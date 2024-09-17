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Новини Допомога Україні
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У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN

Запаси зброї у Пентагону скорочуються

Пакети військової допомоги США Україні останніми місяцями були меншими, оскільки запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагоні скорочуються.

Про це CNN розповіли двоє американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Так, у квітні 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги вартістю $1 млрд. З того часу жоден пакет не перевищив суму в $400 млн, переважно були пакети вартістю від $125 до $250 млн.

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У 2022 та 223 роках суми у пакетах військової допомоги регулярно були в межах $600-800 млн. Найбільшим був пакет допомоги у січні 2023 року - $2,85 млрд.

У розмовах чиновники заявили, що адміністрація Байдена все ще має $6 млрд на озброєння України, але в Пентагону не вистачає інвентарю.

"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять (українці. - Ред.), і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", - цитує видання співрозмовника.

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Інший чиновник заявив, що Білий дім не зміг отримати поставки від Пентагону в перші 4 місяці 2024 року, оскільки Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. За його словами, США намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", - пояснив він.

Проте, додав чиновник, Штати як і раніше намагаються оголошувати новий пакет допомоги що два тижні.

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Автор: 

Пентагон (1427) допомога (8348) США (22840)


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Топ коментарі
+16
Пішла жалюгідна лівацька спроба виправдати імпотенцію адміністрації Байдена-Гарріс.
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17.09.2024 14:02
+8
А в складах в пустыне они поискать не пробовали?
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17.09.2024 14:01
+7
Того гляди північна корею завоює америку, бо шось в Кіма снарядів мільонами, а в США нема нічо, і нема змоги швидко нарастити потужності

Дивина якась
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17.09.2024 14:20
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А в складах в пустыне они поискать не пробовали?
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17.09.2024 14:01 Відповісти
В янкі залишилося зброї лише на три світові війни. Пустота.
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17.09.2024 14:09 Відповісти
Та ні, Трамп заважає шукати!
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17.09.2024 16:46 Відповісти
Пішла жалюгідна лівацька спроба виправдати імпотенцію адміністрації Байдена-Гарріс.
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17.09.2024 14:02 Відповісти
То вони зі своїх лівацьких міркувань гребують чіпати потужні запаси зброї, накопичені за часи правління Трампа.
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17.09.2024 14:54 Відповісти
Прореспубліканський прорейганівский СNN завжди корисно почитати. Це - марка, взірець об'єктивності.
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17.09.2024 14:03 Відповісти
CNN завжди був антирейганівським і антиреспубліканським
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17.09.2024 16:47 Відповісти
>> Йдеться про запаси, які є у нас на полицях...

А пройтися по запасах, які стоять у вас під відкритим небом, нє?

На яких ідіотів розраховані подібні коментарі?
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17.09.2024 14:04 Відповісти
Тисячи ракет чекають утилізації, нема зброї. Знайшли нову відмазку. Просто контори чекають грошей на ту утилізацію, все домовлено, а тут що узяти і просто віддати?
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17.09.2024 14:06 Відповісти
"Україна не може швидко прийняти обладнання та ефективно його розподілити"
Ну звісно, у нас же немає 14 бригад, котрі терміново слід озброїти...
Стоп... Як немає? Є!!!
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17.09.2024 15:11 Відповісти
Шо тут скажеш - це не іх віина - на розслабоні
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17.09.2024 14:15 Відповісти
Того гляди північна корею завоює америку, бо шось в Кіма снарядів мільонами, а в США нема нічо, і нема змоги швидко нарастити потужності

Дивина якась
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17.09.2024 14:20 Відповісти
І це ще Китай в війну відкрито не вступав. Не дай Бог світова війна і колись в минулому великой америкосії точно пізда.
Чув, Сі? Давай, їби уже Тайвань. У світових лузерів станряди скінчилися.
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17.09.2024 14:51 Відповісти
Ви там тихіше, у Польщі, бо синхронно з Тайванем почнеться пробиття коридору на "калінінград".
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17.09.2024 14:56 Відповісти
А вони в Польщі тужать за совєтами
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17.09.2024 15:24 Відповісти
Польща Китаю нафіг не впала, але вцілому так, боюсь що трусливі америкоси і за Польшу сцикануть вступитися. Тому розуміючи це поляки самі норм озброюються.
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17.09.2024 21:53 Відповісти
Зєля - головний тріплОмат ************.. ідіоти ж не просто так сходили в урну пА-бАльшому на Вироку-2019.. на нашу голову.. дблблд..
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17.09.2024 14:28 Відповісти
Ну а клован у цьому питанні до чого? Це ж Адміністрація Байдена-Херріс не надсилаєте, що погоджено Конгрессом? Клован навпаки вилизував їх, як міг.
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17.09.2024 14:36 Відповісти
..як часто ви даєте гроші (навіть у борг) чи авто (хоча б покататися) брехуну, мародеру, алкоголіку-наркоману, зраднику, нестабільній вередливій вороватій людинці..., тим більше, якщо воно вас і багатьох оточуючих вжЕ "кидало" і брехало на вас...?
- тим більша цінність, що Байден переступив через особисте для загальної мети у допомозі Україні...
хоча, якщо ви - просто корисний.., чи на зряплаті тих мародерів - то питання чи дискусії - марні, у порожнечу...
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17.09.2024 15:07 Відповісти
ну - я ж казав...
і це той випадок, коли "свій наркоман-президент", що привів Велику війну в Україну ну от ваАаще "нє смущаєт" корисного жлоба-коментатора чи тупо дермаківського заробітчанина..
працюй - не заважатиму..
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17.09.2024 15:26 Відповісти
Від тупоголового при...обка що ще чекати, як не висер
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17.09.2024 15:29 Відповісти
Гамерика, за дємократію торг здєсь нєумєстєн!
Зброю давай! Або не киздіть про "глобальне лідерство" і "общєчєловєчєскі ценності".

