Латвия передаст Украине бронетранспортеры CVR(T), которые были закуплены в Великобритании

В ближайшее время Украина получит от Латвии партию британских боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров CVR(T).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, это подтвердили в Министерстве обороны Латвии.

При этом, из соображений безопасности, точное количество машин не разглашают, но, отмечается, что это будут новые модификации техники.

Ранее в министерстве сообщали, что Латвия будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно как минимум до 2026 года. Латвия уже передала Украине широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.

"Подписанный в 2014 году с Великобританией контракт предусматривал в целом 123 бронетранспортера CVR(T), из которых 116 были модернизированы, а семь без капитального ремонта - для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 года", - отмечают в издании.

В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на закупку дополнительной техники.

Командующий НБС Леонид Калниньш еще в сентябре прошлого года сообщал журналистам, что для участия в тактических операциях и уничтожения противника на передовой нужны новые боевые машины пехоты не менее третьего уровня защиты. Этим летом министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил журналистам, что закупка боевых машин находится на завершающей стадии.

Что известно о бронетранспортере CVR(T)?

Принадлежит к числу самых быстроходных гусеничных боевых машин своего времени. Стоит на вооружении Британской Армии, использовался в Фолклендской войне, войнах в Персидском заливе и Афганистане, а также в ряде миротворческих операций.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T) - серия боевых бронированных машин, впервые разработанных в Великобритании в 1960-е годы компанией Alvis с целью заменить в эксплуатации предыдущую разработку той же фирмы - бронеавтомобиль "Саладин".

Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки "Скорпион" и "Симитар", бронетранспортер "Спартан", самоходную противотанковую ракетную установку "Страйкер" и командно-штабную машину "Султан".

Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони. Всего на вооружение британских вооруженных сил и армий других стран поступило более 3500 машин этого класса.

Эта бронированная техника предназначена для военных операций по уничтожению живой силы (пехоты) противника. За время существования эти машины неоднократно модифицировались. Например, одна из модификаций включала установку противокумулятивных экранов для улучшения защиты от РПГ-7, системы внешнего охлаждения, улучшение брони.

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