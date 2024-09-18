Немає універсальної зброї, яка б допомогла Україні перемогти, для цього потрібен комплекс різних озброєнь, - Держдеп США
У війні Росії проти України не існує такої універсальної зброї, яка була б вирішальною і допомогла б українцям здобути перемогу. У США продовжать оцінювати, якими додатковими можливостями й тактиками можна забезпечити Україну.
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.
Під час бесіди з американськими журналістами чиновник відповів на запитання щодо ракет великої дальності від США, на застосування яких Україна просить зняти обмеження.
Він підтвердив, що американська та британські сторони продовжать обговорення щодо цього питання під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.
Як сказав міністр оборони, немає жодної зброї, яка зрештою сама по собі стала б "чарівною паличкою", і яка стала б вирішальною в цьому конфлікті. Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, і ми продовжуємо їм надавати це", - зауважив представник Держдепу
Міллер зауважив, що США продовжують оцінювати, чи існують "додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи, які ми повинні надавати українцям".
"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - додав речник Держдепу.
А на питання про те, як Вашингтон очікує, що Україна здобуде перемогу у широкомасштабній війні з РФ, Міллер розповів про комплекс заходів в контексті допомоги з боку США.
"Ми очікуємо, що вони переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм із початку цього конфлікту. Наприклад, допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшість території, яку вони втратили в Україні у перші дні війни", - резюмував він.
Раніше повідомлялося, що США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.
Будь ласка, зачекайте...
Логіка залізна.
Хоча, пригадую, в нашому МЗС готували його такі "цінні кадри" фсб, як Очалий... тоді трохи прояснюється...
А тактичну
Але ЕрЗешний 95-тий квартал не здатен довести Байдену, що перемога України над лаптєстаном є в інтересах США.
Щоб перемога на рашею стала в інтересах Сша
треба схилитися на коліна, визнать власні гріхи, і все гарно закінчиться
На 3 році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти Плану Перемоги. І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам в Президенти США.
При цьому вся пропагандистська машина Офісу Президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Jassm, Аtacms, Storm shadow/ Scalp.
Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію, за розгортання власного ВПК, в тому числі укр. ракет Нептун з тією ж дальністю враження, що і Atacms.
Довідка: забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету.
Зе команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень.
Дайте танки - і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали.
Дайте F-16 - і ми переможемо. Дали.
Дайте Аtacms - і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть.
Але ж це брехня, що це приведе до перемоги.
Хоча би тому, що рос авіація вже перемістилася за межі зони дії Аtacms. Тому атаки і КАБів і балістики це не зупинить.
Для цього вся ця брехня?
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.
"План перемоги" ЕрЗе простий, як теорія плоскої Землі:
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Щодо українських розробок то Грім2 але чомусь його доведення зупинялось декілька разів і за Пороха... а зараз взагалі ігнорують... ну про зараз то зрозуміло а колись також програма була вторинна і їй завжди не вистачало фінансування
Або є технічні питання про які ми не знаємо з твердопаливним двигуном... інакшої причини не бачу... то могли б спробувати на гептилі як на мене
заправка гептилом то найменше зло, до того не так складно забезпечити ********* засобами хімічного захисту... та і ракет тих дуже багато не виготовлять як не крути ...
Також у нас немає виробництва гептилу.... а закордоном можна купити менш токсичний метилгідразин.. що є його аналогом
І це рішення необхідне поки немає твердопаливного двигуна
Хоча вчора і непогано дрони попали що свідчить що оркам важко виробляти велику кількість ППО і якщо до цього добавити балістичні ракети навіть невелику кількість для знищення самих комплексів ППО щоб дрони пролітали то гептил не таке страшне зло як ви пишете