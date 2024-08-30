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Новости Война
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Украина должна полностью использовать потенциал, который ей предоставляют западные партнеры, - Павел

Украина должна полностью использовать потенциал, который ей предоставляют западные партнеры, - Павел

Украина должна на полную использовать потенциал, который ей предоставляют западные партнеры. В частности, речь идет о самолетах и ракетах.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в комментарии "Радио Свобода" в кулуарах конференции по безопасности Globsec в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили у чешского президента, стоит ли странам НАТО помогать Украине сбивать российские ракеты над небом на западе Украины.

Отвечая, он заявил, что партнерам не следует накладывать ограничения на использование Вооруженными силами Украины переданных самолетов и ракет.

"Я думаю, мы должны обеспечить, чтобы Украина могла на полную использовать потенциал, который предоставляют западные страны. Я имею в виду, что мы не должны накладывать какие-либо ограничения на использование самолетов, ракет, потому что она нуждается в этом для успешной самообороны", - заявил Павел.

Кроме того, он сказал, что западные страны должны снять все ограничения на использование противовоздушной обороны для того, чтобы успешно защитить небо Украины.

Ранее президент Чехии заявлял, что партнеры должны продолжать оказывать достаточную и предсказуемую поддержку Украине для достижения устойчивого и справедливого мира.

Читайте также: Дальнейшая поддержка Украины – главная задача Чехии, - Павел

Автор: 

оружие (10204) помощь (7788) ограничение (119) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+4
Праві обидва і Петр і Павло
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30.08.2024 17:58
+4
Петеру Павелу респект за здоровий глузд якого на жаль не вистачає дуже багатьом західним політикам...
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30.08.2024 18:02
+2
Як в анекдоті:
- Пане адвокате, будьте ласкаві, скажіть, чи маю я право...
- Маєте!
- Перепрошую, я власне ще не поставив питання. Мене цікавить, чи можу я...
- Не можете!

Так, Україна має.
Але ж не може...
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30.08.2024 18:15
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Ми і використовуємо. Приклад тому Курськ.
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30.08.2024 17:57 Ответить
Праві обидва і Петр і Павло
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30.08.2024 17:58 Ответить
Петеру Павелу респект за здоровий глузд якого на жаль не вистачає дуже багатьом західним політикам...
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30.08.2024 18:02 Ответить
та ми знаємо Петер Павел що ти наш!
але є щє i не наші....
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30.08.2024 18:04 Ответить
Що він таке говорить? А нафіга ж тоді Зельониє йшли у владу? ЩОБ НЕ КРАСТИ???
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30.08.2024 18:08 Ответить
а навіщо ви їх вибирали як знали що вони в вас красти будуть?
ну і хто тута дурачокс?
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30.08.2024 18:14 Ответить
Як в анекдоті:
- Пане адвокате, будьте ласкаві, скажіть, чи маю я право...
- Маєте!
- Перепрошую, я власне ще не поставив питання. Мене цікавить, чи можу я...
- Не можете!

Так, Україна має.
Але ж не може...
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30.08.2024 18:15 Ответить
Не хоче. І не Україна, а теперішня влада.
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30.08.2024 18:29 Ответить
Головне-питання зі зрадниками винесемо за дужки.
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30.08.2024 18:17 Ответить
До речі, як там чеська ініціатива? Все потужно? Чи все що не стосується Курська, не на часі...
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30.08.2024 18:34 Ответить
что можно ожидать от командующего, у которого папа и мама на противоположной стороне или аналогичных персонажей, с родственными связями в фсб?
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30.08.2024 18:48 Ответить
ЄС ОБІЦЯЄ МІЛЬЙОН *********** ДО БЕРЕЗНЯ. Україна до сьогодні мабуть всіх ще не отримала????.Ось і використовує на "повну" здаючи УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ...
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30.08.2024 19:22 Ответить
Что то дядя бородатый на простой вопрос напрашивается---а если бы такой потенциал что дают с запада был у Чехии, с кацапией бы повоевали? С кнедликами во рту и кружкой пива в руке? Вставай зольдатен Швейк---труба зовёт!
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30.08.2024 19:45 Ответить
а сам потенціал повний?
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30.08.2024 22:22 Ответить
 
 