Сибига провел телефонный разговор с Блинкеном: обсудили пути ускорения военной помощи
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
"Замечательный разговор с Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между Украиной и США. Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижение Формулы мира и усиление санкций против России. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества для защиты общих ценностей наших народов", - отметил после разговора Сибига.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что новый глава МИД Сибига провел разговор с Боррелем: обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру
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Сибіга: "Дякую за теплі слова, пане блінкін. А тепере мені, з вашого дозволу, хотілося б поговорити про додаткові системі ППО для Укураїни.
Блінкен: "Ми з розумінням ставимося до забезпечення нагальних потреб українського війська. Тому ми докладали та докладатимемо мксимум зусиль для того, щоб ЗСУ не відчували нестачі всіх основних видів озброєнь. В цьому зв'язку хотів би наголосити на тому, що адміністрація президента байдена з перших днів україно-російської війни пильно стежить за ситуацією на полі бою, інформуючи світову та американську громадськість про перебіг подій на лінії фронту. Нащ персонал у Пентагоні та у Білому домі прцює 24/7 для запобігання отримання росією стратегічної переваги, і ми й надалі будемо це робити.
Сибіга: Дякую за слова пдтримки. Але все ж таки хотілося б повернутися до питання захисту українського неба.
Блінкен: "Як ви знаєте, захист українського повітряного простору був та залишається основним пріоритетом президента байдена та його адмінстрації. Завдяки цьому українці отримали вже декілька систем "Петріот", літаки-винищувачі F-16, а також велику кількість *********** до них. Ми працювали і будемо працювати над подальшим зміцненням українських ППС, залучаючи до цього процесу нашиї європейських союзників та решту країн світу".
І так далі... Отак вони ЗАВЖДИ спілкуються. Дочекатися конкретики від цього пустобрьоха неможливо. Він сам нічого не вирішує, а просто грає роль "хорошого слідчого". "Поганим же ж слідчим" є саліван, а цьому лише відведена роль підсолоджувача гіркої пігулки.