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Безпекова угода передбачає формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців, - Зеленський

Безпекова угода України з Польщею

У безпековій угоді між Україною та Польщею зафіксовано пункт про створення у Польщі добровольчого легіону з можливою участю в ньому іноземців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з польським прем'єром у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зафіксували в нашій із Польщею угоді про безпеку формування та підготовку українського легіону - нового добровольчого військового підрозділу. У нас є дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, 8 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Після цього Зеленський зазначив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Варшаві розпочалася зустріч Зеленського із прем’єром Польщі Туском. ФОТО

Автор: 

безпека (945) Зеленський Володимир (24384) Польща (8634) гарантія (268)


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Топ коментарі
+11
Це для тебе Україна концтабір?
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08.07.2024 16:07 Відповісти
+6
Люди поїхали від війни..Кожний сам рішає свою долю .Нехай будуть у мирі ,допомогають копійкою для України
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08.07.2024 16:16 Відповісти
+5
Концтабір, це в тебе на кацапії.
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08.07.2024 16:09 Відповісти
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Це для тебе Україна концтабір?
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08.07.2024 16:07 Відповісти
Для меня нет, я тут и никуда не бегу и не собераюсь. Ну а для тех кто сбежал, что тогда есть Украина?
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08.07.2024 16:11 Відповісти
"Країна мрій Зєльца.
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08.07.2024 16:30 Відповісти
Для всіх кацапів Україна - ментальний концтабір.
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08.07.2024 16:28 Відповісти
ця потвора з Криму, під українським прапором
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08.07.2024 16:35 Відповісти
А як назвати територію на якій утримують примусово ?.
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08.07.2024 17:28 Відповісти
Концтабір, це в тебе на кацапії.
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08.07.2024 16:09 Відповісти
та ні. він же тролить наших біженців, які втекли у ЄС через Тису, через Буг, через липові довідки і т.д. багато хто з таких "біженців" вважають Україну концтабором.
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08.07.2024 16:11 Відповісти
Люди поїхали від війни..Кожний сам рішає свою долю .Нехай будуть у мирі ,допомогають копійкою для України
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08.07.2024 16:16 Відповісти
А смысл куда-то ехать если у тебя есть для мошенников сбу+погранцы и их агента сусанина 7-10 тысчь долларов? И ты ж не с пустым кошельком валишь. Да на эти бабосы можно войну переждать на изи на консперативной квартире и никакое ТЦК тебя не примет
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08.07.2024 16:21 Відповісти
якщо кожен буде сам рішати свою долю, то не буде ніякої країни і таким чином багато ще хто поїде від війни... тільки не буде гарантії, що війна не знайде його там, куди він виїхав. а до того, на жаль, все йде.
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08.07.2024 16:23 Відповісти
Країна закінчилася у 19 році. От ніколи, навіть за Яника, навіть жодної думки не було виїхати. А при зелені - дивлюся у майбутнє України і не бачу ні майбутнього, ні самої України. Можливо, колись, років через 100, нові покоління збудують нормальну країну, але... Не за наше покоління.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
та якби не було би війни, то і за зелені не виїзджали би так масово люди. їздили би собі на заробітки туди-сюди.
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08.07.2024 16:39 Відповісти
Можливо. Тим паче, що через 5 років ми б вже мали іншого президента. Але тут такий джекпот зелень+війна, що люди просто розбігаються у відчаї.
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08.07.2024 16:52 Відповісти
на жаль, так.
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08.07.2024 17:31 Відповісти
"через 5 років ми б вже мали іншого президента..."
Так, мали б. Медведчука.
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08.07.2024 17:46 Відповісти
За 30 років з 52 млн залишилось 25 (це в кращому випадку)..
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08.07.2024 17:39 Відповісти
десь так.
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08.07.2024 18:29 Відповісти
Країна закінчилась давно і показником є те як з відси їхала молодь в другі країни
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08.07.2024 17:37 Відповісти
там все гранично ясно сказано, висловлена ​​точка зору, і ніяких лапок, чи не так?, чи то якийсь законсперований тролінг? (
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08.07.2024 16:17 Відповісти
то просто потрібно знати Підлогу і його стиль писанини. )) ні, він це з сарказмом пише. он вище написав, що він мав на увазі.
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08.07.2024 16:25 Відповісти
я його не знаю, а ви вибачьте, його адвокат??,,,)
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08.07.2024 16:29 Відповісти
та він тут на форумі уже багато років. просто у нього такий стиль писанини, саркастичний і в'їдливий. і багато хто сприймає це як за чисту монету. )
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08.07.2024 16:36 Відповісти
Що сказати,,), тоді привіт йому, це звичайно ж його справа, як і що казати, але не завадить і побажання, висловлюватися більш ясно, тому що! не всі тут, Так добре як ви, знають його манеру та стиль викладати думки,), домовилися?),
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08.07.2024 16:51 Відповісти
так, тут правда. )
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08.07.2024 17:25 Відповісти
Походу, теперь и по Польше бусинки будут разъезжать 🤔😉
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08.07.2024 16:17 Відповісти
koralik niezwyciężoności
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08.07.2024 16:25 Відповісти
а чего концлагерь? потому что такие как ты ссыкуны вынудили государство не выпускать (в панике драпающих) и отлавливать вас?
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08.07.2024 16:20 Відповісти
Ты наверное не понимаешь, но не для того мамы свои квиткы ростили...
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08.07.2024 16:23 Відповісти
тупость порождает тысячу проблем. отрицать очевидное - путь к гибели. этот путь в той или иной степени пройдет каждый
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08.07.2024 16:29 Відповісти
зачем в Варшаве?
с тебя и начнем, ты же в Криму сидишь и пакости всякие пишешь под украинскм флагом .
закинем тебя в Аушвиц. знаешь где это?
там для тебя аккурат еще две печи крематория свободны
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08.07.2024 16:34 Відповісти
А я вижу ты еще тот гестаповец: лагерями пугаешь, крематориями, может у тебя и парабеллум имеется?
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08.07.2024 17:09 Відповісти
За участю іноземців? Наші ухилянти видихають...
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08.07.2024 16:07 Відповісти
та ні. це саме для наших. у Польщі вони, тобто наші, вважаються іноземцями.
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08.07.2024 16:09 Відповісти
Навіщо всі ці угоди?Є 3-4 країни які здатні зробити мир ,все ..в нас Польща,Мозамбік, Люксембург
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08.07.2024 16:10 Відповісти
Так зелені кістьми ляжуть а не допустять іноземні легіони, бо тоді всі їхні махінації в сфері оборони випливуть
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08.07.2024 16:19 Відповісти
В 2022, потрібно було це робити. Коли купа іноземців готова була записатись в ЗСУ. В т.ч. заради паспорту майбутнього (можливо) члена ЄС, по крайній мірі в Африці були б бажаючі. А тепер не впевнений що будуть, м'яко кажучи, черги.
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08.07.2024 16:38 Відповісти
Язик мій - ворог мій.......
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08.07.2024 16:50 Відповісти
Ми всі сьогодні бачили, к працюють ці клони будапеських меморандумів. Аж ніяк.
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08.07.2024 16:56 Відповісти
Були вже у нас україно-польсько-литоіські батальйони
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08.07.2024 18:32 Відповісти
 
 