В Польше для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек, - глава МИД Сикорский
Несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в Польше. У нас нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и заменять своих соотечественников, но говорят: мы не хотим быть отправленными в бой без надлежащего обучения и экипировки", - рассказал министр.
Сикорский отметил, что его страна будет предоставлять подготовку и экипировку, а затем добровольцы поедут в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.
"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", - добавил глава МИД Польши.
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
Де саме таке пишуть?
= Гарри, пишут что обучение 1,5 мес идет =
Навіть ув'язнені, які отримали дозвіл на мобілізацію, проходять військову підготовку 2 місяця
Джерело:
А якби ніхто не закривав кордон.то ніхто би і не втікав. Вільна людина сильніша і вмотивована боротися.
Интересно, и кто же в этом виноват?
А кем он тогда был, не напомните ?! )))
Як це так виходить цікаво, що не всі "добровольці" хочуть служити, а лишень "багато з них"?
Просто мобилизованных В Украине и проходящих за рубежом подготовку ВЫДАДУТ за "тех самых добровольцев" !
Это очередной чёс!
Як це? А лопати від Кулеби?
Як вчора мені товариш розповів історію про те ,як добровольців - які прийшли за домовленістю служити на певні посади (рекрутинг) - були спалені в черговій посадці ( хєр забили на обіцянки ) ..
В нас є якійсь орган - який відслідковує якість дій військового командування ? Когось покрали - за марну втрату особистого складу ..
на кого эти сказки рассчитаны?! Украина никого назад НЕ ВЫПУСТИТ !!!
Та никого они не набирают и не наберут.
без підколів, насправді цікаво
Знайомі розповідають, шо там зараз багато такого - записуєшся в добровольці і служиш тиждень через тиждень (чи якось так), залишаючись на роботі. Причому обрізати ЗП заборонено. Виходить дуже вигідно, бо ще зверху шось доплачують, і купа поляків туди ломанулася.
