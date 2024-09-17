РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 429 48

В Пентагоне сократились запасы оружия, США пытаются не отправлять много помощи за один раз, - CNN

Запаси зброї у Пентагону скорочуються

Пакеты военной помощи США Украине в последние месяцы были меньше, поскольку запасы оружия и другого военного оборудования в Пентагоне сокращаются.

Об этом CNN рассказали двое американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Так, в апреле 2024 года Пентагон объявил о пакете военной помощи стоимостью $1 млрд. С тех пор ни один пакет не превысил сумму в $400 млн, в основном были пакеты стоимостью от $125 до $250 млн.

Читайте: Пентагон взаимодействует с ведомствами США, чтобы Россия не получала технологий даже в обход санкций

В 2022 и 2023 годах суммы в пакетах военной помощи регулярно были в пределах $600-800 млн. Самым большим был пакет помощи в январе 2023 года - $2,85 млрд.

В разговорах чиновники заявили, что администрация Байдена все еще имеет $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона не хватает инвентаря.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят (украинцы. - Ред.), и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на нашу боевую готовность", - цитирует издание собеседника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержка помощи от США ограничивает ВС в обороне, - ISW

Другой чиновник заявил, что Белый дом не смог получить поставки от Пентагона в первые 4 месяца 2024 года, поскольку Конгресс задержал утверждение дополнительного финансирования. По его словам, США стараются не отправлять слишком много вооружения за один раз.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", - пояснил он.

Однако, добавил чиновник, Штаты по-прежнему пытаются объявлять новый пакет помощи каждые две недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При моем президентстве США прекрасно поладят с РФ и Китаем, - Трамп

Автор: 

Пентагон (1459) помощь (7801) США (26652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Пішла жалюгідна лівацька спроба виправдати імпотенцію адміністрації Байдена-Гарріс.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:02
+8
А в складах в пустыне они поискать не пробовали?
показать весь комментарий
17.09.2024 14:01
+7
Того гляди північна корею завоює америку, бо шось в Кіма снарядів мільонами, а в США нема нічо, і нема змоги швидко нарастити потужності

Дивина якась
показать весь комментарий
17.09.2024 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в складах в пустыне они поискать не пробовали?
показать весь комментарий
17.09.2024 14:01 Ответить
В янкі залишилося зброї лише на три світові війни. Пустота.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:09 Ответить
Та ні, Трамп заважає шукати!
показать весь комментарий
17.09.2024 16:46 Ответить
Пішла жалюгідна лівацька спроба виправдати імпотенцію адміністрації Байдена-Гарріс.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:02 Ответить
То вони зі своїх лівацьких міркувань гребують чіпати потужні запаси зброї, накопичені за часи правління Трампа.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:54 Ответить
Прореспубліканський прорейганівский СNN завжди корисно почитати. Це - марка, взірець об'єктивності.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:03 Ответить
CNN завжди був антирейганівським і антиреспубліканським
показать весь комментарий
17.09.2024 16:47 Ответить
>> Йдеться про запаси, які є у нас на полицях...

А пройтися по запасах, які стоять у вас під відкритим небом, нє?

На яких ідіотів розраховані подібні коментарі?
показать весь комментарий
17.09.2024 14:04 Ответить
Тисячи ракет чекають утилізації, нема зброї. Знайшли нову відмазку. Просто контори чекають грошей на ту утилізацію, все домовлено, а тут що узяти і просто віддати?
показать весь комментарий
17.09.2024 14:06 Ответить
"Україна не може швидко прийняти обладнання та ефективно його розподілити"
Ну звісно, у нас же немає 14 бригад, котрі терміново слід озброїти...
Стоп... Як немає? Є!!!
показать весь комментарий
17.09.2024 15:11 Ответить
Шо тут скажеш - це не іх віина - на розслабоні
показать весь комментарий
17.09.2024 14:15 Ответить
Того гляди північна корею завоює америку, бо шось в Кіма снарядів мільонами, а в США нема нічо, і нема змоги швидко нарастити потужності

