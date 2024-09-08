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Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Блінкен Ентоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня відвідає Велику Британію, де обговорить з високопосадовцями, серед іншого, ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Секретар Блінкен поїде до Сполученого Королівства 9-10 вересня, де він відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями для обговорення низки важливих питань, зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном: обговорили шляхи прискорення військової допомоги

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Топ коментарі
+2
"зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
----------
Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
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08.09.2024 12:21
+2
По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
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08.09.2024 15:25
+1
Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!
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08.09.2024 14:03
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"зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
----------
Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
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08.09.2024 12:21 Відповісти
Дійсно, "цивілізований світ" опинився зараз в такій дупі, "зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні і Близькому Сході" (Джерело: https://censor.net/ua/n3508833),
що "ситуацію в Україні" доведеться обговорювати "мєжду прочім" (зокрема).
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08.09.2024 12:25 Відповісти
Ви третій рік, тільки 3,14здоболите,більше дій немає
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08.09.2024 12:33 Відповісти
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08.09.2024 13:23 Відповісти
Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Ххууу...
А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
Аж від серця відлягло!
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08.09.2024 14:03 Відповісти
Справа гарна; був би ше який результат.
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08.09.2024 15:17 Відповісти
По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
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08.09.2024 15:25 Відповісти
Видно що Блінкен не в повній мірі розуміє дії влади в Україні і на чиїй стороні ця влада тому за підтверженням своїх висновків зустрівся з британцями
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08.09.2024 19:40 Відповісти
 
 