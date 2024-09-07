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МЗС (4023) США (21006) Сибіга (223) Блінкен (1150)

Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном: обговорили шляхи прискорення військової допомоги

Сибіга дзвонить Блінкену

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США. Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей наших народів", - відзначив після розмови Сибіга.

Також читайте: Рада призначила Сибігу новим міністром закордонних справ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру

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Топ коментарі
+2
Головне не надірвись.
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07.09.2024 11:15
+2
ага, точняк - *на апараті*
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07.09.2024 11:34
+1
Оце потужно!!!!
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07.09.2024 11:18
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Головне не надірвись.
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07.09.2024 11:15 Відповісти
Оце потужно!!!!
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07.09.2024 11:18 Відповісти
ага, точняк - *на апараті*
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07.09.2024 11:34 Відповісти
Партнеры обеспокоены так, что уже не знают границ своей обеспокоенности, но они четко знают границы своей беспомощности, которую уже не скрыть.... Меняют сказочников на экстрасенсов, но суть бытия не меняется, а лишь усугубляется.....
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07.09.2024 11:36 Відповісти
Блінкен: "Як ви знаєте, ми підтримували і підтримуємо Україну у її нелегкій боротьбі з окупантом. Ми захоплюємося мужністю українського народу та рішуче засуджуємо агресивні дії росії та її президента путіна. Хотів би нагадати, що насьогодні загальний обсяг нашої допомоги Україні перевищив 200 мільярдів доларів. Ми продовжуватимемо і надалі підтримувати рішучі та професійні дії президента зеленського, а також стоятимемо пліч-о-пліч з ним стільки скілько це буде необхідно".

Сибіга: "Дякую за теплі слова, пане блінкін. А тепере мені, з вашого дозволу, хотілося б поговорити про додаткові системі ППО для Укураїни.

Блінкен: "Ми з розумінням ставимося до забезпечення нагальних потреб українського війська. Тому ми докладали та докладатимемо мксимум зусиль для того, щоб ЗСУ не відчували нестачі всіх основних видів озброєнь. В цьому зв'язку хотів би наголосити на тому, що адміністрація президента байдена з перших днів україно-російської війни пильно стежить за ситуацією на полі бою, інформуючи світову та американську громадськість про перебіг подій на лінії фронту. Нащ персонал у Пентагоні та у Білому домі прцює 24/7 для запобігання отримання росією стратегічної переваги, і ми й надалі будемо це робити.

Сибіга: Дякую за слова пдтримки. Але все ж таки хотілося б повернутися до питання захисту українського неба.

Блінкен: "Як ви знаєте, захист українського повітряного простору був та залишається основним пріоритетом президента байдена та його адмінстрації. Завдяки цьому українці отримали вже декілька систем "Петріот", літаки-винищувачі F-16, а також велику кількість *********** до них. Ми працювали і будемо працювати над подальшим зміцненням українських ППС, залучаючи до цього процесу нашиї європейських союзників та решту країн світу".

І так далі... Отак вони ЗАВЖДИ спілкуються. Дочекатися конкретики від цього пустобрьоха неможливо. Він сам нічого не вирішує, а просто грає роль "хорошого слідчого". "Поганим же ж слідчим" є саліван, а цьому лише відведена роль підсолоджувача гіркої пігулки.
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07.09.2024 11:42 Відповісти
В костюмі!!!!!
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07.09.2024 13:16 Відповісти
Дипломаты отзываются о нем довольно неплохо. Как он только с дерьмаком мог работать при таких отзывах?
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07.09.2024 13:28 Відповісти
Думає що йому дадуть..Але ж треба показати, що він вже працює.
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07.09.2024 15:26 Відповісти
Ні чим пан ще не виділявся, окрім заяви в посольства про зупинення послуг +
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07.09.2024 18:59 Відповісти
 
 