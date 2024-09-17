Задержка помощи от США ограничивает ВС в обороне, - ISW

Недостаточность и задержки западной военной помощи, в частности от США, продолжают сдерживать способность страны создавать эффективные боевые подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что в интервью для CNN президент Владимир Зеленский отметил, что Украине для обороны необходимо подготовить 14 бригад. Однако в настоящее время нет возможности оснастить даже четыре из них. Все - из-за недостатка западной техники и военных ресурсов.

Он добавил, что компенсировать недополученную западную помощь Украина пытаются внутренним производством беспилотников и использованием техники со складов и резервных бригад.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросить вызов инициативе на ТВД в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые - последним из которых Украина уделила значительное внимание", - говорится в отчете Института.

Согласно отчету ISW, недостаточные поставки вооружений, в частности бронетехники и артиллерийских боеприпасов, приводят к потерям среди украинских военных.

Аналитики подчеркивают, что увеличение количества пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники не обеспечит повышение боеспособности Украины. Кроме того, в отчете отмечается, что способность Украины противостоять российским наступлениям и вести контрнаступление в значительной степени зависит от западной военной поддержки. Однако Запад до сих пор ограничивает Украину в использовании дальнобойного оружия для ударов по территории России, что затрудняет борьбу с российскими террористическими обстрелами.

Напомним, за почти 8 месяцев этого года Министерство обороны Украины кодифицировало, допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины вдвое больше образцов вооружения и военной техники украинского производства, чем за весь прошлый год. В 2023 году этот показатель составлял более 200 образцов отечественных ВВТ.

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