Дивина якась
показать весь комментарий
17.09.2024 14:20 Ответить
І це ще Китай в війну відкрито не вступав. Не дай Бог світова війна і колись в минулому великой америкосії точно пізда.
Чув, Сі? Давай, їби уже Тайвань. У світових лузерів станряди скінчилися.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:51 Ответить
Ви там тихіше, у Польщі, бо синхронно з Тайванем почнеться пробиття коридору на "калінінград".
показать весь комментарий
17.09.2024 14:56 Ответить
А вони в Польщі тужать за совєтами
показать весь комментарий
17.09.2024 15:24 Ответить
Польща Китаю нафіг не впала, але вцілому так, боюсь що трусливі америкоси і за Польшу сцикануть вступитися. Тому розуміючи це поляки самі норм озброюються.
показать весь комментарий
17.09.2024 21:53 Ответить
Зєля - головний тріплОмат ************.. ідіоти ж не просто так сходили в урну пА-бАльшому на Вироку-2019.. на нашу голову.. дблблд..
показать весь комментарий
17.09.2024 14:28 Ответить
Ну а клован у цьому питанні до чого? Це ж Адміністрація Байдена-Херріс не надсилаєте, що погоджено Конгрессом? Клован навпаки вилизував їх, як міг.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:36 Ответить
..як часто ви даєте гроші (навіть у борг) чи авто (хоча б покататися) брехуну, мародеру, алкоголіку-наркоману, зраднику, нестабільній вередливій вороватій людинці..., тим більше, якщо воно вас і багатьох оточуючих вжЕ "кидало" і брехало на вас...?
- тим більша цінність, що Байден переступив через особисте для загальної мети у допомозі Україні...
хоча, якщо ви - просто корисний.., чи на зряплаті тих мародерів - то питання чи дискусії - марні, у порожнечу...
показать весь комментарий
17.09.2024 15:07 Ответить
ну - я ж казав...
і це той випадок, коли "свій наркоман-президент", що привів Велику війну в Україну ну от ваАаще "нє смущаєт" корисного жлоба-коментатора чи тупо дермаківського заробітчанина..
працюй - не заважатиму..
показать весь комментарий
17.09.2024 15:26 Ответить
Від тупоголового при...обка що ще чекати, як не висер
показать весь комментарий
17.09.2024 15:29 Ответить
Гамерика, за дємократію торг здєсь нєумєстєн!
Зброю давай! Або не киздіть про "глобальне лідерство" і "общєчєловєчєскі ценності".

показать весь комментарий
17.09.2024 15:38 Ответить
Інший чиновник заявив, що Білий дім не зміг отримати поставки від Пентагону в перші 4 місяці 2024 року, оскільки Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. Джерело:
При тому, що на рахунках Пентагону залишалося 8 млрд з 2023 року. На кого розрахована ця брехня?
За його словами, намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз. Джерело:
Ну а це чиста правда, треба щоби гроші згоріли до початку жовтня.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:33 Ответить
Не "наддержава" а якесь сране шапіто.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:45 Ответить
Останні 20 років так точно....
показать весь комментарий
17.09.2024 15:11 Ответить
Вєлішайшая економіка світу, головний донор промислової продукції двох світових війн, нині не здатен забезпечити виробництво навіть для локального (хай ів великого) конфлікту.
Виходить в разі нової світової віни (не дай Бог) вам, америкоси, точно пізда. Дожились. Головні лузєри планети.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:47 Ответить
Якби Україна платила як інші, в десять разів дорожче собівартості, її б завалили зброєю. Америка не є благодійною організацією. Все має межі.
показать весь комментарий
17.09.2024 15:04 Ответить
Досить було б не хамити Дяді Сему і не відправляти з ним на переговори кремлівське бидло від імені України.
показать весь комментарий
17.09.2024 15:09 Ответить
Платила як хто, як СРСР у Другу Світову ?
Які проблеми - відкривайте лінію Ленд Лізу заново, будуть вам грощі.

У США є бажання зберегти росію у повному складі як вона є, вони це гарно демонструють з 2014 року.
показать весь комментарий
17.09.2024 15:10 Ответить
Україну США вимусили віддати зброю під пусті обіцянки в 10 раз дорожчу, ніж уся допомога. Благодійники знайшлися.
показать весь комментарий
17.09.2024 15:23 Ответить
То все впирається тільки в гроші? А як же демократичні цінності, про які так багато патякають?
"Град на холмє", однако...

