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ВР (14812) МЗС (4020) призначення (2239) Сибіга (216)

Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ

Сибіга новий міністр закордонних справ

Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 258 нардепів.

Сибігу призначили міністром закордонних справ

Також читайте: У Раді зареєстрували постанови про призначення 6 міністрів

Що відомо про Андрія Сибігу

На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році. 

У 1997-1998 рр. аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Також працював першим секретарем МЗС.

Із 1998 по 2002 обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

Із 2003 по 2008 - обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (пізніше Департаменті) МЗС. Був начальником відділу й заступником директора департаменту.

Також Сибіга працював радником-посланником посольства України у Польщі. Був директором Департаменту консульської служби МЗС.

Із 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. 

У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

З 2024 року обіймав посаду першого заступника міністтра закордонних справ України.

Читайте: МЗС України попередило Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" окупованого Криму

Автор: 
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Топ коментарі
+41
Єрмака в країні стає більше.
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05.09.2024 14:15
+25
Ох і рило. У дєрьмака поганий смак.
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05.09.2024 14:15
+18
на Сивоху похож
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05.09.2024 14:19
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Ох і рило. У дєрьмака поганий смак.
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05.09.2024 14:15 Відповісти
Это рыло - бывший начальник Кулебы...

"...У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики...
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05.09.2024 14:33 Відповісти
Зеля последние резервы кинул в бой...
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05.09.2024 19:36 Відповісти
А я у ві сні побачила, що призначили Порошенка. Ще не прокинулась і подумала, що Єрмак на все піде заради рідної України. А потім зрозуміла, що цей Єрмак піде на все заради себе. Призначив чергового безхребетного і слухняного.
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05.09.2024 14:37 Відповісти
з таким р..ом йому денег не дадут (майже цитата)
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05.09.2024 20:37 Відповісти
Єрмака в країні стає більше.
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05.09.2024 14:15 Відповісти
Україці не проти, в чому проблема?
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05.09.2024 16:08 Відповісти
ті що проти - воюють, решті пох.
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05.09.2024 16:25 Відповісти
табуретка, біля кабінету єрмачини, залишиться кулєбє, за заслуги, чи переходить, новому зе!дегенерату?
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05.09.2024 14:16 Відповісти
"...в тонких очках дипломата"

пригадалось, вибачте
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05.09.2024 14:17 Відповісти
"продавливать" в дипломатії це зовсім не те що в рекеті, ЗЄля
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05.09.2024 14:19 Відповісти
До речі ,в Молотова теж були окуляри ,ну це так ,до слова.
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05.09.2024 14:38 Відповісти
так і я ж про таких самих "дипломатів"

це у цього сталінського сокола дружина в ГУЛАГУ сиділа ?
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05.09.2024 14:58 Відповісти
У нього і не тільки в нього.
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05.09.2024 15:05 Відповісти
на Сивоху похож
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05.09.2024 14:19 Відповісти
а мені здається на "нашого Гуншу"

