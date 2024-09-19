Євросоюз запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою

ЄС наступного тижня розгляне питання санкційного листа проти сірих торговців російською нафтою.

Про це повідомив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван 18 вересня на пресконференції у Центрі європейської політики у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо персональних санкцій відносно фірм-порушників та їхніх власників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Відносно фінансових махінацій — це питання визначення організацій, що, ймовірно, могли б оплачувати перевалку (сірої російської нафти – ред.). Ми почали збирати інформацію. Наступного тижня у нас буде знов зустріч на рівні G7 у Брюсселі. Постійно обмінюємося даними та думками. Це новий механізм, що, сподіваюся, буде дуже ефективним", — наголосив політик.

На думку представника ЄС, уряди країн самі зацікавлені у виявленні таких схем. Адже державам не подобається, коли їхні території використовують для нелегальної торгівлі.

Він також нагадав про підвищені ризики для екології під час перевантаження нафти у морі тіньовим танкерним флотом РФ. Тому ЄС запроваджує санкції проти конкретних суден, що ускладнює функціонування шахрайської системи поставки нафти з РФ.

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О'Салліван також нагадав позитивний досвід США, шо накладають санкції на всі фірми за певною адресою реєстрації, якщо порушення виявили хоча б в одній з них.

За даними експертів, РФ скупила сотні танкерів, що перевантажують нафту безпосередньо в морі через підставні фірми. Зазвичай, їхні назви змінюють, але засновники залишаються тими самим.

В ЗМІ вже згадували власників фірми Coral Energy, що задіяна у торгівлі російською нафтою, – Тахіра Гараєва та його партнерів: Талата Сафарова, Ахмеда Керімова та Анара Мадатлі.

До травня 2023 року він володів 100% "CORAL" через офшорні компанії. У травні 2023 року він передав 60% ключової компанії, яка контролювало керівництво "CORAL" – ТалатСафаров (45%), Ахмед Керімов (35%) і Анар Мадатлі(20%). Останній є шурином Гараєва Тахіра.

Окрім "CORAL", до вказаної схеми залучена компанія "MATTERHORN GROUP FZE", що у свою чергу, володіє "APEIRON ENERGY DMCC". Директором "APEIRON ENERGY DMCC" є громадянин Великобританії Тімоті Марк Піт, бізнес-партнер Гараєва Тахіра. Тімоті Марк Піт також раніше був зареєстрований як номінальний власник "CORAL".