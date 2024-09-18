Немає універсальної зброї, яка б допомогла Україні перемогти, для цього потрібен комплекс різних озброєнь, - Держдеп США

У війні Росії проти України не існує такої універсальної зброї, яка була б вирішальною і допомогла б українцям здобути перемогу. У США продовжать оцінювати, якими додатковими можливостями й тактиками можна забезпечити Україну.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Під час бесіди з американськими журналістами чиновник відповів на запитання щодо ракет великої дальності від США, на застосування яких Україна просить зняти обмеження.

Він підтвердив, що американська та британські сторони продовжать обговорення щодо цього питання під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.

Як сказав міністр оборони, немає жодної зброї, яка зрештою сама по собі стала б "чарівною паличкою", і яка стала б вирішальною в цьому конфлікті. Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, і ми продовжуємо їм надавати це", - зауважив представник Держдепу

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Міллер зауважив, що США продовжують оцінювати, чи існують "додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи, які ми повинні надавати українцям".

"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - додав речник Держдепу.

А на питання про те, як Вашингтон очікує, що Україна здобуде перемогу у широкомасштабній війні з РФ, Міллер розповів про комплекс заходів в контексті допомоги з боку США.

"Ми очікуємо, що вони переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм із початку цього конфлікту. Наприклад, допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшість території, яку вони втратили в Україні у перші дні війни", - резюмував він.

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Раніше повідомлялося, що США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.