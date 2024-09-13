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Сікорський: Польща запропонувала Україні понад 100 млн євро позики на ремонт військової техніки

Сікорський розповів про позику для України

Польща запропонувала Україні міжурядову позику на суму понад 100 млн євро, яка буде спрямована на закупівлю та ремонт польської військової техніки для української армії на польських оборонних підприємствах.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, відповідні узгодження між міністрами фінансів уже відбулися.

"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Під час пресконференції Сікорський також сказав, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

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Наконец-то прозвучала правда - займ
А то кормят народ траншами, а все думают, что переводится как подарок

Ничего плохого в займе нет, но народ должен понимать как бы
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13.09.2024 23:57 Відповісти
Польска позика на купівлю польскої техніки і її ремонт на польских заводах нагадує анекдот про єврея і сокиру:
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14.09.2024 00:01 Відповісти
Прийшов мужик до єврея, каже - позич 100 грн, а я тобі через рік 200 поверну, можеш поки сокиру взяти в завдаток.
Єврей йому- добре, але давай ти спочатку заплатиш 100, а через рік ще 100 щоб легше було.
Вийшов мужик від єврея і думає - грошей нема, сокири нема, ще 100 грн боргу висить - і все ж ніби правильно!
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14.09.2024 00:02 Відповісти
Так можно не брать. Можно ремонтировать украинскую технику, на украинских заводах, на свои гроши .
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14.09.2024 00:12 Відповісти
Можна також з росіянами приїхати на танках до Польщі, до того ж, росіяни оцінюють мобілізаційний потенціал України в 500 000 чоловіків. Тож в інтересах Польщі, щоб Україна і надалі залишалась полігоном для Росії та Заходу, бо інший варіант, передбачає участь українців на стороні імперії зла [Росії].
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14.09.2024 02:37 Відповісти
Спасибо братьям-полякам за помощь. Сейчас это крайне необходимо, а долг потом можно списать, реструктуризировать, да мало ли что, чего, как, кому и куда сколько. Немцам и французам подтянуться.
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14.09.2024 01:13 Відповісти
Були вже одні «брати». Тепер не знаємо як здихатися їхньої братської «любові»
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14.09.2024 04:58 Відповісти
какой классный бизнес- снаряды купи, технику ремонтуй, они деньги дадут, а украинцев все меньше и меньше
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14.09.2024 07:46 Відповісти
Йде винищення українців і шакали вже придивляються до нашої території,що залишиться без нас...Декілька сот тисяч українців вже загинули,сотні тисяч написали заяви про відмову від громадянства,6 млн втекли,смертність найвища в світі....а бардзо гоноровиє поляци дають позичку щоб загрузити полякозаводи замовленнями з України,а наші магазини завалені дотаційним пшекобарахлом та харчами-барахлом...Н-да.....дурнів і в церкві б"ють...
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14.09.2024 08:50 Відповісти
 
 