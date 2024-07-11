В Польше для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек, - глава МИД Сикорский

Несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в Польше. У нас нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и заменять своих соотечественников, но говорят: мы не хотим быть отправленными в бой без надлежащего обучения и экипировки", - рассказал министр.

Сикорский отметил, что его страна будет предоставлять подготовку и экипировку, а затем добровольцы поедут в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", - добавил глава МИД Польши.

Читайте также: Умеров рассказал об особенностях Украинского легиона, который будет создан в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.