показать весь комментарий
17.09.2024 15:26 Ответить
на спор, якщо ми завтра замовимо ф35 і томагавки - нам їх не продадуть! то-то і воно
показать весь комментарий
18.09.2024 02:44 Ответить
Ну звісно. Бо Америка ж буде воювати "бусіками" та стрілецькою зброєю проти ракет і авіабомб. Ага
показать весь комментарий
17.09.2024 17:15 Ответить
2500 абрамсів чекають утилізації в пустелі Невада...
показать весь комментарий
17.09.2024 15:02 Ответить
Навіщо американцям зброя? Трамп прийде і все порішає. Ракети в асфальт, авіаносці переробити під круїзні лайнери, шахти залити бетоном, Сі і Пу найкращі друзі в них в очах Трамп бачив мир. Він їх дуже добре знає.
показать весь комментарий
17.09.2024 15:06 Ответить
Головна наддержава (суперпауер) планети, виявляється, за рівнем запасів озброєння не в змозі конкурувати навіть із напівголодною занюханою Північною Кореєю.
Дожилися, *****!

показать весь комментарий
17.09.2024 15:07 Ответить
Значить, час США, як наддержави, минув. Прийшов час різної гопоти, типу ***** та кімів.
показать весь комментарий
17.09.2024 16:35 Ответить
Вони скрочуються але це не каже про те що вони малі ....
показать весь комментарий
17.09.2024 15:08 Ответить
тобто в штатів зброя скорочується а в кацапів за 2.5 роки війни такої інтенсивності її і далі валом ?
показать весь комментарий
17.09.2024 16:11 Ответить
Яким валом? В раші вона як раз закінчується (радянські запаси)
показать весь комментарий
17.09.2024 17:17 Ответить
У Пентагоні скорочуються запаси зброї... Гарний анекдот. Видно, скорочуються вони тільки для України.
показать весь комментарий
17.09.2024 16:34 Ответить
Байден бреше як дихає. Мало снарядів? Дайте тоді те, чого багато - наприклад, вертольоти, партія яких припадає пилом уже другий рік. Від цієї партії відмовилася Словаччина
показать весь комментарий
17.09.2024 16:44 Ответить
Схоже на виправдання, чому витратили тільки 2млрд з 7.8млрд котрі попросили в Конгреса,

Літаки просили - дали 0, мабуть закінчуються
ППО просили, з трудом дали 2 батареї за 2.5 роки
РСЗО Хаймарс, всього знайшли 21шт

2.5 роки давати зброю потроху, накладали заборону на використання, відмовляти в наданні того що просить Україна, постійно вимагали гроші в Конгресі
і в результаті - ціль не досягнута, гроші є, тепер зброя закінчилась
А надали би все відразу, то й результат був би інший

Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF від 15 січня 2024
та звіт від https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 26 квітня 2024

Якщо порівняти, замовлення для відновлення складів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Видно що за 3 місяці замовлено тільки на 1.1млрд, маючи права 7.9млрд для відновлення складів

В 2024 році Конгрес додатково виділив 13+млрд на відновлення складів

Можна згадати, що казали в 2023 році - нам "не комфортно", є гроші на PDA (знайшов аудит 8.3млрд), проте закінчились гроші на поповнення складів

Тепер нове виправдання, гроші на все є - закінчилась зброя

Ось так працює адміністрація Байден+Камала
Байден 40% часу провів у відпустках
А фактичний заступник Камала, довела що склади пусті, при наявності грошей та всіх прав
показать весь комментарий
17.09.2024 16:59 Ответить
Тобто бідний Пентагон не має вже зброї. Ганьба! Мабуть вже напомагались, сучі діти. Хай здаються жовтопиким китайцям та північним копейцям.
показать весь комментарий
17.09.2024 17:28 Ответить
Так и войдёт он в историю, как дедушка скрудж
показать весь комментарий
17.09.2024 20:25 Ответить
 
 