РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости
15 943 56
ВР (27371) МИД (6803) назначение (2142) Сибига (212)

Рада назначила Сибигу министром иностранных дел

Сибіга новий міністр закордонних справ

Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 258 нардепов.

Сибігу призначили міністром закордонних справ

Читайте также: Большую перезагрузку правительства можно ожидать на этой неделе. Более половины Кабмина претерпевает кадровые изменения, - Арахамия

Что известно об Андрее Сибиге

На дипломатических должностях начал работать в 1997 году.

В 1997-1998 гг. атташе, третий, потом - второй секретарь Министерства иностранных дел Украины. Также работал первым секретарем МИД.

С 1998-го по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

С 2003-го по 2008-й - занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже - Департаменте) МИД. Был начальником отдела и заместителем директора департамента.

Также Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше. Был директором Департамента консульской службы МИД.

С 2016 по 2021 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.

В мае 2021 года Сибигу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

С 2024 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины предупредил Беларусь о последствиях подписания соглашений с "властями" оккупированного Крыма
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Єрмака в країні стає більше.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:15
+25
Ох і рило. У дєрьмака поганий смак.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:15
+18
на Сивоху похож
показать весь комментарий
05.09.2024 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і рило. У дєрьмака поганий смак.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:15 Ответить
Это рыло - бывший начальник Кулебы...

"...У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики...
показать весь комментарий
05.09.2024 14:33 Ответить
Зеля последние резервы кинул в бой...
показать весь комментарий
05.09.2024 19:36 Ответить
А я у ві сні побачила, що призначили Порошенка. Ще не прокинулась і подумала, що Єрмак на все піде заради рідної України. А потім зрозуміла, що цей Єрмак піде на все заради себе. Призначив чергового безхребетного і слухняного.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:37 Ответить
з таким р..ом йому денег не дадут (майже цитата)
показать весь комментарий
05.09.2024 20:37 Ответить
Єрмака в країні стає більше.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:15 Ответить
Україці не проти, в чому проблема?
показать весь комментарий
05.09.2024 16:08 Ответить
ті що проти - воюють, решті пох.
показать весь комментарий
05.09.2024 16:25 Ответить
табуретка, біля кабінету єрмачини, залишиться кулєбє, за заслуги, чи переходить, новому зе!дегенерату?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:16 Ответить
"...в тонких очках дипломата"

пригадалось, вибачте
показать весь комментарий
05.09.2024 14:17 Ответить
"продавливать" в дипломатії це зовсім не те що в рекеті, ЗЄля
показать весь комментарий
05.09.2024 14:19 Ответить
До речі ,в Молотова теж були окуляри ,ну це так ,до слова.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:38 Ответить
так і я ж про таких самих "дипломатів"

це у цього сталінського сокола дружина в ГУЛАГУ сиділа ?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:58 Ответить
У нього і не тільки в нього.
показать весь комментарий
05.09.2024 15:05 Ответить
на Сивоху похож
показать весь комментарий
05.09.2024 14:19 Ответить
а мені здається на "нашого Гуншу"

