Сикорский: Польша предложила Украине более 100 млн евро займа на ремонт военной техники
Польша предложила Украине межправительственный заем на сумму более 100 млн евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для украинской армии на польских оборонных предприятиях.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сикорского, соответствующие согласования между министрами финансов уже состоялись.
"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент займом можно воспользоваться", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.
Во время пресс-конференции Сикорский также сказал, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.
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А то кормят народ траншами, а все думают, что переводится как подарок
Ничего плохого в займе нет, но народ должен понимать как бы
Єврей йому- добре, але давай ти спочатку заплатиш 100, а через рік ще 100 щоб легше було.
Вийшов мужик від єврея і думає - грошей нема, сокири нема, ще 100 грн боргу висить - і все ж ніби правильно!