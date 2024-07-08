Соглашение по безопасности предусматривает формирование в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев, - Зеленский

В соглашении по безопасности между Украиной и Польшей зафиксирован пункт о создании в Польше добровольческого легиона с возможным участием в нем иностранцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским премьером в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 8 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. После этого Зеленский отметил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины.

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