утім, какая разніца ?
показать весь комментарий
05.09.2024 15:16 Ответить
перестановка ліжок у борделі
показать весь комментарий
05.09.2024 14:25 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2024 14:27 Ответить
Який дегенерат призначав його в 2016 надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:30 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-naznachil-poslov-turtsii-livane-1471977901.html Порошенко призначив послів в Туреччині та Лівані Вівторок 23 серпня 2016 21:46
показать весь комментарий
05.09.2024 14:45 Ответить
А він був поганим послом в Туреччині?
До речі, який дегенерат призначив його заступником голови свого офісу?
показать весь комментарий
05.09.2024 15:54 Ответить
Якийсь дегенерат зробив його міністрів, і ти ща цього дегенерата голосував - свій по своє
показать весь комментарий
05.09.2024 20:17 Ответить
Хоч і є в мене негативне сприйняття від факту його роботи у якості підручного дЄрмака реального компромату на цю особу не має, а кар'єра досить професійна. Побачимо!!!
показать весь комментарий
05.09.2024 14:31 Ответить
Скажи хто твій друг де працював і я скажу хто ти.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:43 Ответить
Скоріш, гівно. зелене й смердюче.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:32 Ответить
Одягнутий у зелене...
показать весь комментарий
05.09.2024 15:42 Ответить
"У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента...", вже цього достатньо щоб зрозуміти який "проФФесор" замінив "попєрєднєва проФФесора".
показать весь комментарий
05.09.2024 14:35 Ответить
бути біля зелених помиїв і не забруднитися неможливо
показать весь комментарий
05.09.2024 14:37 Ответить
все кто рядом с зеленским - с зелёной прошивкой или обновлённым програмным обеспечением для уничтожения страны. Посмотрим крч
показать весь комментарий
05.09.2024 14:40 Ответить
Рожа,як в позаштатного кілера Єрмака,а не як в його штатного радника.По морді Сибіги неозброєним оком видно-підполковник ГРУ ГШ РФ.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:41 Ответить
Як вже за..бав той єрмак
показать весь комментарий
05.09.2024 14:46 Ответить
Це призначення прогнозувалось практично відразу після переведення Сибіги з ОПи на посаду 1-го заступника міністра. Він тоді по факту був уже начальником Кулеби.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:47 Ответить
***** вибачте. Що із цією країною з людьми. Що робиться люди при владі одні корупціонери вони насміхаються з нас.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:49 Ответить
Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.Джерело:
І разом з єрмаком знищив дипломатію!
показать весь комментарий
05.09.2024 14:59 Ответить
Це така перезагрузка влади, і новиє лица,
янелоха. 😂
💩🤡💩
показать весь комментарий
05.09.2024 15:04 Ответить
Центр Єрмаку дав добро...
показать весь комментарий
05.09.2024 16:22 Ответить
Стратєг
показать весь комментарий
05.09.2024 15:05 Ответить
Кворум взагалі є? Трансляцій немає, а система рада давно себе скомпроментувала (згадайте тільки той бунт аппарату ВР за зарплати). Може там сидить від сили сотня виродків.
показать весь комментарий
05.09.2024 15:07 Ответить
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ!
показать весь комментарий
05.09.2024 15:22 Ответить
А коли призначать Кошового і Пікалова ? Виборці Зеленського вимагають призначення всього складу кварталу на держпозиції, буде синергія молодих і прогресивний людей. Є Перезавантаження ! ✌
показать весь комментарий
05.09.2024 15:30 Ответить
Цей теж за кордон їздитиме у зеленій піжамі?
показать весь комментарий
05.09.2024 15:34 Ответить
чл#нос@c *ідора єрмака
показать весь комментарий
05.09.2024 15:39 Ответить
Тільки треба переодягти його в "дипломатичний" одяг, а то дійсно виглядає, як міні-єрмак.
показать весь комментарий
05.09.2024 15:41 Ответить
Новопризначений хоча б має освіту та досвід дипломата. Кулеба, схоже йде на підвищення.
В середньому, мабуть залишиться, як було, бо вони працювали у тандемі.
Але робитимемо остаточні висновки з огляду на результати дипломатичної роботи, якої не зроблено дуже багато.
показать весь комментарий
05.09.2024 15:53 Ответить
ріволюціонниє матроси "рятують" країну....
о-хо-хо-хо....
показать весь комментарий
05.09.2024 16:11 Ответить
якби зе#уйло хотіло нормального очільника мзс - позвали б Лана Зеркаль
показать весь комментарий
05.09.2024 16:04 Ответить
Чеченців вбивав?
показать весь комментарий
05.09.2024 16:19 Ответить
чеченцев гриз як барбарис
показать весь комментарий
05.09.2024 20:39 Ответить
Оце хвріус! На ньому все чітко написано Носільщик дєрьмакоського партфєля -2.)))
показать весь комментарий
05.09.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2024 18:55 Ответить
Кадри Порошенка...
показать весь комментарий
05.09.2024 22:53 Ответить
Завжди важко залишатися спокійним, коли дізнаєшся про чергову зраду, яка підриває нашу боротьбу за свободу та незалежність. І ось черговий удар у спину - і вже від когось, хто повинен був стояти на захисті нашої країни.

Посол України в Словаччині, Мирослав Кастран, через свої релігійні переконання систематично відмовляється підписувати дозволи на транзит вантажів військового призначення через територію Словаччини. Це призводить до того, що ці вантажі змушені йти через Польщу, що викликає додаткові затримки і ускладнює постачання необхідних ресурсів на фронт.

Водночас, як стало відомо, брат посла Кастрана, Євген Кастран, має бізнес у Росії. Гроші, які він отримує і платить у вигляді податків, використовуються для фінансування війни проти нашої країни. Це порушення не тільки етики, а й національних інтересів!

Ще гірше, що посол Кастран не вказав ці зв'язки у своїй декларації. Як людина з такими близькими родинними зв'язками з країною-агресором може представляти інтереси України? Цей скандал ставить під сумнів не тільки професійні якості посла, а й моральну позицію нашої дипломатії в цілому.

Ми вимагаємо термінового розслідування і відповідних заходів. Україна заслуговує на гідних представників, які дійсно стоятимуть на її захисті, а не служитимуть своїм особистим чи родинним інтересам за рахунок нашої безпеки та незалежності.

Не можемо дозволити зрадникам заважати нашій боротьбі за свободу!
показать весь комментарий
06.09.2024 09:46 Ответить
 
 