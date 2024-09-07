Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном: обговорили шляхи прискорення військової допомоги
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.
"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США. Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей наших народів", - відзначив після розмови Сибіга.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру
Топ коментарі
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Сибіга: "Дякую за теплі слова, пане блінкін. А тепере мені, з вашого дозволу, хотілося б поговорити про додаткові системі ППО для Укураїни.
Блінкен: "Ми з розумінням ставимося до забезпечення нагальних потреб українського війська. Тому ми докладали та докладатимемо мксимум зусиль для того, щоб ЗСУ не відчували нестачі всіх основних видів озброєнь. В цьому зв'язку хотів би наголосити на тому, що адміністрація президента байдена з перших днів україно-російської війни пильно стежить за ситуацією на полі бою, інформуючи світову та американську громадськість про перебіг подій на лінії фронту. Нащ персонал у Пентагоні та у Білому домі прцює 24/7 для запобігання отримання росією стратегічної переваги, і ми й надалі будемо це робити.
Сибіга: Дякую за слова пдтримки. Але все ж таки хотілося б повернутися до питання захисту українського неба.
Блінкен: "Як ви знаєте, захист українського повітряного простору був та залишається основним пріоритетом президента байдена та його адмінстрації. Завдяки цьому українці отримали вже декілька систем "Петріот", літаки-винищувачі F-16, а також велику кількість *********** до них. Ми працювали і будемо працювати над подальшим зміцненням українських ППС, залучаючи до цього процесу нашиї європейських союзників та решту країн світу".
І так далі... Отак вони ЗАВЖДИ спілкуються. Дочекатися конкретики від цього пустобрьоха неможливо. Він сам нічого не вирішує, а просто грає роль "хорошого слідчого". "Поганим же ж слідчим" є саліван, а цьому лише відведена роль підсолоджувача гіркої пігулки.