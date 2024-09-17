У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN
Пакети військової допомоги США Україні останніми місяцями були меншими, оскільки запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагоні скорочуються.
Про це CNN розповіли двоє американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Так, у квітні 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги вартістю $1 млрд. З того часу жоден пакет не перевищив суму в $400 млн, переважно були пакети вартістю від $125 до $250 млн.
У 2022 та 223 роках суми у пакетах військової допомоги регулярно були в межах $600-800 млн. Найбільшим був пакет допомоги у січні 2023 року - $2,85 млрд.
У розмовах чиновники заявили, що адміністрація Байдена все ще має $6 млрд на озброєння України, але в Пентагону не вистачає інвентарю.
"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять (українці. - Ред.), і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", - цитує видання співрозмовника.
Інший чиновник заявив, що Білий дім не зміг отримати поставки від Пентагону в перші 4 місяці 2024 року, оскільки Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. За його словами, США намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз.
"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", - пояснив він.
Проте, додав чиновник, Штати як і раніше намагаються оголошувати новий пакет допомоги що два тижні.
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А пройтися по запасах, які стоять у вас під відкритим небом, нє?
На яких ідіотів розраховані подібні коментарі?
Ну звісно, у нас же немає 14 бригад, котрі терміново слід озброїти...
Стоп... Як немає? Є!!!
Дивина якась
Чув, Сі? Давай, їби уже Тайвань. У світових лузерів станряди скінчилися.
- тим більша цінність, що Байден переступив через особисте для загальної мети у допомозі Україні...
хоча, якщо ви - просто корисний.., чи на зряплаті тих мародерів - то питання чи дискусії - марні, у порожнечу...
і це той випадок, коли "свій наркоман-президент", що привів Велику війну в Україну ну от ваАаще "нє смущаєт" корисного жлоба-коментатора чи тупо дермаківського заробітчанина..
працюй - не заважатиму..
Зброю давай! Або не киздіть про "глобальне лідерство" і "общєчєловєчєскі ценності".
При тому, що на рахунках Пентагону залишалося 8 млрд з 2023 року. На кого розрахована ця брехня?
За його словами, намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз. Джерело:
Ну а це чиста правда, треба щоби гроші згоріли до початку жовтня.
Виходить в разі нової світової віни (не дай Бог) вам, америкоси, точно пізда. Дожились. Головні лузєри планети.
Які проблеми - відкривайте лінію Ленд Лізу заново, будуть вам грощі.
У США є бажання зберегти росію у повному складі як вона є, вони це гарно демонструють з 2014 року.
"Град на холмє", однако...
Дожилися, *****!
Літаки просили - дали 0, мабуть закінчуються
ППО просили, з трудом дали 2 батареї за 2.5 роки
РСЗО Хаймарс, всього знайшли 21шт
2.5 роки давати зброю потроху, накладали заборону на використання, відмовляти в наданні того що просить Україна, постійно вимагали гроші в Конгресі
і в результаті - ціль не досягнута, гроші є, тепер зброя закінчилась
А надали би все відразу, то й результат був би інший
Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF від 15 січня 2024
та звіт від https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 26 квітня 2024
Якщо порівняти, замовлення для відновлення складів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Видно що за 3 місяці замовлено тільки на 1.1млрд, маючи права 7.9млрд для відновлення складів
В 2024 році Конгрес додатково виділив 13+млрд на відновлення складів
Можна згадати, що казали в 2023 році - нам "не комфортно", є гроші на PDA (знайшов аудит 8.3млрд), проте закінчились гроші на поповнення складів
Тепер нове виправдання, гроші на все є - закінчилась зброя
Ось так працює адміністрація Байден+Камала
Байден 40% часу провів у відпустках
А фактичний заступник Камала, довела що склади пусті, при наявності грошей та всіх прав