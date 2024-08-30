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Боррель пообещал найти решение, как разблокировать 6,6 млрд евро на финансирование помощи Украине

Боррель пообіцяв знайти рішення, як розблокувати 6,6 млрд євро на допомогу Україні

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обещает найти решение для обхода блокировки выделения более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, который компенсирует государствам-членам расходы на оружейную помощь Украине. Эти средства заблокированы из-за вето Венгрии.

Об этом Боррель сказал во время пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил дипломат, в рамках Европейского фонда мира, в созданном в начале года Фонде помощи Украине, до сих пор заблокированы 6,6 млрд евро.

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"Многие министры сегодня повторили: это не украинские деньги, это наши деньги, потому что нам не компенсировали расходы, которые уже состоялись - Украина уже получила оружие, но они не получили возмещения", - сказал глава европейской дипломатии.

В то же время он сказал, что многие министры сказали, что необходимо срочное решение. Боррель заверил, что он будет искать это решение.

"Я буду искать его. Так или иначе, я это решение найду", - заявил главный дипломат ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1936) помощь (7788) Евросоюз (17102) Боррель Жозеп (784)


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рішення єдине!
позбавити україну, зе!шобли!
це, настільки очевидно, шо в будку не ховайся!
зе!падло петляє, з травня, ціною українців!
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30.08.2024 21:14 Ответить
Самое быстрое и эффективное решение проблем ЕС - как можно быстрее выкинуть Венгрию из ЕС.
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30.08.2024 21:32 Ответить
...пообещал, найти, решение... Ну ******* как излагает? А действие когда? в смысле бабло?
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30.08.2024 21:46 Ответить
Ідіть ви всі на х.й!
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30.08.2024 22:31 Ответить
 
 