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Україна має на повну використовувати потенціал, який їй надають західні партнери, - Павел

Україна має на повну використовувати потенціал, який їй надають західні партнери, - Павел

Україна має на повну використовувати потенціал, який їй надають західні партнери. Зокрема, йдеться про літаки та ракети. 

Про це сказав президент Чехії Петр Павел у коментарі "Радіо Свобода" в кулуарах безпекової конференції Globsec у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у чеського президента, чи варто країнам НАТО допомагати Україні збивати російські ракети над небом на заході України.

Відповідаючи, він заявив, що партнерам не слід накладати обмеження на використання Збройними силами України переданих літаків і ракет.

"Я думаю, ми маємо забезпечити, щоб Україна могла на повну використовувати потенціал, який надають західні країни. Я маю на увазі, що ми не маємо накладати будь-які обмеження на використання літаків, ракет, бо вона потребує цього для успішної самооборони", - заявив Павел.

Крім того, він сказав, що західні країни мають зняти всі обмеження на використання протиповітряної оборони для того, щоб успішно захистити небо України. 

Раніше президент Чехії заявляв, що партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні для досягнення сталого та справедливого миру.

Читайте також: Подальша підтримка України – головне завдання Чехії, - Павел

Автор: 

зброя (7446) допомога (8322) обмеження (244) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+4
Праві обидва і Петр і Павло
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30.08.2024 17:58
+4
Петеру Павелу респект за здоровий глузд якого на жаль не вистачає дуже багатьом західним політикам...
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30.08.2024 18:02
+2
Як в анекдоті:
- Пане адвокате, будьте ласкаві, скажіть, чи маю я право...
- Маєте!
- Перепрошую, я власне ще не поставив питання. Мене цікавить, чи можу я...
- Не можете!

Так, Україна має.
Але ж не може...
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30.08.2024 18:15
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Ми і використовуємо. Приклад тому Курськ.
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30.08.2024 17:57 Відповісти
Праві обидва і Петр і Павло
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30.08.2024 17:58 Відповісти
Петеру Павелу респект за здоровий глузд якого на жаль не вистачає дуже багатьом західним політикам...
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30.08.2024 18:02 Відповісти
та ми знаємо Петер Павел що ти наш!
але є щє i не наші....
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30.08.2024 18:04 Відповісти
Що він таке говорить? А нафіга ж тоді Зельониє йшли у владу? ЩОБ НЕ КРАСТИ???
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30.08.2024 18:08 Відповісти
а навіщо ви їх вибирали як знали що вони в вас красти будуть?
ну і хто тута дурачокс?
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30.08.2024 18:14 Відповісти
Як в анекдоті:
- Пане адвокате, будьте ласкаві, скажіть, чи маю я право...
- Маєте!
- Перепрошую, я власне ще не поставив питання. Мене цікавить, чи можу я...
- Не можете!

Так, Україна має.
Але ж не може...
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30.08.2024 18:15 Відповісти
Не хоче. І не Україна, а теперішня влада.
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30.08.2024 18:29 Відповісти
Головне-питання зі зрадниками винесемо за дужки.
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30.08.2024 18:17 Відповісти
До речі, як там чеська ініціатива? Все потужно? Чи все що не стосується Курська, не на часі...
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30.08.2024 18:34 Відповісти
что можно ожидать от командующего, у которого папа и мама на противоположной стороне или аналогичных персонажей, с родственными связями в фсб?
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30.08.2024 18:48 Відповісти
ЄС ОБІЦЯЄ МІЛЬЙОН *********** ДО БЕРЕЗНЯ. Україна до сьогодні мабуть всіх ще не отримала????.Ось і використовує на "повну" здаючи УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ...
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30.08.2024 19:22 Відповісти
Что то дядя бородатый на простой вопрос напрашивается---а если бы такой потенциал что дают с запада был у Чехии, с кацапией бы повоевали? С кнедликами во рту и кружкой пива в руке? Вставай зольдатен Швейк---труба зовёт!
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30.08.2024 19:45 Відповісти
а сам потенціал повний?
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30.08.2024 22:22 Відповісти
 
 