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помощь (7441) США (24862) Украина (44300)

Задержка помощи от США ограничивает ВС в обороне, - ISW

Нестачу допопоги від США Україхна компенсує використанням техніки зі складів

Недостаточность и задержки западной военной помощи, в частности от США, продолжают сдерживать способность страны создавать эффективные боевые подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что в интервью для CNN президент Владимир Зеленский отметил, что Украине для обороны необходимо подготовить 14 бригад. Однако в настоящее время нет возможности оснастить даже четыре из них. Все - из-за недостатка западной техники и военных ресурсов.

Он добавил, что компенсировать недополученную западную помощь Украина пытаются внутренним производством беспилотников и использованием техники со складов и резервных бригад.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросить вызов инициативе на ТВД в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые - последним из которых Украина уделила значительное внимание", - говорится в отчете Института.

Согласно отчету ISW, недостаточные поставки вооружений, в частности бронетехники и артиллерийских боеприпасов, приводят к потерям среди украинских военных.

Аналитики подчеркивают, что увеличение количества пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники не обеспечит повышение боеспособности Украины. Кроме того, в отчете отмечается, что способность Украины противостоять российским наступлениям и вести контрнаступление в значительной степени зависит от западной военной поддержки. Однако Запад до сих пор ограничивает Украину в использовании дальнобойного оружия для ударов по территории России, что затрудняет борьбу с российскими террористическими обстрелами.

Напомним, за почти 8 месяцев этого года Министерство обороны Украины кодифицировало, допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины вдвое больше образцов вооружения и военной техники украинского производства, чем за весь прошлый год. В 2023 году этот показатель составлял более 200 образцов отечественных ВВТ.

Также читайте: Латвия передаст Украине бронетранспортеры CVR(T), которые были закуплены в Великобритании
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Топ комментарии
+11
А хіба недостатньо мантри "Ми будемо стояти поряд з Україною стільки, скільки треба"?
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17.09.2024 07:36
+9
Затримка допомоги - це смерті наших хлопців на фронті
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17.09.2024 07:45
+6
тут не до війни у Європі, бо у Мар-а-Лаго стріляють, ще і вибори з дебатами... Приходьте у грудні. А краще після інавгурації.
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17.09.2024 07:11
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Правила форума Совет форумчан
тут не до війни у Європі, бо у Мар-а-Лаго стріляють, ще і вибори з дебатами... Приходьте у грудні. А краще після інавгурації.
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17.09.2024 07:11 Ответить
Адміністрація Байдена+Камали мають 11.6млрд в розпорядженні,
раніше був "Конгрес винуватий", а зараз виключно адміністрація, з чіткими прізвищами...
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17.09.2024 08:37 Ответить
Ну вони, після 30 вересня знову будуть на конгрес звалювати як було за попередні 6 млрд що згоріли... і всі це забудуть та співатимуть деферамби
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17.09.2024 09:53 Ответить
Саме так, мабуть будуть валити на Джонсона, заодно згадають республіканців та Трампа.

Формально згоріло 1.7млрд в 2022
Аудит за 2022-2023 виявив "завищення" цін на 8.3млрд на сумі 25.5млрд
Поставка зброї по ціні нової, замість поставки по залишковій ціні
Вийшло, що витратили 25.5млрд (за винятком згорівших 1.7млрд), та повідомилм про це Конгрес, а по фатку зі складу забрали зброї на 17.2млрд
Тому ця сума 8.3млрд не згоріла, вона не допоставлена

Станом на 17.09.2023 з 8.3млрд залишок 5.8млрд
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17.09.2024 10:07 Ответить
Але не чув заяв від адміністрації що десь уже її згадують про можливість поставки на цю суму, по друге бачив запит від конгресменів то вони відповідали що немає процедури витрачання тих грошей..

Тобто на ті недопоставлені гроші має бути рішення конгресу але ніхто не подає щоб отримати рішення тому вважайте що згоріла
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17.09.2024 11:22 Ответить
По экспертным оценкам американцы исходя из ошибочных данных хронически не додают 30% к минимальным поставкам вооружений.
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17.09.2024 07:13 Ответить
Після https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf аудиту виявилось , що PDA виконаний в
2022р на 5.8млрд з 11млрд, або 53%. 1.7млрд згоріло, або 16%
2023р на 10.2млрд з 14.5млрд, або 70%

Станом на 17.09.2024 залишки PDA
2022р 2.3млрд, 22%
2023р 3.4млрд, 24%
2024р 5.9млрд, 75% - згорають в кінці місяця

Загальний залишок: 11.6млрд з наданих Конгресом 33.3млрд, виконаний на 65%
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17.09.2024 08:35 Ответить
А хіба недостатньо мантри "Ми будемо стояти поряд з Україною стільки, скільки треба"?
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17.09.2024 07:36 Ответить
Що знову США винні,що зе так сказав? А Мавіки замість 50000 тільки 50 відправлено,тоже винні хтось, а не верховні, так і снаряди самі випускають, з дронами зрівнятися....чи вірите тільки чиновнику на посаді президента, а не фактам....Досить ,що Богдану Данія виготовила,а слуги збагатилася. Усе що робить оп,це рокіровка міністрів. Один нажерся, іншому місце залишив,а сам не на фронті, а в оп
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17.09.2024 07:37 Ответить
ОП - це бездонна та зручна клоака, всім сортам лайна знайдеться тепле місце
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17.09.2024 07:43 Ответить
Як інформує , про це https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-16-2024 повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Джерело:

