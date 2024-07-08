Безпекова угода передбачає формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців, - Зеленський

У безпековій угоді між Україною та Польщею зафіксовано пункт про створення у Польщі добровольчого легіону з можливою участю в ньому іноземців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з польським прем'єром у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зафіксували в нашій із Польщею угоді про безпеку формування та підготовку українського легіону - нового добровольчого військового підрозділу. У нас є дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, 8 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Після цього Зеленський зазначив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України.

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