Новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу після призначення на посаду розмову із високим представником Європейського союзу із закордонних справ Жозепом Боррелем.
Про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС. Я подякував високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", - йдеться у повідомленні дипломата.
Своєю чергою Боррель у соцмережі Х розповів, що під час розмови з Сибігою привітав його з призначенням та заявив, що очікує "спільної роботи задля подальшого зміцнення нашої політичної і військової підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, а також для просування України на шляху до ЄС".
Нагадаємо, що в четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.
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ці "че-геварі со щетиной бешеной свиньи" вже задовбали !
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КубаЗЄля, любов моя !
Чє та ЗЄ записали спільний відосик