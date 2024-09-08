Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня відвідає Велику Британію, де обговорить з високопосадовцями, серед іншого, ситуацію в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
"Секретар Блінкен поїде до Сполученого Королівства 9-10 вересня, де він відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями для обговорення низки важливих питань, зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Ne On b16724a5
показати весь коментар08.09.2024 12:21
+2 Степан Лукашёв
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+1 Алекс Скела
показати весь коментар08.09.2024 14:03
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Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
що "ситуацію в Україні" доведеться обговорювати "мєжду прочім" (зокрема).
Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!