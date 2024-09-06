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Новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру

Новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу після призначення на посаду розмову із високим представником Європейського союзу із закордонних справ Жозепом Боррелем.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС. Я подякував високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", - йдеться у повідомленні дипломата.

Своєю чергою Боррель у соцмережі Х розповів, що під час розмови з Сибігою привітав його з призначенням та заявив, що очікує "спільної роботи задля подальшого зміцнення нашої політичної і військової підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, а також для просування України на шляху до ЄС".

Нагадаємо, що в четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.

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Топ коментарі
+10
Вже в зеленому, але ще бритий...
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06.09.2024 23:12
+5
Перші "потужні" кроки.
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06.09.2024 23:18
+5
Как то трудно клянчить оружие когда постоянно ноешь что хочешь мира. Ни разу не слышал чтобы украинские политики просили оружие для освобождения Украины от окупантов и победы.
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06.09.2024 23:23
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Вже в зеленому, але ще бритий...
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06.09.2024 23:12 Відповісти
і не кажи !!!
ці "че-геварі со щетиной бешеной свиньи" вже задовбали !

.
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06.09.2024 23:33 Відповісти
Перші "потужні" кроки.
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06.09.2024 23:18 Відповісти
Это идут барбудас !
Куба ЗЄля, любов моя !

Чє та ЗЄ записали спільний відосик

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06.09.2024 23:37 Відповісти
а можна ще й так: а ля Фідель.... чи хтось інший ?

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06.09.2024 23:39 Відповісти
Как то трудно клянчить оружие когда постоянно ноешь что хочешь мира. Ни разу не слышал чтобы украинские политики просили оружие для освобождения Украины от окупантов и победы.
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06.09.2024 23:23 Відповісти
Якщо Кулебу звільнили з поясненням, що недостатньо просував (вибивав) питання зброї, то чому тоді Сибіга починає не з питань про зброю? Як це розуміти?
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06.09.2024 23:52 Відповісти
Сабіга - мажор, синок прокурора. Тобто мізків нема
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07.09.2024 01:08 Відповісти
Сивохо - молодшии
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06.09.2024 23:58 Відповісти
Более похож на бюрократа, нежели на дипломата.
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07.09.2024 00:25 Відповісти
Обличчя пьющей людини ? Больно помятое А може в нього діабет ?
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07.09.2024 01:12 Відповісти
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07.09.2024 14:29 Відповісти
Сабіга , пояснить чого нема контролю за російською пропагандою на міжнародних форумах , концертах і фестивалях ?
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07.09.2024 01:07 Відповісти
о, на екрані новий бомжик....
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07.09.2024 14:04 Відповісти
Да скільки можна, заверніть піріжки в цю бумажку, вонавже не дійсна! Це від генія кулєби залишилося! Так все вірно, розумнішого там хер знайдеш!
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07.09.2024 14:26 Відповісти
 
 