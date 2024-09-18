Нет универсального оружия, которое помогло бы Украине победить, для этого нужен комплекс различных вооружений, - Госдеп США

В войне России против Украины не существует такого универсального оружия, которое было бы решающим и помогло бы украинцам одержать победу. В США продолжат оценивать, какими дополнительными возможностями и тактиками можно обеспечить Украину.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Во время беседы с американскими журналистами чиновник ответил на вопросы относительно ракет большой дальности от США, на применение которых Украина просит снять ограничения.

Он подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение по этому вопросу во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.

Как сказал министр обороны, нет ни одного оружия, которое в конце концов само по себе стало бы "волшебной палочкой", и которая стала бы решающей в этом конфликте. Существует ряд различных возможностей, которые вместе взятые могут помочь Украине выиграть эту войну, и мы продолжаем им предоставлять это", - отметил представитель Госдепа

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Миллер отметил, что США продолжают оценивать, существуют ли "дополнительные возможности, дополнительные тактики, дополнительные методы, которые мы должны предоставлять украинцам".

"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - добавил представитель Госдепа.

А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.

"Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы предоставляли им с начала этого конфликта. Например, помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большинство территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям в глубине России американскими дальнобойными ракетами.