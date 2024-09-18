Нет универсального оружия, которое помогло бы Украине победить, для этого нужен комплекс различных вооружений, - Госдеп США
В войне России против Украины не существует такого универсального оружия, которое было бы решающим и помогло бы украинцам одержать победу. В США продолжат оценивать, какими дополнительными возможностями и тактиками можно обеспечить Украину.
Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.
Во время беседы с американскими журналистами чиновник ответил на вопросы относительно ракет большой дальности от США, на применение которых Украина просит снять ограничения.
Он подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение по этому вопросу во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.
Как сказал министр обороны, нет ни одного оружия, которое в конце концов само по себе стало бы "волшебной палочкой", и которая стала бы решающей в этом конфликте. Существует ряд различных возможностей, которые вместе взятые могут помочь Украине выиграть эту войну, и мы продолжаем им предоставлять это", - отметил представитель Госдепа
Миллер отметил, что США продолжают оценивать, существуют ли "дополнительные возможности, дополнительные тактики, дополнительные методы, которые мы должны предоставлять украинцам".
"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - добавил представитель Госдепа.
А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.
"Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы предоставляли им с начала этого конфликта. Например, помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большинство территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям в глубине России американскими дальнобойными ракетами.
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Хоча, пригадую, в нашому МЗС готували його такі "цінні кадри" фсб, як Очалий... тоді трохи прояснюється...
А тактичну
Але ЕрЗешний 95-тий квартал не здатен довести Байдену, що перемога України над лаптєстаном є в інтересах США.
Щоб перемога на рашею стала в інтересах Сша
треба схилитися на коліна, визнать власні гріхи, і все гарно закінчиться
На 3 році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти Плану Перемоги. І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам в Президенти США.
При цьому вся пропагандистська машина Офісу Президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Jassm, Аtacms, Storm shadow/ Scalp.
Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію, за розгортання власного ВПК, в тому числі укр. ракет Нептун з тією ж дальністю враження, що і Atacms.
Довідка: забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету.
Зе команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень.
Дайте танки - і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали.
Дайте F-16 - і ми переможемо. Дали.
Дайте Аtacms - і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть.
Але ж це брехня, що це приведе до перемоги.
Хоча би тому, що рос авіація вже перемістилася за межі зони дії Аtacms. Тому атаки і КАБів і балістики це не зупинить.
Для цього вся ця брехня?
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.
"План перемоги" ЕрЗе простий, як теорія плоскої Землі:
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Щодо українських розробок то Грім2 але чомусь його доведення зупинялось декілька разів і за Пороха... а зараз взагалі ігнорують... ну про зараз то зрозуміло а колись також програма була вторинна і їй завжди не вистачало фінансування
Або є технічні питання про які ми не знаємо з твердопаливним двигуном... інакшої причини не бачу... то могли б спробувати на гептилі як на мене
заправка гептилом то найменше зло, до того не так складно забезпечити ********* засобами хімічного захисту... та і ракет тих дуже багато не виготовлять як не крути ...
Також у нас немає виробництва гептилу.... а закордоном можна купити менш токсичний метилгідразин.. що є його аналогом
І це рішення необхідне поки немає твердопаливного двигуна
Хоча вчора і непогано дрони попали що свідчить що оркам важко виробляти велику кількість ППО і якщо до цього добавити балістичні ракети навіть невелику кількість для знищення самих комплексів ППО щоб дрони пролітали то гептил не таке страшне зло як ви пишете