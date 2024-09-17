Затримка допомоги від США обмежує ЗС в обороні, - ISW

Недостатність та затримки західної військової допомоги, зокрема від США, продовжують стримувати здатність країни створювати ефективні бойові підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують що в інтерв'ю для CNN президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні для оборони необхідно підготувати 14 бригад. Однак на цей час немає можливості оснастити навіть чотири з них. Все - через нестачу західної техніки та військових ресурсів.

Він додав, що компенсувати недоотриману західну допомогу Україна намагаються внутрішнім виробництвом безпілотників та використанням техніки зі складів та резервних бригад

"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові – останнім з яких Україна приділила значну увагу", – йдеться у звіті Інституту.

Згідно зі звітом ISW, недостатнє постачання озброєнь, зокрема бронетехніки та артилерійських боєприпасів, призводить до втрат серед українських військових.

Аналітики підкреслюють, що збільшення кількості піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки не забезпечить підвищення боєздатності України. Крім того, у звіті зазначається, що здатність України протистояти російським наступам і вести контрнаступ значною мірою залежить від західної військової підтримки. Проте Захід досі обмежує Україну у використанні дальнобійної зброї для ударів по території Росії, що ускладнює боротьбу з російськими терористичними обстрілами.

Нагадаємо, за майже 8 місяців цього року Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. У 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.

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