки носити. Як послухати, то всі дуже розумні та правильні речі говорять. Правда на цих словах все і закінчується.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:01 Ответить
Вона наголосила, що Європа не повинна опускати руки. Європа ще рук толком так і не підняла
показать весь комментарий
06.08.2024 10:41 Ответить
Дуже забагато балакаєте та дуже мало робите.
показать весь комментарий
06.08.2024 16:05 Ответить
 
 