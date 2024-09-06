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Евросоюз (16683) Сибига (213) Боррель (784)

Новый глава МИД Сибига провел разговор с Боррелем: обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру

Новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый после назначения на должность разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС. Я поблагодарил высокого представителя за его поддержку и приглашение принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Мы обсудили вступление Украины в ЕС и путь к справедливому и прочному миру на основе Формулы мира", - говорится в сообщении дипломата.

В свою очередь Боррель в соцсети Х рассказал, что во время разговора с Сибигой поздравил его с назначением и заявил, что ожидает "совместной работы для дальнейшего укрепления нашей политической и военной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также для продвижения Украины на пути в ЕС".

Напомним, что в четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.

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Топ комментарии
+10
Вже в зеленому, але ще бритий...
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06.09.2024 23:12
+5
Перші "потужні" кроки.
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06.09.2024 23:18
+5
Как то трудно клянчить оружие когда постоянно ноешь что хочешь мира. Ни разу не слышал чтобы украинские политики просили оружие для освобождения Украины от окупантов и победы.
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06.09.2024 23:23
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Вже в зеленому, але ще бритий...
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06.09.2024 23:12 Ответить
і не кажи !!!
ці "че-геварі со щетиной бешеной свиньи" вже задовбали !

.
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06.09.2024 23:33 Ответить
Перші "потужні" кроки.
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06.09.2024 23:18 Ответить
Это идут барбудас !
Куба ЗЄля, любов моя !

Чє та ЗЄ записали спільний відосик

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06.09.2024 23:37 Ответить
а можна ще й так: а ля Фідель.... чи хтось інший ?

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06.09.2024 23:39 Ответить
Как то трудно клянчить оружие когда постоянно ноешь что хочешь мира. Ни разу не слышал чтобы украинские политики просили оружие для освобождения Украины от окупантов и победы.
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06.09.2024 23:23 Ответить
Якщо Кулебу звільнили з поясненням, що недостатньо просував (вибивав) питання зброї, то чому тоді Сибіга починає не з питань про зброю? Як це розуміти?
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06.09.2024 23:52 Ответить
Сабіга - мажор, синок прокурора. Тобто мізків нема
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07.09.2024 01:08 Ответить
Сивохо - молодшии
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06.09.2024 23:58 Ответить
Более похож на бюрократа, нежели на дипломата.
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07.09.2024 00:25 Ответить
Обличчя пьющей людини ? Больно помятое А може в нього діабет ?
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07.09.2024 01:12 Ответить
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07.09.2024 14:29 Ответить
Сабіга , пояснить чого нема контролю за російською пропагандою на міжнародних форумах , концертах і фестивалях ?
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07.09.2024 01:07 Ответить
о, на екрані новий бомжик....
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07.09.2024 14:04 Ответить
Да скільки можна, заверніть піріжки в цю бумажку, вонавже не дійсна! Це від генія кулєби залишилося! Так все вірно, розумнішого там хер знайдеш!
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07.09.2024 14:26 Ответить
 
 