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Держдепартамент США (1583) Міллер (157) зброя (7277) США (20972) допомога і підтримка (1116)

Немає універсальної зброї, яка б допомогла Україні перемогти, для цього потрібен комплекс різних озброєнь, - Держдеп США

У Держдепі сказали, що може допомогти Україні у війні

У війні Росії проти України не існує такої універсальної зброї, яка була б вирішальною і допомогла б українцям здобути перемогу. У США продовжать оцінювати, якими додатковими можливостями й тактиками можна забезпечити Україну.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Під час бесіди з американськими журналістами чиновник відповів на запитання щодо ракет великої дальності від США, на застосування яких Україна просить зняти обмеження.

Він підтвердив, що американська та британські сторони продовжать обговорення щодо цього питання під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.

Як сказав міністр оборони, немає жодної зброї, яка зрештою сама по собі стала б "чарівною паличкою", і яка стала б вирішальною в цьому конфлікті. Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, і ми продовжуємо їм надавати це", - зауважив представник Держдепу

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Міллер зауважив, що США продовжують оцінювати, чи існують "додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи, які ми повинні надавати українцям".

"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - додав речник Держдепу.

А на питання про те, як Вашингтон очікує, що Україна здобуде перемогу у широкомасштабній війні з РФ, Міллер розповів про комплекс заходів в контексті допомоги з боку США.

"Ми очікуємо, що вони переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм із початку цього конфлікту. Наприклад, допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшість території, яку вони втратили в Україні у перші дні війни", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN 

Раніше повідомлялося, що США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.

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Топ коментарі
+15
О. Ще одна відмазка та намагання обгрунтувати власну нікчемність. Молодець.
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18.09.2024 08:29
+9
Та ні, така зброя є, називається хоробрість.
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18.09.2024 08:30
+7
Краще б сказали прямо, що ми всрались та всцялись, а не лiпили з себе дурня з розумним обличчям!
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18.09.2024 08:42
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О. Ще одна відмазка та намагання обгрунтувати власну нікчемність. Молодець.
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18.09.2024 08:29 Відповісти
Будуть думать, поки не прийде трампушка.
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18.09.2024 08:51 Відповісти
Кому вони розжовують? - скільки можна талдичити? - вже третіи рік пишу шо Украіні зі зброі не потрібно тільки бешених собак
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18.09.2024 08:30 Відповісти
Та ні, така зброя є, називається хоробрість.
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18.09.2024 08:30 Відповісти
"додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи" - тобто, пообіцяти а потім 6-8 місяців не давати нічого, це такий ваш "метод"?
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18.09.2024 08:36 Відповісти
А потім проголосувати і давати по 150 млн. раз в 3 тижні.
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18.09.2024 08:49 Відповісти
Мабуть Єрмака прибрати теж обіцяли !
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18.09.2024 09:03 Відповісти
Пуста риторика….
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18.09.2024 08:41 Відповісти
Краще б сказали прямо, що ми всрались та всцялись, а не лiпили з себе дурня з розумним обличчям!
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18.09.2024 08:42 Відповісти
Дякую японцям за Перл Харбор!!
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18.09.2024 08:46 Відповісти
"Ви АТАКМСами всеодно нічого не зробите, бо ми вже попередили росіян, щоб ті передислокували літаки і пально-мастильні матеріали. Тому і дозвіл вам на них не треба."

Логіка залізна.
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18.09.2024 08:48 Відповісти
Ну так зараз першим кроком дайте далекобійни ракети з дозвілом, а потім додавайте іншу зброю щоб довести "комплекс озброєнь" до переможного.
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18.09.2024 08:49 Відповісти
Це нам жахливий урок того - що вірити неможна нікому. Бо гаранти нашої безпеки підтерлись тим Будапештським меморандумом.
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18.09.2024 08:50 Відповісти
так Будапестський меморандум і був виписаний на туалетному папері; тільки досі невідомо чому його Україна підписувала...
Хоча, пригадую, в нашому МЗС готували його такі "цінні кадри" фсб, як Очалий... тоді трохи прояснюється...
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18.09.2024 09:02 Відповісти
Відповідь на ваше питання стоїть в самій назві документа... меморандум... це не договір просто папірець який підписав кгбіст Кравчук...

А тактичну
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18.09.2024 09:54 Відповісти
Короче, дадуть зброю, дадуть дозволи - але тільки тоді, якщо що це буде "в їхніх інтересах, в інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо"(с)
Але ЕрЗешний 95-тий квартал не здатен довести Байдену, що перемога України над лаптєстаном є в інтересах США.
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18.09.2024 08:56 Відповісти
Головне, щоб США повірили в цю нісенітницю.
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18.09.2024 09:11 Відповісти
нісенітниця - це кожна така як ти, зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе, з владою, яку ви всі, 73/43%зебіли нам нав'язали.
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18.09.2024 09:21 Відповісти
На майбутніх виборах нав'яжемо ще раз.😁
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18.09.2024 09:58 Відповісти
Можете сказати що Україна може запропонувати штатам у порівнянні з дешевими ресурсами з раші які зараз купляють американські компанії з виробництвом у Азії... Китай до прикладу все купляє з 30% дисконтом...

