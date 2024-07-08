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Соглашение по безопасности предусматривает формирование в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев, - Зеленский

Безпекова угода України з Польщею

В соглашении по безопасности между Украиной и Польшей зафиксирован пункт о создании в Польше добровольческого легиона с возможным участием в нем иностранцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским премьером в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 8 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. После этого Зеленский отметил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Варшаве началась встреча Зеленского с премьером Польши Туском. ФОТО

Автор: 

безопасность (1116) Зеленский Владимир (20889) Польша (8515) гарантия (154)


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Топ комментарии
+11
Це для тебе Україна концтабір?
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08.07.2024 16:07 Ответить
+6
Люди поїхали від війни..Кожний сам рішає свою долю .Нехай будуть у мирі ,допомогають копійкою для України
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08.07.2024 16:16 Ответить
+5
Концтабір, це в тебе на кацапії.
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08.07.2024 16:09 Ответить
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Це для тебе Україна концтабір?
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08.07.2024 16:07 Ответить
Для меня нет, я тут и никуда не бегу и не собераюсь. Ну а для тех кто сбежал, что тогда есть Украина?
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08.07.2024 16:11 Ответить
"Країна мрій Зєльца.
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08.07.2024 16:30 Ответить
Для всіх кацапів Україна - ментальний концтабір.
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08.07.2024 16:28 Ответить
ця потвора з Криму, під українським прапором
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08.07.2024 16:35 Ответить
А як назвати територію на якій утримують примусово ?.
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08.07.2024 17:28 Ответить
Концтабір, це в тебе на кацапії.
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08.07.2024 16:09 Ответить
та ні. він же тролить наших біженців, які втекли у ЄС через Тису, через Буг, через липові довідки і т.д. багато хто з таких "біженців" вважають Україну концтабором.
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08.07.2024 16:11 Ответить
Люди поїхали від війни..Кожний сам рішає свою долю .Нехай будуть у мирі ,допомогають копійкою для України
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08.07.2024 16:16 Ответить
А смысл куда-то ехать если у тебя есть для мошенников сбу+погранцы и их агента сусанина 7-10 тысчь долларов? И ты ж не с пустым кошельком валишь. Да на эти бабосы можно войну переждать на изи на консперативной квартире и никакое ТЦК тебя не примет
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08.07.2024 16:21 Ответить
якщо кожен буде сам рішати свою долю, то не буде ніякої країни і таким чином багато ще хто поїде від війни... тільки не буде гарантії, що війна не знайде його там, куди він виїхав. а до того, на жаль, все йде.
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08.07.2024 16:23 Ответить
Країна закінчилася у 19 році. От ніколи, навіть за Яника, навіть жодної думки не було виїхати. А при зелені - дивлюся у майбутнє України і не бачу ні майбутнього, ні самої України. Можливо, колись, років через 100, нові покоління збудують нормальну країну, але... Не за наше покоління.
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08.07.2024 16:35 Ответить
та якби не було би війни, то і за зелені не виїзджали би так масово люди. їздили би собі на заробітки туди-сюди.
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08.07.2024 16:39 Ответить
Можливо. Тим паче, що через 5 років ми б вже мали іншого президента. Але тут такий джекпот зелень+війна, що люди просто розбігаються у відчаї.
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08.07.2024 16:52 Ответить
на жаль, так.
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08.07.2024 17:31 Ответить
"через 5 років ми б вже мали іншого президента..."
Так, мали б. Медведчука.
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08.07.2024 17:46 Ответить
За 30 років з 52 млн залишилось 25 (це в кращому випадку)..
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08.07.2024 17:39 Ответить
десь так.
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08.07.2024 18:29 Ответить
Країна закінчилась давно і показником є те як з відси їхала молодь в другі країни
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08.07.2024 17:37 Ответить
там все гранично ясно сказано, висловлена ​​точка зору, і ніяких лапок, чи не так?, чи то якийсь законсперований тролінг? (
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08.07.2024 16:17 Ответить
то просто потрібно знати Підлогу і його стиль писанини. )) ні, він це з сарказмом пише. он вище написав, що він мав на увазі.
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08.07.2024 16:25 Ответить
я його не знаю, а ви вибачьте, його адвокат??,,,)
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08.07.2024 16:29 Ответить
та він тут на форумі уже багато років. просто у нього такий стиль писанини, саркастичний і в'їдливий. і багато хто сприймає це як за чисту монету. )
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08.07.2024 16:36 Ответить
Що сказати,,), тоді привіт йому, це звичайно ж його справа, як і що казати, але не завадить і побажання, висловлюватися більш ясно, тому що! не всі тут, Так добре як ви, знають його манеру та стиль викладати думки,), домовилися?),
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08.07.2024 16:51 Ответить
так, тут правда. )
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08.07.2024 17:25 Ответить
Походу, теперь и по Польше бусинки будут разъезжать 🤔😉
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08.07.2024 16:17 Ответить
koralik niezwyciężoności
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08.07.2024 16:25 Ответить
а чего концлагерь? потому что такие как ты ссыкуны вынудили государство не выпускать (в панике драпающих) и отлавливать вас?
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08.07.2024 16:20 Ответить
Ты наверное не понимаешь, но не для того мамы свои квиткы ростили...
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08.07.2024 16:23 Ответить
тупость порождает тысячу проблем. отрицать очевидное - путь к гибели. этот путь в той или иной степени пройдет каждый
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08.07.2024 16:29 Ответить
зачем в Варшаве?
с тебя и начнем, ты же в Криму сидишь и пакости всякие пишешь под украинскм флагом .
закинем тебя в Аушвиц. знаешь где это?
там для тебя аккурат еще две печи крематория свободны
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08.07.2024 16:34 Ответить
А я вижу ты еще тот гестаповец: лагерями пугаешь, крематориями, может у тебя и парабеллум имеется?
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08.07.2024 17:09 Ответить
За участю іноземців? Наші ухилянти видихають...
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08.07.2024 16:07 Ответить
та ні. це саме для наших. у Польщі вони, тобто наші, вважаються іноземцями.
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08.07.2024 16:09 Ответить
Навіщо всі ці угоди?Є 3-4 країни які здатні зробити мир ,все ..в нас Польща,Мозамбік, Люксембург
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08.07.2024 16:10 Ответить
Так зелені кістьми ляжуть а не допустять іноземні легіони, бо тоді всі їхні махінації в сфері оборони випливуть
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08.07.2024 16:19 Ответить
В 2022, потрібно було це робити. Коли купа іноземців готова була записатись в ЗСУ. В т.ч. заради паспорту майбутнього (можливо) члена ЄС, по крайній мірі в Африці були б бажаючі. А тепер не впевнений що будуть, м'яко кажучи, черги.
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08.07.2024 16:38 Ответить
Язик мій - ворог мій.......
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08.07.2024 16:50 Ответить
Ми всі сьогодні бачили, к працюють ці клони будапеських меморандумів. Аж ніяк.
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08.07.2024 16:56 Ответить
Були вже у нас україно-польсько-литоіські батальйони
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08.07.2024 18:32 Ответить
 
 