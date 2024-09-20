УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12846 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 319 23
нафта (5318) росія (63568) санкції (11290) США (20980)

США можуть посилити санкції проти російської нафти, - Білий дім

США планують посилити санкції проти нафти з РФ

США планують прискорити процес посилення санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуватимуться нафти.

Про це заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини і позбавлення її фінансових надходжень", - зазначив він.

Це, за словами Сінгха, має бути зроблено шляхом посилення санкцій та заходів експортного контролю.

Читайте: Євросоюз запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою

Він заявив, що треті країни порушують американські санкції щодо постачання компонентів подвійного призначення до РФ. Це, зокрема, Китай, Індія, Туреччина, ОАЕ та інші країни.

Сінгх вважає, що знизити фінансові доходи РФ дозволить контроль над її поставками нафти.

"Наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок", - пояснив він, додавши, що за цими напрямками США "варто активізуватися".

Читайте: Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою.

Радник Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що США не послаблятимуть санкції проти РФ, якщо Україна скаже, що це не відповідає її стратегії

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
ого-го! не лякайте!
показати весь коментар
20.09.2024 12:58
+3
показати весь коментар
20.09.2024 12:59
+2
Дайте їм ромашку,хай поворожать
показати весь коментар
20.09.2024 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого-го! не лякайте!
показати весь коментар
20.09.2024 12:58 Відповісти
Прогнози по нафті - різке падіння.
Це те вікно можливостей душити кацапню без шкоди економіці США.
Раз сказали - зроблять.
показати весь коментар
20.09.2024 13:10 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 12:59 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 13:06 Відповісти
15 років готовілісь отключіть воду в кранє
показати весь коментар
20.09.2024 13:08 Відповісти
"можуть посилити санкції", "варто активізуватись", "докладати зусиль"
показати весь коментар
20.09.2024 13:00 Відповісти
Що ти пропонуєш? Мордор це паперовий тигр, вони дають світові менше 1% ВВП
показати весь коментар
20.09.2024 13:06 Відповісти
Я за прагматизм:

- Якщо Захід до усрачки бояться росії, так і кажуть: "ми не можемо ввести проти росії дієві санкції, бо дуже боїмось"

- Або ж так: "ми вже ввели вторинні санкції, ось дивіться результат" .

зараз же - середній і найгірший варіант - на словах на Заході називають росію паперовим тигром, а на ділі бояться їй нашкодити і імітують бурхливу діяльність .
показати весь коментар
20.09.2024 13:28 Відповісти
Навіщо шкодити тому, хто сам себе вже закопав в могилу? Чуваче, Раша - не Китай: крихітна та ригідна рентна економіка вб'є себе швидше, ніж ми собі уявляємо. Якщо не віриш - подивись новини про бандитські розборки в бізнес центрі за півкілометра відчуваю Крємля.
показати весь коментар
20.09.2024 13:31 Відповісти
* від, вибачте.
показати весь коментар
20.09.2024 13:33 Відповісти
Блажен кто верует! Детский сад.
показати весь коментар
20.09.2024 16:42 Відповісти
Такі "посилення" чомусь відбуваються лише тоді, коли кацапи вже знаходять запасний варіант.
показати весь коментар
20.09.2024 13:21 Відповісти
Краще дайте бити по Засрашці ракетами і Україна сама посилить санкції проти нафти і газу!
показати весь коментар
20.09.2024 13:00 Відповісти
Дайте їм ромашку,хай поворожать
показати весь коментар
20.09.2024 13:01 Відповісти
Там ціна на нафту падає. В ОПЕК розбрід і шатання. Падає попит, відповідно падає ціна. Зменшивати видобуток значить ща більше втрачати прибутки, віддаючи їх тим, хто клав на всі ті обмеження. Тому в ОПЕК зараз багато хто хоче зняти обмеження і продовжити рубати капусту. Якшо до цього додастся збільшений контроль за кацапами, то кацапам буде срака ще швидше.
показати весь коментар
20.09.2024 13:02 Відповісти
були би супер під цей шумок кацапні обрізати цінову стелю з нинішніх 60 до хоча би 40, а то і 30. ну і флот той брухтовий і тіньовий поставити на якір, бо такими коритами возити нафту - то для планети катастрофа. Датчани вже фиркають через це. мабуть задумались уже реально, щоб перекрити тим коритам старим рух через свої протоки.
показати весь коментар
20.09.2024 13:11 Відповісти
Прикол з ціновою стелею в тому, шо нема механізму як заставити всіх дотримуватися її. Бо ніяк ти не вплинеш ані на Китай, ані на Індію. Але пройшла інфа, що зараз в кацапів знову купують нижче граничної ціни просто тому, що такі зараз ціни. І це дуже добре.
показати весь коментар
20.09.2024 13:16 Відповісти
так отож. хоча могли би індуси ще більше викручувати кацапні руки і кивати, що вони самі тут ні до чого, просто керуються рекомендаціями цінової стелі. так само могли би зробити і комуняки. на рівному місці зекономили би мільярди доларів. що, кацапи перестали би тоді їм продавати нафту? ) не вірю. бо тоді взагалі вони її нікому не продавали би.
показати весь коментар
20.09.2024 13:22 Відповісти
"Согласіє - єсть продукт прі полном нєпротівлєніі сторон" (С)
Я думаю індуси своє не впустили.
показати весь коментар
20.09.2024 13:26 Відповісти
Навіть це - ,,можуть"!!! Вже гидко чути!
показати весь коментар
20.09.2024 13:05 Відповісти
''Санкції''-це слово вже можна сприймати як матюк.
показати весь коментар
20.09.2024 13:17 Відповісти
Потрібно щоб США зняли нафтові санкції з Венесуели і війна давно б закінчилась,от тільки закінчення війни вони не хочуть.Новина за 15.06.2022:

"Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.

У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol.https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
показати весь коментар
20.09.2024 13:17 Відповісти
 
 