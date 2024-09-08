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Великобритания (4718) Миллер (338) Блинкен (930)

Блинкен посетит Британию, где обсудит, в частности, ситуацию в Украине

Блінкен Ентоні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, где обсудит с высокопоставленными чиновниками, среди прочего, ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Секретарь Блинкен поедет в Соединенное Королевство 9-10 сентября, где он откроет Стратегический диалог между США и Великобританией и встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения ряда важных вопросов, в частности Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига провел телефонный разговор с Блинкеном: обсудили пути ускорения военной помощи
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Топ комментарии
+2
"зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
----------
Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
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08.09.2024 12:21
+2
По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
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08.09.2024 15:25
+1
Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!
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08.09.2024 14:03
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"зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
----------
Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
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08.09.2024 12:21 Ответить
Дійсно, "цивілізований світ" опинився зараз в такій дупі, "зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні і Близькому Сході" (Джерело: https://censor.net/ua/n3508833),
що "ситуацію в Україні" доведеться обговорювати "мєжду прочім" (зокрема).
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08.09.2024 12:25 Ответить
Ви третій рік, тільки 3,14здоболите,більше дій немає
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08.09.2024 12:33 Ответить
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08.09.2024 13:23 Ответить
Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!
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08.09.2024 14:03 Ответить
Справа гарна; був би ше який результат.
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08.09.2024 15:17 Ответить
По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
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08.09.2024 15:25 Ответить
Видно що Блінкен не в повній мірі розуміє дії влади в Україні і на чиїй стороні ця влада тому за підтверженням своїх висновків зустрівся з британцями
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08.09.2024 19:40 Ответить
 
 