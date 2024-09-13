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Польша (8140) Сикорский (358) Сибига (213)

Мы продвинулись по этому делу, - Сибига и Сикорский сделали заявления относительно Украинского легиона в Польше

Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо Українського легіону у Польщі

Подготовительные мероприятия для создания Украинского легиона в Польше находятся на стадии финализации Министерствами обороны обеих стран. Польша готова подготовить это добровольческое военное подразделение на своей территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 сентября сообщили министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава украинского МИД Сибига напомнил, что в двустороннем соглашении по безопасности между Украиной и Польшей есть положение, которое предусматривает сотрудничество обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на польской территории. Это подразделение будет состоять из украинских граждан-добровольцев, проживающих за рубежом.

"Для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны состояться подготовительные шаги по линии Минобороны, они сейчас на стадии финализации. После завершения всех подготовительных мероприятий это перейдет в практическую плоскость", - сказал Сибига.

В свою очередь глава МИД Польши Сикорский заявил о продвижении в деле по созданию Украинского легиона. В то же время он отметил, что не может раскрыть больше деталей, "чтобы не давать России возможности осуществлять акты саботажа, которые уже происходят в Польше".

"Мы продвинулись в этом деле. Польша поддерживает готовность к обучению украинской бригады на нашей территории", - добавил дипломат.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

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Невже тцкуни будуть бусифікувати в Польщі?
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13.09.2024 22:24 Ответить
Поляки вже познайомилися з першим бійцем легіону: у Варшаві у квартирі забарикадувався біженець-квіточка з України Дєніс,чуваку 19 років,перебуваючи під наркотою та алкоголем стріляв по поліції,палив гачір2я на балконі тощо але був таки арештований. Квіточки-біженці від війни,ви за кордоном від розкоші та дармового бабла з пайками,вже казитесь?
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13.09.2024 22:34 Ответить
А ДЕ ТОЙ українсько литовсько польський батальйон? Його хтось у обличчя бачив?
а побудова легіону із українців на території Польші - чиясь дурна ідея .
Ермака Чі Сабіги? У Сабіги інших справ нема, щоб по Польщі легіон створювати?
Блд, не знають вже куди гроші витрачати . Лепше зброю у українських виробників купляйте, бо ті плачуть крокодільеми сльозами і грозяться
за кордон переїхати разом З ПОДАТКАМИ
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14.09.2024 01:47 Ответить
 
 