Що, чукча писатель, а читати не вміє?
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17.09.2024 09:56 Ответить
Ви абзац від зе пропустили, бо усе сказане на базі його слів і ніяк не аналізу, бо навіть чукча знає,що ті аналітики не мають достовірності і доступу до таємниці А іменно стан оснащення ЗСУ і є таємницею.
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17.09.2024 15:19 Ответить
Затримка допомоги - це смерті наших хлопців на фронті
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17.09.2024 07:45 Ответить
Оце саме головне
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17.09.2024 08:03 Ответить
@
" Що це за набір даних від США, без яких Storm Shadow бити по РФ немає сенсу





У питанні ударів по території РФ ракетами Storm Shadow / SCALP виліз ще один "підводний камінь", який пов'язаний із системою наведення ракет

Попри те, що розмови "https://defence-ua.com/weapon_and_tech/popri_azhiotazh_dozvolu_biti_zahidnimi_raketami_vglib_rf_nemaje_a_sholts_vkotre_nagadav_scho_ne_dast_taurus-16602.html бити чи не бити" західним далекобійним озброєнням по території РФ досягли свого піка, вони ще досі залишаються розмовами. Більше того, починають вилазити деякі технічні аспекти цього рішення. Наприклад, як виявилось, Лондон хоч і може дозволити завдавати удари своєю Storm Shadow по території РФ, але без США навряд ці удари будуть ефективні.
Про це лише трохи згадали у британській пресі, з невеликим уточненням, що за наведення ракет відповідає система, яка використовує дані, що пов'язані із картографією і вони належать США та є засекреченими. А без них ракета може летіти лише по GPS, який робить Storm Shadow вразливим до російських засобів РЕБ, які можуть зробити її безпорадною.


Попри те, що назва системи навігації не називався, вона насправді є очевидною. Бо https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_pratsjuje_storm_shadow_dlja_urazhennja_jakih_tsilej_priznachenij_ta_na_jaku_kilkist_mozhlivo_rozrahovuvati_ukrajini-11566.html ракета Storm Shadow використовує три системи навігації на маршевій ділянці та одну додаткову на кінцевій. Офіційно, на сайті виробника MDBA, зазначено, що для польоту по маршруту ракета використовує інерціальну та супутникову навігацію, а також "навігацію за місцевістю" (Terrain Reference Navigation). Остання означає систему, коли ракета здійснює сканування поверхні під собою та зрівнює її з еталонним зображенням, яке вже має прив'язку до точних координат.
Підтипів таких систем є дві: TERCOM та DSMAC, перша сканує радіовисотоміром рельєф місцевості, друга - робить фотографії. За неофіційними джерелами у Storm Shadow / SCALP встановлена саме TERCOM. Додамо, що на кінцевій ділянці для донаведення на ціль починає працювати тепловізійна головка самонаведення, яка шукає закладену у пам'ять ціль та наводиться на неї.
Водночас робота TERCOM потребує дуже точних мап висот, які мають бути закладені у пам'ять Storm Shadow і які,
вочевидь, належать США. Скоріш за все вони просто знаходяться у користуванні британських військових, але це "товар" чи "послуга", реекспорт якої до України потребує отримання дозволу від Вашингтону.

Принцип роботи TERCOM (джерело: Guidance and Navigation in the Global Engagement Department)

Хоча, по факту, використання Storm Shadow по ударах по території РФ можливо і без TERCOM, ефективність ударів з використанням виключно інерціальної системі та GPS призведе до різкого зменшення кількості влучань. А коли мова йде не лише про доволі коштовну ракету, а й про обмежену кількість, яку може використати ЗСУ, це дійсно буде дуже неефективним використанням ресурсів.
Окрім того, є ще два фактори, які потребують врахування і про який вже говорили у США, натякаючи, що у https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_u_dozvoli_ssha_biti_atacms_lishe_po_krimu_je_pevna_logika_i_mova_ne_zovsim_pro_kilkist-16333.html дозволі США бити лише по Криму є логіка . В першу чергу - для високоточних ударів необхідно мати координати цілі із відповідною точністю. А також необхідно прокладати маршрут польоту крилатих ракет з урахуванням районів ворожих систем ППО з метою проходження повз них, а для цього їх також треба виявити.
Але ці фактори Україна може вирішити ударами по стаціонарних цілях, які виявлені за рахунок, зокрема, власних супутникових можливостей, які вже https://defence-ua.com/army_and_war/pilne_oko_rozvidnikiv_za_dva_roki_vpoljuvalo_tisjachi_objektiv_rosijskih_vijsk_i_ne_tilki-15795.html дозволили вполювати тисячі об'єктів російських військ. Також Сили оборони України очікують на https://defence-ua.com/army_and_war/litak_asc_890_saab_340_aewc_vid_shvetsiji_scho_vin_mozhe_ta_chomu_tse_dijsno_nadvazhlivo_dlja_f_16-15495.html літаки ASC 890 (Saab 340 AEW&C) від Швеції , а вони можуть не лише виявляти повітряні цілі, а й фіксувати роботу ворожих систем ППО та локалізувати їх. Більше, того, Україна вже здійснює постійні методичні удари далекобійними дронами і це також про "промацування" ворожого ППО та можливість фіксації її роботи. При цьому для деяких зразків https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rozkrito_ultimativnu_perevagu_ukrajinskih_dalekobijnih_droniv_nove_pokolinnja_dsmac_jak_u_krilatih_raketah-14922.html був створений власний DSMAC, як у крилатих ракетах .".
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17.09.2024 08:17 Ответить
Дрони треба розвивати дальньої розвідки з Lidar системами як це роблять орки що дасть змогу менше залежати від штатів, які скоріше всього не нададуть таких даних через можливу участь у війні
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17.09.2024 10:00 Ответить
"Недостатність та затримки західної військової допомоги, зокрема від , продовжують стримувати здатність країни створювати ефективні бойові підрозділи. "

Байден де факто сховав 61 млрд! = винен Трамп
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17.09.2024 10:20 Ответить
 
 