В Польше для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек, - глава МИД Сикорский

Сікорський про Український легіон у Польщі

Несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в Польше. У нас нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и заменять своих соотечественников, но говорят: мы не хотим быть отправленными в бой без надлежащего обучения и экипировки", - рассказал министр.

Сикорский отметил, что его страна будет предоставлять подготовку и экипировку, а затем добровольцы поедут в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", - добавил глава МИД Польши.

Читайте также: Умеров рассказал об особенностях Украинского легиона, который будет создан в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Польша (8827) Сикорский Радослав (481) военнослужащие (6307) добровольцы (1209)
+20
Згоден , адже у країні мрій Ze. Уся влада належить Ze і Дермаку , а вся відповідальність - Порошенко і Байдену
11.07.2024 08:55 Ответить
+19
З правом повернення? Щас, як би їх не наїбали, як завжди.
11.07.2024 08:27 Ответить
+19
А у нас після бусифікації "знання набуваються" через 2 тижні і...окоп.
11.07.2024 08:32 Ответить
З правом повернення? Щас, як би їх не наїбали, як завжди.
11.07.2024 08:27 Ответить
Цікаво як надалі буде,бо ЗСУ реально потребують поповнення зі знаннями.
11.07.2024 08:29 Ответить
А у нас після бусифікації "знання набуваються" через 2 тижні і...окоп.
11.07.2024 08:32 Ответить
Не брешіть. Дотречі ви роками на Цензорі, а не в окопі
11.07.2024 09:16 Ответить
"Не брешіть" -це так,аби ляпнути. Слідкуєте за моєю творчістю? Як погода в Дрездені?
11.07.2024 09:29 Ответить
Гарри, пишут что обучение 1,5 мес идет. Тоже мало
11.07.2024 10:24 Ответить
Да это у кого как.
11.07.2024 10:59 Ответить
= пишут что обучение 1,5 мес идет =

показать весь комментарий
11.07.2024 11:36 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 17:12 Ответить


= Гарри, пишут что обучение 1,5 мес идет =

Навіть ув'язнені, які отримали дозвіл на мобілізацію, проходять військову підготовку 2 місяця
Джерело:
11.07.2024 11:44 Ответить
А що, у вас в Бундесвере по іншому ?!
11.07.2024 08:45 Ответить
Дуже мудро.
А якби ніхто не закривав кордон.то ніхто би і не втікав. Вільна людина сильніша і вмотивована боротися.
11.07.2024 08:30 Ответить
🤣
11.07.2024 09:00 Ответить
также нужно искать различных специалистов по самолётам "отпускников" и не только в Польше.
11.07.2024 08:30 Ответить
Цікаво, що багато з них справді хочуть служити й замінювати своїх співвітчизників, але кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування

Интересно, и кто же в этом виноват?
11.07.2024 08:31 Ответить
Звісно Петя. Хто ж іще?)
11.07.2024 08:34 Ответить
11.07.2024 08:41 Ответить
Згоден , адже у країні мрій Ze. Уся влада належить Ze і Дермаку , а вся відповідальність - Порошенко і Байдену
11.07.2024 08:55 Ответить
Конкретне можно? Или будет считаться набросом на вентилятор.
11.07.2024 09:31 Ответить
8 лет домбили бамбас
11.07.2024 09:58 Ответить
це той гарі, за якого четвертий підхід? ні, цей не в поході.
11.07.2024 10:28 Ответить
До речі де зараз Міхалок,цікаво?
11.07.2024 11:48 Ответить
Ага - напав на російський крим
11.07.2024 09:37 Ответить
26 февраля 2014 ?!))))

А кем он тогда был, не напомните ?! )))
11.07.2024 09:38 Ответить
"Цікаво, що багато з них справді хочуть служити"

Як це так виходить цікаво, що не всі "добровольці" хочуть служити, а лишень "багато з них"?
11.07.2024 08:40 Ответить
Та никого они не набирают и не наберут.
Просто мобилизованных В Украине и проходящих за рубежом подготовку ВЫДАДУТ за "тех самых добровольцев" !

