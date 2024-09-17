Затримка допомоги від США обмежує ЗС в обороні, - ISW
Недостатність та затримки західної військової допомоги, зокрема від США, продовжують стримувати здатність країни створювати ефективні бойові підрозділи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують що в інтерв'ю для CNN президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні для оборони необхідно підготувати 14 бригад. Однак на цей час немає можливості оснастити навіть чотири з них. Все - через нестачу західної техніки та військових ресурсів.
Він додав, що компенсувати недоотриману західну допомогу Україна намагаються внутрішнім виробництвом безпілотників та використанням техніки зі складів та резервних бригад
"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові – останнім з яких Україна приділила значну увагу", – йдеться у звіті Інституту.
Згідно зі звітом ISW, недостатнє постачання озброєнь, зокрема бронетехніки та артилерійських боєприпасів, призводить до втрат серед українських військових.
Аналітики підкреслюють, що збільшення кількості піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки не забезпечить підвищення боєздатності України. Крім того, у звіті зазначається, що здатність України протистояти російським наступам і вести контрнаступ значною мірою залежить від західної військової підтримки. Проте Захід досі обмежує Україну у використанні дальнобійної зброї для ударів по території Росії, що ускладнює боротьбу з російськими терористичними обстрілами.
Нагадаємо, за майже 8 місяців цього року Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. У 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.
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раніше був "Конгрес винуватий", а зараз виключно адміністрація, з чіткими прізвищами...
Формально згоріло 1.7млрд в 2022
Аудит за 2022-2023 виявив "завищення" цін на 8.3млрд на сумі 25.5млрд
Поставка зброї по ціні нової, замість поставки по залишковій ціні
Вийшло, що витратили 25.5млрд (за винятком згорівших 1.7млрд), та повідомилм про це Конгрес, а по фатку зі складу забрали зброї на 17.2млрд
Тому ця сума 8.3млрд не згоріла, вона не допоставлена
Станом на 17.09.2023 з 8.3млрд залишок 5.8млрд
Тобто на ті недопоставлені гроші має бути рішення конгресу але ніхто не подає щоб отримати рішення тому вважайте що згоріла
2022р на 5.8млрд з 11млрд, або 53%. 1.7млрд згоріло, або 16%
2023р на 10.2млрд з 14.5млрд, або 70%
Станом на 17.09.2024 залишки PDA
2022р 2.3млрд, 22%
2023р 3.4млрд, 24%
2024р 5.9млрд, 75% - згорають в кінці місяця
Загальний залишок: 11.6млрд з наданих Конгресом 33.3млрд, виконаний на 65%
Що, чукча писатель, а читати не вміє?
" Що це за набір даних від США, без яких Storm Shadow бити по РФ немає сенсу
У питанні ударів по території РФ ракетами Storm Shadow / SCALP виліз ще один "підводний камінь", який пов'язаний із системою наведення ракет
Попри те, що розмови "https://defence-ua.com/weapon_and_tech/popri_azhiotazh_dozvolu_biti_zahidnimi_raketami_vglib_rf_nemaje_a_sholts_vkotre_nagadav_scho_ne_dast_taurus-16602.html бити чи не бити" західним далекобійним озброєнням по території РФ досягли свого піка, вони ще досі залишаються розмовами. Більше того, починають вилазити деякі технічні аспекти цього рішення. Наприклад, як виявилось, Лондон хоч і може дозволити завдавати удари своєю Storm Shadow по території РФ, але без США навряд ці удари будуть ефективні.
Про це лише трохи згадали у британській пресі, з невеликим уточненням, що за наведення ракет відповідає система, яка використовує дані, що пов'язані із картографією і вони належать США та є засекреченими. А без них ракета може летіти лише по GPS, який робить Storm Shadow вразливим до російських засобів РЕБ, які можуть зробити її безпорадною.
Попри те, що назва системи навігації не називався, вона насправді є очевидною. Бо https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_pratsjuje_storm_shadow_dlja_urazhennja_jakih_tsilej_priznachenij_ta_na_jaku_kilkist_mozhlivo_rozrahovuvati_ukrajini-11566.html ракета Storm Shadow використовує три системи навігації на маршевій ділянці та одну додаткову на кінцевій. Офіційно, на сайті виробника MDBA, зазначено, що для польоту по маршруту ракета використовує інерціальну та супутникову навігацію, а також "навігацію за місцевістю" (Terrain Reference Navigation). Остання означає систему, коли ракета здійснює сканування поверхні під собою та зрівнює її з еталонним зображенням, яке вже має прив'язку до точних координат.
Підтипів таких систем є дві: TERCOM та DSMAC, перша сканує радіовисотоміром рельєф місцевості, друга - робить фотографії. За неофіційними джерелами у Storm Shadow / SCALP встановлена саме TERCOM. Додамо, що на кінцевій ділянці для донаведення на ціль починає працювати тепловізійна головка самонаведення, яка шукає закладену у пам'ять ціль та наводиться на неї.
Водночас робота TERCOM потребує дуже точних мап висот, які мають бути закладені у пам'ять Storm Shadow і які,
вочевидь, належать США. Скоріш за все вони просто знаходяться у користуванні британських військових, але це "товар" чи "послуга", реекспорт якої до України потребує отримання дозволу від Вашингтону.
Принцип роботи TERCOM (джерело: Guidance and Navigation in the Global Engagement Department)
Хоча, по факту, використання Storm Shadow по ударах по території РФ можливо і без TERCOM, ефективність ударів з використанням виключно інерціальної системі та GPS призведе до різкого зменшення кількості влучань. А коли мова йде не лише про доволі коштовну ракету, а й про обмежену кількість, яку може використати ЗСУ, це дійсно буде дуже неефективним використанням ресурсів.
Окрім того, є ще два фактори, які потребують врахування і про який вже говорили у США, натякаючи, що у https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_u_dozvoli_ssha_biti_atacms_lishe_po_krimu_je_pevna_logika_i_mova_ne_zovsim_pro_kilkist-16333.html дозволі США бити лише по Криму є логіка . В першу чергу - для високоточних ударів необхідно мати координати цілі із відповідною точністю. А також необхідно прокладати маршрут польоту крилатих ракет з урахуванням районів ворожих систем ППО з метою проходження повз них, а для цього їх також треба виявити.
Але ці фактори Україна може вирішити ударами по стаціонарних цілях, які виявлені за рахунок, зокрема, власних супутникових можливостей, які вже https://defence-ua.com/army_and_war/pilne_oko_rozvidnikiv_za_dva_roki_vpoljuvalo_tisjachi_objektiv_rosijskih_vijsk_i_ne_tilki-15795.html дозволили вполювати тисячі об'єктів російських військ. Також Сили оборони України очікують на https://defence-ua.com/army_and_war/litak_asc_890_saab_340_aewc_vid_shvetsiji_scho_vin_mozhe_ta_chomu_tse_dijsno_nadvazhlivo_dlja_f_16-15495.html літаки ASC 890 (Saab 340 AEW&C) від Швеції , а вони можуть не лише виявляти повітряні цілі, а й фіксувати роботу ворожих систем ППО та локалізувати їх. Більше, того, Україна вже здійснює постійні методичні удари далекобійними дронами і це також про "промацування" ворожого ППО та можливість фіксації її роботи. При цьому для деяких зразків https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rozkrito_ultimativnu_perevagu_ukrajinskih_dalekobijnih_droniv_nove_pokolinnja_dsmac_jak_u_krilatih_raketah-14922.html був створений власний DSMAC, як у крилатих ракетах .".
Байден де факто сховав 61 млрд! = винен Трамп