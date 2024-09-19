Украина в ОБСЕ: Каждый день промедления с принятием решения о дальнобойном оружии означает очередной удар РФ по больнице или школе

Промедление партнеров с предоставлением и поставкой Украине необходимого дальнобойного оружия будет означать лишь новые разрушения и жертвы среди гражданских украинцев.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Агрессивная война России против моей страны требует немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества. Крайне важно, чтобы на каждую российскую атаку был пропорциональный ответ - с помощью военной силы, санкций и практических шагов для привлечения РФ к ответственности", - отметила она.

Костенко подчеркнула важность действовать на опережение и заставить Российскую Федерацию "признать невозможность продолжения преступной агрессивной войны и уничтожения Украинского государства".

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Устойчивость ВСУ, которые ежедневно отражают сотни вражеских атак, несмотря на превосходство России в артиллерии и авиации, является ярким свидетельством этого. В этом контексте способность поражать цели на российской территории приобретает особое значение. Оружие большой дальности, способное достигать критически важных российских военных объектов, является ключом к ослаблению потенциала агрессора, предотвращению дальнейшей эскалации и спасению человеческих жизней", - отметила украинский дипломат.

Она подчеркнула, что задержка с предоставлением Украине необходимого вооружения будет означать лишь больше разрушений и жертв среди украинского гражданского населения.

"Мы знаем военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, маршруты поставки бомб и ракет, базы, где размещены пусковые установки. Каждый день промедления с принятием этого важного решения - каждый день без необходимого оружия - означает, что очередной российский самолет сбросит бомбу на жилой дом, школу или больницу", - добавила представительница Украины в ОБСЕ.

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Ранее сообщалось, что США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям вглубь России американскими дальнобойными ракетами.

Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

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