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17.09.2024 15:38 Відповісти
Інший чиновник заявив, що Білий дім не зміг отримати поставки від Пентагону в перші 4 місяці 2024 року, оскільки Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. Джерело:
При тому, що на рахунках Пентагону залишалося 8 млрд з 2023 року. На кого розрахована ця брехня?
За його словами, намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз. Джерело:
Ну а це чиста правда, треба щоби гроші згоріли до початку жовтня.
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17.09.2024 14:33 Відповісти
Не "наддержава" а якесь сране шапіто.
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17.09.2024 14:45 Відповісти
Останні 20 років так точно....
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17.09.2024 15:11 Відповісти
Вєлішайшая економіка світу, головний донор промислової продукції двох світових війн, нині не здатен забезпечити виробництво навіть для локального (хай ів великого) конфлікту.
Виходить в разі нової світової віни (не дай Бог) вам, америкоси, точно пізда. Дожились. Головні лузєри планети.
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17.09.2024 14:47 Відповісти
Якби Україна платила як інші, в десять разів дорожче собівартості, її б завалили зброєю. Америка не є благодійною організацією. Все має межі.
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17.09.2024 15:04 Відповісти
Досить було б не хамити Дяді Сему і не відправляти з ним на переговори кремлівське бидло від імені України.
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17.09.2024 15:09 Відповісти
Платила як хто, як СРСР у Другу Світову ?
Які проблеми - відкривайте лінію Ленд Лізу заново, будуть вам грощі.

У США є бажання зберегти росію у повному складі як вона є, вони це гарно демонструють з 2014 року.
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17.09.2024 15:10 Відповісти
Україну США вимусили віддати зброю під пусті обіцянки в 10 раз дорожчу, ніж уся допомога. Благодійники знайшлися.
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17.09.2024 15:23 Відповісти
То все впирається тільки в гроші? А як же демократичні цінності, про які так багато патякають?
"Град на холмє", однако...

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17.09.2024 15:26 Відповісти
на спор, якщо ми завтра замовимо ф35 і томагавки - нам їх не продадуть! то-то і воно
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18.09.2024 02:44 Відповісти
Ну звісно. Бо Америка ж буде воювати "бусіками" та стрілецькою зброєю проти ракет і авіабомб. Ага
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17.09.2024 17:15 Відповісти
2500 абрамсів чекають утилізації в пустелі Невада...
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17.09.2024 15:02 Відповісти
Навіщо американцям зброя? Трамп прийде і все порішає. Ракети в асфальт, авіаносці переробити під круїзні лайнери, шахти залити бетоном, Сі і Пу найкращі друзі в них в очах Трамп бачив мир. Він їх дуже добре знає.
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17.09.2024 15:06 Відповісти
Головна наддержава (суперпауер) планети, виявляється, за рівнем запасів озброєння не в змозі конкурувати навіть із напівголодною занюханою Північною Кореєю.
Дожилися, *****!

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17.09.2024 15:07 Відповісти
Значить, час США, як наддержави, минув. Прийшов час різної гопоти, типу ***** та кімів.
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17.09.2024 16:35 Відповісти
Вони скрочуються але це не каже про те що вони малі ....
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17.09.2024 15:08 Відповісти
тобто в штатів зброя скорочується а в кацапів за 2.5 роки війни такої інтенсивності її і далі валом ?
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17.09.2024 16:11 Відповісти
Яким валом? В раші вона як раз закінчується (радянські запаси)
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17.09.2024 17:17 Відповісти
У Пентагоні скорочуються запаси зброї... Гарний анекдот. Видно, скорочуються вони тільки для України.
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17.09.2024 16:34 Відповісти
Байден бреше як дихає. Мало снарядів? Дайте тоді те, чого багато - наприклад, вертольоти, партія яких припадає пилом уже другий рік. Від цієї партії відмовилася Словаччина
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17.09.2024 16:44 Відповісти
Схоже на виправдання, чому витратили тільки 2млрд з 7.8млрд котрі попросили в Конгреса,

Літаки просили - дали 0, мабуть закінчуються
ППО просили, з трудом дали 2 батареї за 2.5 роки
РСЗО Хаймарс, всього знайшли 21шт

2.5 роки давати зброю потроху, накладали заборону на використання, відмовляти в наданні того що просить Україна, постійно вимагали гроші в Конгресі
і в результаті - ціль не досягнута, гроші є, тепер зброя закінчилась
А надали би все відразу, то й результат був би інший

Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF від 15 січня 2024
та звіт від https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 26 квітня 2024

Якщо порівняти, замовлення для відновлення складів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Видно що за 3 місяці замовлено тільки на 1.1млрд, маючи права 7.9млрд для відновлення складів

В 2024 році Конгрес додатково виділив 13+млрд на відновлення складів

Можна згадати, що казали в 2023 році - нам "не комфортно", є гроші на PDA (знайшов аудит 8.3млрд), проте закінчились гроші на поповнення складів

Тепер нове виправдання, гроші на все є - закінчилась зброя

Ось так працює адміністрація Байден+Камала
Байден 40% часу провів у відпустках
А фактичний заступник Камала, довела що склади пусті, при наявності грошей та всіх прав
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17.09.2024 16:59 Відповісти
Тобто бідний Пентагон не має вже зброї. Ганьба! Мабуть вже напомагались, сучі діти. Хай здаються жовтопиким китайцям та північним копейцям.
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17.09.2024 17:28 Відповісти
Так и войдёт он в историю, как дедушка скрудж
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17.09.2024 20:25 Відповісти
 
 