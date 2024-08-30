Україна має на повну використовувати потенціал, який їй надають західні партнери, - Павел

Україна має на повну використовувати потенціал, який їй надають західні партнери. Зокрема, йдеться про літаки та ракети.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел у коментарі "Радіо Свобода" в кулуарах безпекової конференції Globsec у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у чеського президента, чи варто країнам НАТО допомагати Україні збивати російські ракети над небом на заході України.

Відповідаючи, він заявив, що партнерам не слід накладати обмеження на використання Збройними силами України переданих літаків і ракет.

"Я думаю, ми маємо забезпечити, щоб Україна могла на повну використовувати потенціал, який надають західні країни. Я маю на увазі, що ми не маємо накладати будь-які обмеження на використання літаків, ракет, бо вона потребує цього для успішної самооборони", - заявив Павел.

Крім того, він сказав, що західні країни мають зняти всі обмеження на використання протиповітряної оборони для того, щоб успішно захистити небо України.

Раніше президент Чехії заявляв, що партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні для досягнення сталого та справедливого миру.

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