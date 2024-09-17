Країни ЄС повинні зняти всі "червоні лінії" щодо використання Україною наданої зброї, - євродепутат Кубілюс

Надаючи Україні необхідну для оборони зброю, країни ЄС встановлюють так звані червоні лінії, які послаблюють не лише захист нашої держави, а й безпеку самої Європи, тому ці обмеження потрібно усунути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на пленарному засіданні у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть якщо ми надаємо зброю Україні, ми або принаймні деякі з наших країн запроваджуємо червоні лінії та обмеження, щоб вона не була використана проти цілей на російській території", - пояснив Кубілюс, закликавши усунути всі червоні лінії, що стосуються безпеки України.

Він також наполягає на пошуку додаткових фінансових ресурсів для України та посилення захисту Європи.

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"Минулого року вся західна військова підтримка України становила лише 40 мільярдів євро, тоді як росіяни витратили на війну понад 120 мільярдів євро", - наголосив євродепутат.

Кубілюс також повторив офіційну позицію Єврокомісії, яку раніше озвучила Урсула фон дер Ляєн: оборона і безпека Європи безпосередньо пов'язана з безпекою України і є одним з пріоритетів для нової Єврокомісії.

"Ми повинні негайно знайти додаткові фінансові ресурси для військової допомоги Україні і можемо це зробити. Ми повинні збільшити виробництво нашої військової промисловості, а також інтегрувати українське та європейське виробництво", - додав литовський депутат.

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Зазначимо, у четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Європарламенту має відбутися голосування за резолюцію щодо продовження підтримки України.