Это очередной чёс!
11.07.2024 09:36 Ответить
Хорошая идея
11.07.2024 08:47 Ответить
Те що озвучено в пресі, в нас вже набрано 12 нових бригад, які чекають озброєння, якого немає. Тому питання не в кількості людей, це і тим хто тут завиває про бусіфікацію, досить вже
11.07.2024 08:58 Ответить
...в нас вже набрано 12 нових бригад, які чекають озброєння, якого немає.

Як це? А лопати від Кулеби?
11.07.2024 09:18 Ответить
Звертайся до Кулеби, він тобі видасть...
11.07.2024 10:01 Ответить
Ну екіпірують їх і навчать . І направлять їх до командирів-"бабиєщонаражают" . Ті зіллють їх за якийсь непотрібний будиночок лісника .

Як вчора мені товариш розповів історію про те ,як добровольців - які прийшли за домовленістю служити на певні посади (рекрутинг) - були спалені в черговій посадці ( хєр забили на обіцянки ) ..

В нас є якійсь орган - який відслідковує якість дій військового командування ? Когось покрали - за марну втрату особистого складу ..
11.07.2024 09:08 Ответить
ніхто ні за що не відповідає
11.07.2024 09:31 Ответить
Є такий орган. Для по6тації на ньому усього і усіх. Але цензура не дозволить його назву написати
11.07.2024 10:01 Ответить
Так зелений обі***ться а не допустить іноземних військ в Україну.
11.07.2024 09:11 Ответить
Кстати, там намечается "движ" в Польше...
11.07.2024 09:25 Ответить
І ще хтось віре в таке, що 3- я окрема, поїде в євротур!?!?! В тому смітнику будуть хто завгодно, тільки не 3 - тя штурмова, в цих Воїнів нема часу,дуже зайняті. Це як з голоборотько, а вибрали зелень плісняву. Нема слів,один мат, чорт забирай.
11.07.2024 11:57 Ответить
"поедут в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации" )))

на кого эти сказки рассчитаны?! Украина никого назад НЕ ВЫПУСТИТ !!!
11.07.2024 09:32 Ответить
може це було починати ще раніше, наприклад рік назад та готувати навчені вмотивовані резерви за кордоном ?
11.07.2024 09:33 Ответить
Наивный ты наш...
Та никого они не набирают и не наберут.
Просто мобилизованных В Украине и проходящих за рубежом подготовку ВЫДАДУТ за "тех самых добровольцев" !

Это очередной чёс!
11.07.2024 09:41 Ответить
Ну ты уже три раза одно и то же гамно сюда навалил, на шаурму хоть заработал, казламордый??
11.07.2024 16:44 Ответить
И даже больше!)))
11.07.2024 17:44 Ответить
А что у тебя есть из аргументов "против" ?)))
11.07.2024 17:45 Ответить
Потрібні пілоти!
11.07.2024 09:39 Ответить
Щоб підготовити потрібну кількість пілотів потрібні роки і мільярди, а там ще і інфраструктура , аеродроми, служби забезпечення, все те що ми за 30 років незалежності винищили вщент...
11.07.2024 10:00 Ответить
"С правом ротации"). Что прикажут ,то и будут делать.
11.07.2024 09:54 Ответить
У більшості країн світу можна і треба створювати українські легіони.
11.07.2024 09:59 Ответить
Кто хотел тот давно уже в ЗСУ!
ТАК ЧТО не верь в этот бред!
11.07.2024 10:06 Ответить
Російський легіон в Україні є, про український не чув. Назва має значення.
11.07.2024 10:24 Ответить
Ну так "российский" он на территории Украины.
11.07.2024 10:25 Ответить
Щойно вони перетнуть кордон, одразу отримають штрафи і кримінальні провадження. За що? А за те! І за Зе! Тому що план треба виконувати, в тому числі і по штрафах, бо інакше як поповнювати бюджет? Не дєрьмак же ж із своїм кодлом з кишені дістануть. І провчити неслухняну худобу, яка вирішила, що вона - людина. По поняттям кодла люди - це ті, що навколо дєрьмака
11.07.2024 09:59 Ответить
Люди воювати готові, тільки не під керівництвом головнокомандувача-паяца і палкаводца обоссирського - класна антиреклама зеленому шуту і його потужному менеджменту
11.07.2024 10:14 Ответить
Хто б тебе влаштував у керівництві країни та армії?

