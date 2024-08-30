Боррель пообещал найти решение, как разблокировать 6,6 млрд евро на финансирование помощи Украине
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обещает найти решение для обхода блокировки выделения более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, который компенсирует государствам-членам расходы на оружейную помощь Украине. Эти средства заблокированы из-за вето Венгрии.
Об этом Боррель сказал во время пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил дипломат, в рамках Европейского фонда мира, в созданном в начале года Фонде помощи Украине, до сих пор заблокированы 6,6 млрд евро.
"Многие министры сегодня повторили: это не украинские деньги, это наши деньги, потому что нам не компенсировали расходы, которые уже состоялись - Украина уже получила оружие, но они не получили возмещения", - сказал глава европейской дипломатии.
В то же время он сказал, что многие министры сказали, что необходимо срочное решение. Боррель заверил, что он будет искать это решение.
"Я буду искать его. Так или иначе, я это решение найду", - заявил главный дипломат ЕС.
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позбавити україну, зе!шобли!
це, настільки очевидно, шо в будку не ховайся!
зе!падло петляє, з травня, ціною українців!