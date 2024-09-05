Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ
Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 258 нардепів.
Що відомо про Андрія Сибігу
На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році.
У 1997-1998 рр. аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Також працював першим секретарем МЗС.
Із 1998 по 2002 обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.
Із 2003 по 2008 - обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (пізніше Департаменті) МЗС. Був начальником відділу й заступником директора департаменту.
Також Сибіга працював радником-посланником посольства України у Польщі. Був директором Департаменту консульської служби МЗС.
Із 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині.
У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
З 2024 року обіймав посаду першого заступника міністтра закордонних справ України.
Будь ласка, зачекайте...
"...У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики...
пригадалось, вибачте
це у цього сталінського сокола дружина в ГУЛАГУ сиділа ?
утім, какая разніца ?
До речі, який дегенерат призначив його заступником голови свого офісу?
хто твій другде працював і я скажу хто ти.
І разом з єрмаком знищив дипломатію!
янелоха. 😂
💩🤡💩
В середньому, мабуть залишиться, як було, бо вони працювали у тандемі.
Але робитимемо остаточні висновки з огляду на результати дипломатичної роботи, якої не зроблено дуже багато.
о-хо-хо-хо....
Посол України в Словаччині, Мирослав Кастран, через свої релігійні переконання систематично відмовляється підписувати дозволи на транзит вантажів військового призначення через територію Словаччини. Це призводить до того, що ці вантажі змушені йти через Польщу, що викликає додаткові затримки і ускладнює постачання необхідних ресурсів на фронт.
Водночас, як стало відомо, брат посла Кастрана, Євген Кастран, має бізнес у Росії. Гроші, які він отримує і платить у вигляді податків, використовуються для фінансування війни проти нашої країни. Це порушення не тільки етики, а й національних інтересів!
Ще гірше, що посол Кастран не вказав ці зв'язки у своїй декларації. Як людина з такими близькими родинними зв'язками з країною-агресором може представляти інтереси України? Цей скандал ставить під сумнів не тільки професійні якості посла, а й моральну позицію нашої дипломатії в цілому.
Ми вимагаємо термінового розслідування і відповідних заходів. Україна заслуговує на гідних представників, які дійсно стоятимуть на її захисті, а не служитимуть своїм особистим чи родинним інтересам за рахунок нашої безпеки та незалежності.
Не можемо дозволити зрадникам заважати нашій боротьбі за свободу!