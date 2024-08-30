УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12119 відвідувачів онлайн
Новини
1 048 5

Боррель пообіцяв знайти рішення, як розблокувати 6,6 млрд євро на допомогу Україні

Боррель пообіцяв знайти рішення, як розблокувати 6,6 млрд євро на допомогу Україні

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обіцяє знайти рішення для обходу блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні. Ці кошти заблоковані через вето Угорщини.

Про це Боррель сказав під час пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив дипломат, у межах Європейського фонду миру, у створеному на початку року Фонду допомоги Україні, досі заблоковані 6,6 мільярдів євро.

Читайте також: ЄС найближчим часом відкриє в Києві Офіс інновацій у сфері оборони, - Боррель

"Багато міністрів сьогодні повторили: це не українські гроші, це наші гроші, бо нам не компенсували витрати, які вже відбулись - Україна вже отримала зброю, але вони не отримали відшкодування", - сказав глава європейської дипломатії.

Водночас він сказав, що чимало міністрів сказали, що необхідне термінове рішення. Боррель запевнив, що він шукатиме це рішення. 

"Я шукатиму його. Так чи інак, я це рішення знайду", - заявив головний дипломат ЄС.

Читайте також: Україна отримає другий транш допомоги за рахунок активів Росії до березня, – Боррель

Автор: 

Угорщина (2266) допомога (8322) Євросоюз (13360) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рішення єдине!
позбавити україну, зе!шобли!
це, настільки очевидно, шо в будку не ховайся!
зе!падло петляє, з травня, ціною українців!
показати весь коментар
30.08.2024 21:14 Відповісти
Самое быстрое и эффективное решение проблем ЕС - как можно быстрее выкинуть Венгрию из ЕС.
показати весь коментар
30.08.2024 21:32 Відповісти
...пообещал, найти, решение... Ну ******* как излагает? А действие когда? в смысле бабло?
показати весь коментар
30.08.2024 21:46 Відповісти
Ідіть ви всі на х.й!
показати весь коментар
30.08.2024 22:31 Відповісти
 
 