Щоб перемога на рашею стала в інтересах Сша
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18.09.2024 09:57 Відповісти
За нинішнього президента України усе марно.
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18.09.2024 09:00 Відповісти
та є, бо перемогу дає Господь Бог
треба схилитися на коліна, визнать власні гріхи, і все гарно закінчиться
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18.09.2024 09:10 Відповісти
Хотiли б, то надали б зброю!
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18.09.2024 09:11 Відповісти
За допомогою Украiни в iнтересах США знищити вiйськовий потенцiал Засрашки,а на саму Украiну iм начхати.
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18.09.2024 09:14 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19006 Юрій Луценко, ексгенпрокурор, ексміністр МВС, екскапітан ЗСУ, нині блогер :
На 3 році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти Плану Перемоги. І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам в Президенти США.
При цьому вся пропагандистська машина Офісу Президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Jassm, Аtacms, Storm shadow/ Scalp.

Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію, за розгортання власного ВПК, в тому числі укр. ракет Нептун з тією ж дальністю враження, що і Atacms.
Довідка: забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету.
Зе команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень.
Дайте танки - і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали.
Дайте F-16 - і ми переможемо. Дали.
Дайте Аtacms - і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть.

Але ж це брехня, що це приведе до перемоги.
Хоча би тому, що рос авіація вже перемістилася за межі зони дії Аtacms. Тому атаки і КАБів і балістики це не зупинить.
Для цього вся ця брехня?
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.

"План перемоги" ЕрЗе простий, як теорія плоскої Землі:
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
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18.09.2024 09:28 Відповісти
А у Героїв на руках - купа зброї. І замість того, щоб дивитися, як барани, як один смердючий Гундос нищить їх країну, достатньо знищити одного смердючого Гундоса. І все. Але ніт, будемо ремигати в стійлі і посипати голову попелом, поки міні-хуйлом тут будує міні-паРашу. Ну ок, ваш вибір.
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18.09.2024 09:59 Відповісти
Для того, щоб ця зброя була застосована проти зрадників, чи навіть проти некомпентентних політиків - потрібен генерал, який би це повстання очолив. Саме тому ЕрЗе міняє генералів на посадах. Скоро і Сирському випишуть відрядження - може, не в Британію, можуть на якусь Кубу...
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18.09.2024 13:15 Відповісти
Нептун нажаль не має навігації по рельєфу місцевості тому він буде неефективним в умовах дії Реб

Щодо українських розробок то Грім2 але чомусь його доведення зупинялось декілька разів і за Пороха... а зараз взагалі ігнорують... ну про зараз то зрозуміло а колись також програма була вторинна і їй завжди не вистачало фінансування

Або є технічні питання про які ми не знаємо з твердопаливним двигуном... інакшої причини не бачу... то могли б спробувати на гептилі як на мене
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18.09.2024 10:02 Відповісти
Гептил ти заливати будеш перед стартом? В ОЗК і протигазі?
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18.09.2024 10:19 Відповісти
Я добре знаю що таке гептил... але у порівнянні які втрати несуть зсу через відсутність ракет як в особовому складі так і техніці,

заправка гептилом то найменше зло, до того не так складно забезпечити ********* засобами хімічного захисту... та і ракет тих дуже багато не виготовлять як не крути ...

Також у нас немає виробництва гептилу.... а закордоном можна купити менш токсичний метилгідразин.. що є його аналогом

І це рішення необхідне поки немає твердопаливного двигуна
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18.09.2024 11:26 Відповісти
Хлопче, ти намолов сорок діжок арестантів, а по суті - нічого. У чому суть тввоєї промови?
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18.09.2024 12:22 Відповісти
В тому що є менш токсичні аналоги гептилу, та є ******* засоби захисту і якщо не виходить поки з твердопаливним двигуном... то треба хоч щось робити...

Хоча вчора і непогано дрони попали що свідчить що оркам важко виробляти велику кількість ППО і якщо до цього добавити балістичні ракети навіть невелику кількість для знищення самих комплексів ППО щоб дрони пролітали то гептил не таке страшне зло як ви пишете
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18.09.2024 12:48 Відповісти
Мабуть вони з Саліваном давно товаришують.
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18.09.2024 09:37 Відповісти
Яєць у вас немає, а не зброї. Обісралися перед ****** повністю, імпотенти.
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18.09.2024 09:56 Відповісти
Розумний.... , аж страшно!))
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18.09.2024 10:16 Відповісти
Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, але ми .США .НАТО згідно наших домовленостей з нашим другом і окупантом України, та вбивцею українського народу , продовжуємо Україні не надавати ці можливості і види озброєннь...
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18.09.2024 10:31 Відповісти
шо тільки не доводиться плести політикам,щоб зберегти "своє лице"
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18.09.2024 11:08 Відповісти
Мистер очевидность - Украине нужно много различного оружия для ведения войны. Дальше, что? Дать реалистичный план победы, а мы подумаем давать ли Украине оружие. Бред...
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18.09.2024 11:52 Відповісти
Порохобот!!! Потрібно тільки почитати план Зеленского, і все! І ще потрібно, щоб "партнери" все виконали, що в плані записано. Поки Зеленский гундосикам поносить.
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18.09.2024 12:01 Відповісти
"ПNздабол" - ти його називала.
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19.09.2024 02:04 Відповісти
 
 