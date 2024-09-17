Країни ЄС повинні зняти всі "червоні лінії" щодо використання Україною наданої зброї, - євродепутат Кубілюс
Надаючи Україні необхідну для оборони зброю, країни ЄС встановлюють так звані червоні лінії, які послаблюють не лише захист нашої держави, а й безпеку самої Європи, тому ці обмеження потрібно усунути.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на пленарному засіданні у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навіть якщо ми надаємо зброю Україні, ми або принаймні деякі з наших країн запроваджуємо червоні лінії та обмеження, щоб вона не була використана проти цілей на російській території", - пояснив Кубілюс, закликавши усунути всі червоні лінії, що стосуються безпеки України.
Він також наполягає на пошуку додаткових фінансових ресурсів для України та посилення захисту Європи.
"Минулого року вся західна військова підтримка України становила лише 40 мільярдів євро, тоді як росіяни витратили на війну понад 120 мільярдів євро", - наголосив євродепутат.
Кубілюс також повторив офіційну позицію Єврокомісії, яку раніше озвучила Урсула фон дер Ляєн: оборона і безпека Європи безпосередньо пов'язана з безпекою України і є одним з пріоритетів для нової Єврокомісії.
"Ми повинні негайно знайти додаткові фінансові ресурси для військової допомоги Україні і можемо це зробити. Ми повинні збільшити виробництво нашої військової промисловості, а також інтегрувати українське та європейське виробництво", - додав литовський депутат.
Зазначимо, у четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Європарламенту має відбутися голосування за резолюцію щодо продовження підтримки України.
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