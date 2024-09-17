В Пентагоне сократились запасы оружия, США пытаются не отправлять много помощи за один раз, - CNN

Пакеты военной помощи США Украине в последние месяцы были меньше, поскольку запасы оружия и другого военного оборудования в Пентагоне сокращаются.

Об этом CNN рассказали двое американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Так, в апреле 2024 года Пентагон объявил о пакете военной помощи стоимостью $1 млрд. С тех пор ни один пакет не превысил сумму в $400 млн, в основном были пакеты стоимостью от $125 до $250 млн.

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В 2022 и 2023 годах суммы в пакетах военной помощи регулярно были в пределах $600-800 млн. Самым большим был пакет помощи в январе 2023 года - $2,85 млрд.

В разговорах чиновники заявили, что администрация Байдена все еще имеет $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона не хватает инвентаря.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят (украинцы. - Ред.), и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на нашу боевую готовность", - цитирует издание собеседника.

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Другой чиновник заявил, что Белый дом не смог получить поставки от Пентагона в первые 4 месяца 2024 года, поскольку Конгресс задержал утверждение дополнительного финансирования. По его словам, США стараются не отправлять слишком много вооружения за один раз.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", - пояснил он.

Однако, добавил чиновник, Штаты по-прежнему пытаются объявлять новый пакет помощи каждые две недели.

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