У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN

Пакети військової допомоги США Україні останніми місяцями були меншими, оскільки запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагоні скорочуються.

Про це CNN розповіли двоє американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Так, у квітні 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги вартістю $1 млрд. З того часу жоден пакет не перевищив суму в $400 млн, переважно були пакети вартістю від $125 до $250 млн.

Читайте: Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій

У 2022 та 223 роках суми у пакетах військової допомоги регулярно були в межах $600-800 млн. Найбільшим був пакет допомоги у січні 2023 року - $2,85 млрд.

У розмовах чиновники заявили, що адміністрація Байдена все ще має $6 млрд на озброєння України, але в Пентагону не вистачає інвентарю.

"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять (українці. - Ред.), і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", - цитує видання співрозмовника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка допомоги від США обмежує ЗС в обороні, - ISW

Інший чиновник заявив, що Білий дім не зміг отримати поставки від Пентагону в перші 4 місяці 2024 року, оскільки Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. За його словами, США намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", - пояснив він.

Проте, додав чиновник, Штати як і раніше намагаються оголошувати новий пакет допомоги що два тижні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За мого президентства США чудово порозуміються з РФ та Китаєм, - Трамп