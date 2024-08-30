Украина должна полностью использовать потенциал, который ей предоставляют западные партнеры, - Павел

Украина должна на полную использовать потенциал, который ей предоставляют западные партнеры. В частности, речь идет о самолетах и ракетах.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в комментарии "Радио Свобода" в кулуарах конференции по безопасности Globsec в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили у чешского президента, стоит ли странам НАТО помогать Украине сбивать российские ракеты над небом на западе Украины.

Отвечая, он заявил, что партнерам не следует накладывать ограничения на использование Вооруженными силами Украины переданных самолетов и ракет.

"Я думаю, мы должны обеспечить, чтобы Украина могла на полную использовать потенциал, который предоставляют западные страны. Я имею в виду, что мы не должны накладывать какие-либо ограничения на использование самолетов, ракет, потому что она нуждается в этом для успешной самообороны", - заявил Павел.

Кроме того, он сказал, что западные страны должны снять все ограничения на использование противовоздушной обороны для того, чтобы успешно защитить небо Украины.

Ранее президент Чехии заявлял, что партнеры должны продолжать оказывать достаточную и предсказуемую поддержку Украине для достижения устойчивого и справедливого мира.

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