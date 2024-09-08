Блинкен посетит Британию, где обсудит, в частности, ситуацию в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, где обсудит с высокопоставленными чиновниками, среди прочего, ситуацию в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
"Секретарь Блинкен поедет в Соединенное Королевство 9-10 сентября, где он откроет Стратегический диалог между США и Великобританией и встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения ряда важных вопросов, в частности Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+2 Ne On b16724a5
показать весь комментарий08.09.2024 12:21
+2 Степан Лукашёв
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+1 Алекс Скела
показать весь комментарий08.09.2024 14:03
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Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
що "ситуацію в Україні" доведеться обговорювати "мєжду прочім" (зокрема).
Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!