Блинкен посетит Британию, где обсудит, в частности, ситуацию в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, где обсудит с высокопоставленными чиновниками, среди прочего, ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Секретарь Блинкен поедет в Соединенное Королевство 9-10 сентября, где он откроет Стратегический диалог между США и Великобританией и встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения ряда важных вопросов, в частности Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.

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