Боррель пообіцяв знайти рішення, як розблокувати 6,6 млрд євро на допомогу Україні

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обіцяє знайти рішення для обходу блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні. Ці кошти заблоковані через вето Угорщини.

Про це Боррель сказав під час пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив дипломат, у межах Європейського фонду миру, у створеному на початку року Фонду допомоги Україні, досі заблоковані 6,6 мільярдів євро.

Читайте також: ЄС найближчим часом відкриє в Києві Офіс інновацій у сфері оборони, - Боррель

"Багато міністрів сьогодні повторили: це не українські гроші, це наші гроші, бо нам не компенсували витрати, які вже відбулись - Україна вже отримала зброю, але вони не отримали відшкодування", - сказав глава європейської дипломатії.

Водночас він сказав, що чимало міністрів сказали, що необхідне термінове рішення. Боррель запевнив, що він шукатиме це рішення.

"Я шукатиму його. Так чи інак, я це рішення знайду", - заявив головний дипломат ЄС.

Читайте також: Україна отримає другий транш допомоги за рахунок активів Росії до березня, – Боррель