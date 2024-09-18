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Нет универсального оружия, которое помогло бы Украине победить, для этого нужен комплекс различных вооружений, - Госдеп США

У Держдепі сказали, що може допомогти Україні у війні

В войне России против Украины не существует такого универсального оружия, которое было бы решающим и помогло бы украинцам одержать победу. В США продолжат оценивать, какими дополнительными возможностями и тактиками можно обеспечить Украину.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Во время беседы с американскими журналистами чиновник ответил на вопросы относительно ракет большой дальности от США, на применение которых Украина просит снять ограничения.

Он подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение по этому вопросу во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.

Как сказал министр обороны, нет ни одного оружия, которое в конце концов само по себе стало бы "волшебной палочкой", и которая стала бы решающей в этом конфликте. Существует ряд различных возможностей, которые вместе взятые могут помочь Украине выиграть эту войну, и мы продолжаем им предоставлять это", - отметил представитель Госдепа

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Миллер отметил, что США продолжают оценивать, существуют ли "дополнительные возможности, дополнительные тактики, дополнительные методы, которые мы должны предоставлять украинцам".

"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - добавил представитель Госдепа.

А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.

"Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы предоставляли им с начала этого конфликта. Например, помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большинство территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне сократились запасы оружия, США стараются не отправлять много помощи за один раз, - CNN

Ранее сообщалось, что США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям в глубине России американскими дальнобойными ракетами.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) Миллер Мэтью (338) оружие (10219) США (26672) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+15
О. Ще одна відмазка та намагання обгрунтувати власну нікчемність. Молодець.
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18.09.2024 08:29
+9
Та ні, така зброя є, називається хоробрість.
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18.09.2024 08:30
+7
Краще б сказали прямо, що ми всрались та всцялись, а не лiпили з себе дурня з розумним обличчям!
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18.09.2024 08:42
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Правила форума Совет форумчан
О. Ще одна відмазка та намагання обгрунтувати власну нікчемність. Молодець.
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18.09.2024 08:29 Ответить
Будуть думать, поки не прийде трампушка.
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18.09.2024 08:51 Ответить
Кому вони розжовують? - скільки можна талдичити? - вже третіи рік пишу шо Украіні зі зброі не потрібно тільки бешених собак
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18.09.2024 08:30 Ответить
Та ні, така зброя є, називається хоробрість.
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18.09.2024 08:30 Ответить
"додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи" - тобто, пообіцяти а потім 6-8 місяців не давати нічого, це такий ваш "метод"?
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18.09.2024 08:36 Ответить
А потім проголосувати і давати по 150 млн. раз в 3 тижні.
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18.09.2024 08:49 Ответить
Мабуть Єрмака прибрати теж обіцяли !
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18.09.2024 09:03 Ответить
Пуста риторика….
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18.09.2024 08:41 Ответить
Краще б сказали прямо, що ми всрались та всцялись, а не лiпили з себе дурня з розумним обличчям!
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18.09.2024 08:42 Ответить
Дякую японцям за Перл Харбор!!
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18.09.2024 08:46 Ответить
"Ви АТАКМСами всеодно нічого не зробите, бо ми вже попередили росіян, щоб ті передислокували літаки і пально-мастильні матеріали. Тому і дозвіл вам на них не треба."

Логіка залізна.
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18.09.2024 08:48 Ответить
Ну так зараз першим кроком дайте далекобійни ракети з дозвілом, а потім додавайте іншу зброю щоб довести "комплекс озброєнь" до переможного.
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18.09.2024 08:49 Ответить
Це нам жахливий урок того - що вірити неможна нікому. Бо гаранти нашої безпеки підтерлись тим Будапештським меморандумом.
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18.09.2024 08:50 Ответить
так Будапестський меморандум і був виписаний на туалетному папері; тільки досі невідомо чому його Україна підписувала...
Хоча, пригадую, в нашому МЗС готували його такі "цінні кадри" фсб, як Очалий... тоді трохи прояснюється...
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18.09.2024 09:02 Ответить
Відповідь на ваше питання стоїть в самій назві документа... меморандум... це не договір просто папірець який підписав кгбіст Кравчук...

А тактичну
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18.09.2024 09:54 Ответить
Короче, дадуть зброю, дадуть дозволи - але тільки тоді, якщо що це буде "в їхніх інтересах, в інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо"(с)
Але ЕрЗешний 95-тий квартал не здатен довести Байдену, що перемога України над лаптєстаном є в інтересах США.
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18.09.2024 08:56 Ответить
Головне, щоб США повірили в цю нісенітницю.
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18.09.2024 09:11 Ответить
нісенітниця - це кожна така як ти, зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе, з владою, яку ви всі, 73/43%зебіли нам нав'язали.
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18.09.2024 09:21 Ответить
На майбутніх виборах нав'яжемо ще раз.😁
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18.09.2024 09:58 Ответить
Можете сказати що Україна може запропонувати штатам у порівнянні з дешевими ресурсами з раші які зараз купляють американські компанії з виробництвом у Азії... Китай до прикладу все купляє з 30% дисконтом...