без підколів, насправді цікаво
11.07.2024 16:40 Ответить
Це дуже мало, враховуючи скільки туди виїхало
11.07.2024 10:18 Ответить
...за останні 200 років.
11.07.2024 10:25 Ответить
Неправильно в Польше набирают добровольцев. У нас мастера есть: возле метро и на остановках, возле маркетов агитируют. Правда ничего не обещают и телефоны отбирают. Видимо чтоб родных раньше чем надо не обрадовал.
11.07.2024 10:29 Ответить
Тїеї бригади всяким содолям днів на три вистачить.
11.07.2024 10:31 Ответить
як багато іноземних дописувачів на сторінці. і всі кирилицею володіють
11.07.2024 10:32 Ответить
Я не думаю, що ці люди збираються воювати на території України. Скоріше за все це для власних потреб.
Знайомі розповідають, шо там зараз багато такого - записуєшся в добровольці і служиш тиждень через тиждень (чи якось так), залишаючись на роботі. Причому обрізати ЗП заборонено. Виходить дуже вигідно, бо ще зверху шось доплачують, і купа поляків туди ломанулася.
11.07.2024 10:43 Ответить
А як можна зареєструватися?
11.07.2024 11:13 Ответить
Звертайтеся до Консульства України в Польщі.
11.07.2024 11:40 Ответить
Або ось тут є реєстрація, якщо у Вас не українське громадянство є:

Для запису в Інтернаціональний легіон у Польщі звертайтеся:

+48794113549

+48794113403
11.07.2024 11:41 Ответить
Экс-руководитель одесского ТЦК во время войны вместо фронта ездил отдыхать в Испанию. Ему грозит 10 лет, - https://dbr.gov.ua/news/pered-sudom-postane-kolishnij-kerivnik-odeskogo-oblasnogo-tck-yakij-pid-chas-vijni-obmanom-izdiv-vidpochivati-v-ispaniyu-ta-na-sejsheli ГБР

С помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте.

А на самом деле ездил на дорогие курорты Сейшельских островов и Испании.
11.07.2024 11:14 Ответить
Не бреши, набрали вони кілька тисяч!!!
11.07.2024 12:02 Ответить
Хай формують добровольчі ескадрильї з пілотів і техників F16 - це нагальна потреба.
11.07.2024 12:27 Ответить
Именно этот легион и будет отжимать Львов, разумеется войдут под предлогом поддержки правопорядке и обеспечения безопасности "польского" населения, весь этот спектакль назовут полицейской операцией.
11.07.2024 12:27 Ответить
Тобто в Україні батальйон етнічних росіян є, а батальйону етнічних українців нема. Так нас поступово привчають, що етнічних українців не існує?
11.07.2024 12:37 Ответить
Я би сам вступ в такий Легіон у Німеччині. Я впевненний, що кожна країна Європи має створити такій легіон з біженців.
11.07.2024 12:44 Ответить
не знайшов в інтернеті посилання на умови контракту з цим легіоном де б можна було ознайомитись з умовами служби, вакансіями, страхуванням т.ін.. Якщо в когось є - поділіться, будь ласка
11.07.2024 13:32 Ответить
Не переживай, надо будет, они тебя сами найдут и всё популярно объяснят, значит ты им не нужен.
11.07.2024 13:46 Ответить
Яка турбота, від анонімного бота )))
11.07.2024 16:38 Ответить
 
 