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Польша (8140) ремонт (1177) Сикорский (358) техника (1709) заем (3)

Сикорский: Польша предложила Украине более 100 млн евро займа на ремонт военной техники

Сікорський розповів про позику для України

Польша предложила Украине межправительственный заем на сумму более 100 млн евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для украинской армии на польских оборонных предприятиях.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, соответствующие согласования между министрами финансов уже состоялись.

"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент займом можно воспользоваться", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Во время пресс-конференции Сикорский также сказал, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

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Наконец-то прозвучала правда - займ
А то кормят народ траншами, а все думают, что переводится как подарок

Ничего плохого в займе нет, но народ должен понимать как бы
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13.09.2024 23:57 Ответить
Польска позика на купівлю польскої техніки і її ремонт на польских заводах нагадує анекдот про єврея і сокиру:
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14.09.2024 00:01 Ответить
Прийшов мужик до єврея, каже - позич 100 грн, а я тобі через рік 200 поверну, можеш поки сокиру взяти в завдаток.
Єврей йому- добре, але давай ти спочатку заплатиш 100, а через рік ще 100 щоб легше було.
Вийшов мужик від єврея і думає - грошей нема, сокири нема, ще 100 грн боргу висить - і все ж ніби правильно!
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14.09.2024 00:02 Ответить
Так можно не брать. Можно ремонтировать украинскую технику, на украинских заводах, на свои гроши .
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14.09.2024 00:12 Ответить
Можна також з росіянами приїхати на танках до Польщі, до того ж, росіяни оцінюють мобілізаційний потенціал України в 500 000 чоловіків. Тож в інтересах Польщі, щоб Україна і надалі залишалась полігоном для Росії та Заходу, бо інший варіант, передбачає участь українців на стороні імперії зла [Росії].
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14.09.2024 02:37 Ответить
Спасибо братьям-полякам за помощь. Сейчас это крайне необходимо, а долг потом можно списать, реструктуризировать, да мало ли что, чего, как, кому и куда сколько. Немцам и французам подтянуться.
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14.09.2024 01:13 Ответить
Були вже одні «брати». Тепер не знаємо як здихатися їхньої братської «любові»
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14.09.2024 04:58 Ответить
какой классный бизнес- снаряды купи, технику ремонтуй, они деньги дадут, а украинцев все меньше и меньше
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14.09.2024 07:46 Ответить
Йде винищення українців і шакали вже придивляються до нашої території,що залишиться без нас...Декілька сот тисяч українців вже загинули,сотні тисяч написали заяви про відмову від громадянства,6 млн втекли,смертність найвища в світі....а бардзо гоноровиє поляци дають позичку щоб загрузити полякозаводи замовленнями з України,а наші магазини завалені дотаційним пшекобарахлом та харчами-барахлом...Н-да.....дурнів і в церкві б"ють...
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14.09.2024 08:50 Ответить
 
 