Щоб перемога на рашею стала в інтересах Сша
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18.09.2024 09:57 Ответить
За нинішнього президента України усе марно.
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18.09.2024 09:00 Ответить
та є, бо перемогу дає Господь Бог
треба схилитися на коліна, визнать власні гріхи, і все гарно закінчиться
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18.09.2024 09:10 Ответить
Хотiли б, то надали б зброю!
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18.09.2024 09:11 Ответить
За допомогою Украiни в iнтересах США знищити вiйськовий потенцiал Засрашки,а на саму Украiну iм начхати.
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18.09.2024 09:14 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19006 Юрій Луценко, ексгенпрокурор, ексміністр МВС, екскапітан ЗСУ, нині блогер :
На 3 році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти Плану Перемоги. І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам в Президенти США.
При цьому вся пропагандистська машина Офісу Президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Jassm, Аtacms, Storm shadow/ Scalp.

Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію, за розгортання власного ВПК, в тому числі укр. ракет Нептун з тією ж дальністю враження, що і Atacms.
Довідка: забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету.
Зе команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень.
Дайте танки - і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали.
Дайте F-16 - і ми переможемо. Дали.
Дайте Аtacms - і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть.

Але ж це брехня, що це приведе до перемоги.
Хоча би тому, що рос авіація вже перемістилася за межі зони дії Аtacms. Тому атаки і КАБів і балістики це не зупинить.
Для цього вся ця брехня?
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.

"План перемоги" ЕрЗе простий, як теорія плоскої Землі:
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
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18.09.2024 09:28 Ответить
А у Героїв на руках - купа зброї. І замість того, щоб дивитися, як барани, як один смердючий Гундос нищить їх країну, достатньо знищити одного смердючого Гундоса. І все. Але ніт, будемо ремигати в стійлі і посипати голову попелом, поки міні-хуйлом тут будує міні-паРашу. Ну ок, ваш вибір.
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18.09.2024 09:59 Ответить
Для того, щоб ця зброя була застосована проти зрадників, чи навіть проти некомпентентних політиків - потрібен генерал, який би це повстання очолив. Саме тому ЕрЗе міняє генералів на посадах. Скоро і Сирському випишуть відрядження - може, не в Британію, можуть на якусь Кубу...
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18.09.2024 13:15 Ответить
Нептун нажаль не має навігації по рельєфу місцевості тому він буде неефективним в умовах дії Реб

Щодо українських розробок то Грім2 але чомусь його доведення зупинялось декілька разів і за Пороха... а зараз взагалі ігнорують... ну про зараз то зрозуміло а колись також програма була вторинна і їй завжди не вистачало фінансування

Або є технічні питання про які ми не знаємо з твердопаливним двигуном... інакшої причини не бачу... то могли б спробувати на гептилі як на мене
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18.09.2024 10:02 Ответить
Гептил ти заливати будеш перед стартом? В ОЗК і протигазі?
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18.09.2024 10:19 Ответить
Я добре знаю що таке гептил... але у порівнянні які втрати несуть зсу через відсутність ракет як в особовому складі так і техніці,

заправка гептилом то найменше зло, до того не так складно забезпечити ********* засобами хімічного захисту... та і ракет тих дуже багато не виготовлять як не крути ...

Також у нас немає виробництва гептилу.... а закордоном можна купити менш токсичний метилгідразин.. що є його аналогом

І це рішення необхідне поки немає твердопаливного двигуна
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18.09.2024 11:26 Ответить
Хлопче, ти намолов сорок діжок арестантів, а по суті - нічого. У чому суть тввоєї промови?
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18.09.2024 12:22 Ответить
В тому що є менш токсичні аналоги гептилу, та є ******* засоби захисту і якщо не виходить поки з твердопаливним двигуном... то треба хоч щось робити...

Хоча вчора і непогано дрони попали що свідчить що оркам важко виробляти велику кількість ППО і якщо до цього добавити балістичні ракети навіть невелику кількість для знищення самих комплексів ППО щоб дрони пролітали то гептил не таке страшне зло як ви пишете
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18.09.2024 12:48 Ответить
Мабуть вони з Саліваном давно товаришують.
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18.09.2024 09:37 Ответить
Яєць у вас немає, а не зброї. Обісралися перед ****** повністю, імпотенти.
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18.09.2024 09:56 Ответить
Розумний.... , аж страшно!))
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18.09.2024 10:16 Ответить
Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, але ми .США .НАТО згідно наших домовленостей з нашим другом і окупантом України, та вбивцею українського народу , продовжуємо Україні не надавати ці можливості і види озброєннь...
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18.09.2024 10:31 Ответить
шо тільки не доводиться плести політикам,щоб зберегти "своє лице"
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18.09.2024 11:08 Ответить
Мистер очевидность - Украине нужно много различного оружия для ведения войны. Дальше, что? Дать реалистичный план победы, а мы подумаем давать ли Украине оружие. Бред...
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18.09.2024 11:52 Ответить
Порохобот!!! Потрібно тільки почитати план Зеленского, і все! І ще потрібно, щоб "партнери" все виконали, що в плані записано. Поки Зеленский гундосикам поносить.
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18.09.2024 12:01 Ответить
"ПNздабол" - ти його називала.
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19.09.2024 02:04 Ответить
 
 