Сікорський: Польща запропонувала Україні понад 100 млн євро позики на ремонт військової техніки
Польща запропонувала Україні міжурядову позику на суму понад 100 млн євро, яка буде спрямована на закупівлю та ремонт польської військової техніки для української армії на польських оборонних підприємствах.
Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сікорського, відповідні узгодження між міністрами фінансів уже відбулися.
"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.
Під час пресконференції Сікорський також сказав, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.
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А то кормят народ траншами, а все думают, что переводится как подарок
Ничего плохого в займе нет, но народ должен понимать как бы
Єврей йому- добре, але давай ти спочатку заплатиш 100, а через рік ще 100 щоб легше було.
Вийшов мужик від єврея і думає - грошей нема, сокири нема, ще 100 грн боргу висить - і все ж ніби правильно!