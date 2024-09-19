Україна в ОБСЄ: Кожен день зволікання з ухваленням рішення про далекобійну зброю означає черговий удар РФ по лікарні чи школі

Зволікання партнерів з наданням та постачанням Україні необхідної далекобійної зброї означатиме лише нові руйнування та жертви серед цивільних українців.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Агресивна війна Росії проти моєї країни вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародної спільноти. Вкрай важливо, щоб на кожну російську атаку була пропорційна відповідь – за допомогою військової сили, санкцій та практичних кроків для притягнення РФ до відповідальності", - зазначила вона.

Костенко наголосила на важливості діяти на випередження і змусити Російську Федерацію "визнати неможливість продовження злочинної агресивної війни та знищення Української держави".

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Стійкість ЗСУ, які щодня відбивають сотні ворожих атак, попри перевагу Росії в артилерії та авіації, є яскравим свідченням цього. У цьому контексті здатність уражати цілі на російській території набуває особливого значення. Зброя великої дальності, здатна досягати критично важливих російських військових об'єктів, є ключем до послаблення потенціалу агресора, запобігання подальшій ескалації та порятунку людських життів", - зазначила українська дипломатка.

Вона наголосила, що затримка з наданням Україні необхідного озброєння означатиме лише більше руйнувань і жертв серед українського цивільного населення.

"Ми знаємо військові аеродроми, з яких злітають російські літаки, маршрути постачання бомб і ракет, бази, де розміщені пускові установки. Кожен день зволікання з ухваленням цього важливого рішення – кожен день без необхідної зброї – означає, що черговий російський літак скине бомбу на житловий будинок, школу чи лікарню", - додала представниця України в ОБСЄ.

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Раніше повідомлялося, що США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

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