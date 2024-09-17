В Пентагоне сократились запасы оружия, США пытаются не отправлять много помощи за один раз, - CNN
Пакеты военной помощи США Украине в последние месяцы были меньше, поскольку запасы оружия и другого военного оборудования в Пентагоне сокращаются.
Об этом CNN рассказали двое американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Так, в апреле 2024 года Пентагон объявил о пакете военной помощи стоимостью $1 млрд. С тех пор ни один пакет не превысил сумму в $400 млн, в основном были пакеты стоимостью от $125 до $250 млн.
В 2022 и 2023 годах суммы в пакетах военной помощи регулярно были в пределах $600-800 млн. Самым большим был пакет помощи в январе 2023 года - $2,85 млрд.
В разговорах чиновники заявили, что администрация Байдена все еще имеет $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона не хватает инвентаря.
"Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят (украинцы. - Ред.), и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на нашу боевую готовность", - цитирует издание собеседника.
Другой чиновник заявил, что Белый дом не смог получить поставки от Пентагона в первые 4 месяца 2024 года, поскольку Конгресс задержал утверждение дополнительного финансирования. По его словам, США стараются не отправлять слишком много вооружения за один раз.
"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", - пояснил он.
Однако, добавил чиновник, Штаты по-прежнему пытаются объявлять новый пакет помощи каждые две недели.
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А пройтися по запасах, які стоять у вас під відкритим небом, нє?
На яких ідіотів розраховані подібні коментарі?
Ну звісно, у нас же немає 14 бригад, котрі терміново слід озброїти...
Стоп... Як немає? Є!!!
Дивина якась
Чув, Сі? Давай, їби уже Тайвань. У світових лузерів станряди скінчилися.
- тим більша цінність, що Байден переступив через особисте для загальної мети у допомозі Україні...
хоча, якщо ви - просто корисний.., чи на зряплаті тих мародерів - то питання чи дискусії - марні, у порожнечу...
і це той випадок, коли "свій наркоман-президент", що привів Велику війну в Україну ну от ваАаще "нє смущаєт" корисного жлоба-коментатора чи тупо дермаківського заробітчанина..
працюй - не заважатиму..
Зброю давай! Або не киздіть про "глобальне лідерство" і "общєчєловєчєскі ценності".
При тому, що на рахунках Пентагону залишалося 8 млрд з 2023 року. На кого розрахована ця брехня?
За його словами, намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз. Джерело:
Ну а це чиста правда, треба щоби гроші згоріли до початку жовтня.
Виходить в разі нової світової віни (не дай Бог) вам, америкоси, точно пізда. Дожились. Головні лузєри планети.
Які проблеми - відкривайте лінію Ленд Лізу заново, будуть вам грощі.
У США є бажання зберегти росію у повному складі як вона є, вони це гарно демонструють з 2014 року.
"Град на холмє", однако...
Дожилися, *****!
Літаки просили - дали 0, мабуть закінчуються
ППО просили, з трудом дали 2 батареї за 2.5 роки
РСЗО Хаймарс, всього знайшли 21шт
2.5 роки давати зброю потроху, накладали заборону на використання, відмовляти в наданні того що просить Україна, постійно вимагали гроші в Конгресі
і в результаті - ціль не досягнута, гроші є, тепер зброя закінчилась
А надали би все відразу, то й результат був би інший
Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF від 15 січня 2024
та звіт від https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 26 квітня 2024
Якщо порівняти, замовлення для відновлення складів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Видно що за 3 місяці замовлено тільки на 1.1млрд, маючи права 7.9млрд для відновлення складів
В 2024 році Конгрес додатково виділив 13+млрд на відновлення складів
Можна згадати, що казали в 2023 році - нам "не комфортно", є гроші на PDA (знайшов аудит 8.3млрд), проте закінчились гроші на поповнення складів
Тепер нове виправдання, гроші на все є - закінчилась зброя
Ось так працює адміністрація Байден+Камала
Байден 40% часу провів у відпустках
А фактичний заступник Камала, довела що склади пусті, при наявності грошей та всіх прав