утім, какая разніца ?
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05.09.2024 15:16 Відповісти
перестановка ліжок у борделі
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05.09.2024 14:25 Відповісти
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05.09.2024 14:27 Відповісти
Який дегенерат призначав його в 2016 надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині?
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05.09.2024 14:30 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-naznachil-poslov-turtsii-livane-1471977901.html Порошенко призначив послів в Туреччині та Лівані Вівторок 23 серпня 2016 21:46
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05.09.2024 14:45 Відповісти
А він був поганим послом в Туреччині?
До речі, який дегенерат призначив його заступником голови свого офісу?
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05.09.2024 15:54 Відповісти
Якийсь дегенерат зробив його міністрів, і ти ща цього дегенерата голосував - свій по своє
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05.09.2024 20:17 Відповісти
Хоч і є в мене негативне сприйняття від факту його роботи у якості підручного дЄрмака реального компромату на цю особу не має, а кар'єра досить професійна. Побачимо!!!
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05.09.2024 14:31 Відповісти
Скажи хто твій друг де працював і я скажу хто ти.
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05.09.2024 14:43 Відповісти
Скоріш, гівно. зелене й смердюче.
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05.09.2024 14:32 Відповісти
Одягнутий у зелене...
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05.09.2024 15:42 Відповісти
"У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента...", вже цього достатньо щоб зрозуміти який "проФФесор" замінив "попєрєднєва проФФесора".
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05.09.2024 14:35 Відповісти
бути біля зелених помиїв і не забруднитися неможливо
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05.09.2024 14:37 Відповісти
все кто рядом с зеленским - с зелёной прошивкой или обновлённым програмным обеспечением для уничтожения страны. Посмотрим крч
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05.09.2024 14:40 Відповісти
Рожа,як в позаштатного кілера Єрмака,а не як в його штатного радника.По морді Сибіги неозброєним оком видно-підполковник ГРУ ГШ РФ.
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05.09.2024 14:41 Відповісти
Як вже за..бав той єрмак
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05.09.2024 14:46 Відповісти
Це призначення прогнозувалось практично відразу після переведення Сибіги з ОПи на посаду 1-го заступника міністра. Він тоді по факту був уже начальником Кулеби.
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05.09.2024 14:47 Відповісти
***** вибачте. Що із цією країною з людьми. Що робиться люди при владі одні корупціонери вони насміхаються з нас.
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05.09.2024 14:49 Відповісти
Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.Джерело:
І разом з єрмаком знищив дипломатію!
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05.09.2024 14:59 Відповісти
Це така перезагрузка влади, і новиє лица,
янелоха. 😂
💩🤡💩
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05.09.2024 15:04 Відповісти
Центр Єрмаку дав добро...
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05.09.2024 16:22 Відповісти
Стратєг
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05.09.2024 15:05 Відповісти
Кворум взагалі є? Трансляцій немає, а система рада давно себе скомпроментувала (згадайте тільки той бунт аппарату ВР за зарплати). Може там сидить від сили сотня виродків.
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05.09.2024 15:07 Відповісти
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ!
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05.09.2024 15:22 Відповісти
А коли призначать Кошового і Пікалова ? Виборці Зеленського вимагають призначення всього складу кварталу на держпозиції, буде синергія молодих і прогресивний людей. Є Перезавантаження ! ✌
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05.09.2024 15:30 Відповісти
Цей теж за кордон їздитиме у зеленій піжамі?
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05.09.2024 15:34 Відповісти
чл#нос@c *ідора єрмака
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05.09.2024 15:39 Відповісти
Тільки треба переодягти його в "дипломатичний" одяг, а то дійсно виглядає, як міні-єрмак.
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05.09.2024 15:41 Відповісти
Новопризначений хоча б має освіту та досвід дипломата. Кулеба, схоже йде на підвищення.
В середньому, мабуть залишиться, як було, бо вони працювали у тандемі.
Але робитимемо остаточні висновки з огляду на результати дипломатичної роботи, якої не зроблено дуже багато.
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05.09.2024 15:53 Відповісти
ріволюціонниє матроси "рятують" країну....
о-хо-хо-хо....
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05.09.2024 16:11 Відповісти
якби зе#уйло хотіло нормального очільника мзс - позвали б Лана Зеркаль
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05.09.2024 16:04 Відповісти
Чеченців вбивав?
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05.09.2024 16:19 Відповісти
чеченцев гриз як барбарис
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05.09.2024 20:39 Відповісти
Оце хвріус! На ньому все чітко написано Носільщик дєрьмакоського партфєля -2.)))
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05.09.2024 17:20 Відповісти
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05.09.2024 18:55 Відповісти
Кадри Порошенка...
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05.09.2024 22:53 Відповісти
Завжди важко залишатися спокійним, коли дізнаєшся про чергову зраду, яка підриває нашу боротьбу за свободу та незалежність. І ось черговий удар у спину - і вже від когось, хто повинен був стояти на захисті нашої країни.

Посол України в Словаччині, Мирослав Кастран, через свої релігійні переконання систематично відмовляється підписувати дозволи на транзит вантажів військового призначення через територію Словаччини. Це призводить до того, що ці вантажі змушені йти через Польщу, що викликає додаткові затримки і ускладнює постачання необхідних ресурсів на фронт.

Водночас, як стало відомо, брат посла Кастрана, Євген Кастран, має бізнес у Росії. Гроші, які він отримує і платить у вигляді податків, використовуються для фінансування війни проти нашої країни. Це порушення не тільки етики, а й національних інтересів!

Ще гірше, що посол Кастран не вказав ці зв'язки у своїй декларації. Як людина з такими близькими родинними зв'язками з країною-агресором може представляти інтереси України? Цей скандал ставить під сумнів не тільки професійні якості посла, а й моральну позицію нашої дипломатії в цілому.

Ми вимагаємо термінового розслідування і відповідних заходів. Україна заслуговує на гідних представників, які дійсно стоятимуть на її захисті, а не служитимуть своїм особистим чи родинним інтересам за рахунок нашої безпеки та незалежності.

Не можемо дозволити зрадникам заважати нашій боротьбі за свободу!
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06.09.2024 09:46 Відповісти
 
 