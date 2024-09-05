Рада назначила Сибигу министром иностранных дел
Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 258 нардепов.
Что известно об Андрее Сибиге
На дипломатических должностях начал работать в 1997 году.
В 1997-1998 гг. атташе, третий, потом - второй секретарь Министерства иностранных дел Украины. Также работал первым секретарем МИД.
С 1998-го по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.
С 2003-го по 2008-й - занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже - Департаменте) МИД. Был начальником отдела и заместителем директора департамента.
Также Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше. Был директором Департамента консульской службы МИД.
С 2016 по 2021 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.
В мае 2021 года Сибигу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.
С 2024 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Пожалуйста, подождите...
"...У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики...
пригадалось, вибачте
це у цього сталінського сокола дружина в ГУЛАГУ сиділа ?
утім, какая разніца ?
До речі, який дегенерат призначив його заступником голови свого офісу?
хто твій другде працював і я скажу хто ти.
І разом з єрмаком знищив дипломатію!
янелоха. 😂
💩🤡💩
В середньому, мабуть залишиться, як було, бо вони працювали у тандемі.
Але робитимемо остаточні висновки з огляду на результати дипломатичної роботи, якої не зроблено дуже багато.
о-хо-хо-хо....
Посол України в Словаччині, Мирослав Кастран, через свої релігійні переконання систематично відмовляється підписувати дозволи на транзит вантажів військового призначення через територію Словаччини. Це призводить до того, що ці вантажі змушені йти через Польщу, що викликає додаткові затримки і ускладнює постачання необхідних ресурсів на фронт.
Водночас, як стало відомо, брат посла Кастрана, Євген Кастран, має бізнес у Росії. Гроші, які він отримує і платить у вигляді податків, використовуються для фінансування війни проти нашої країни. Це порушення не тільки етики, а й національних інтересів!
Ще гірше, що посол Кастран не вказав ці зв'язки у своїй декларації. Як людина з такими близькими родинними зв'язками з країною-агресором може представляти інтереси України? Цей скандал ставить під сумнів не тільки професійні якості посла, а й моральну позицію нашої дипломатії в цілому.
Ми вимагаємо термінового розслідування і відповідних заходів. Україна заслуговує на гідних представників, які дійсно стоятимуть на її захисті, а не служитимуть своїм особистим чи родинним інтересам за рахунок нашої безпеки та незалежності.
Не можемо дозволити зрадникам заважати нашій боротьбі за свободу!