Евросоюз введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью
ЕС на следующей неделе рассмотрит вопрос санкционного письма против серых торговцев российской нефтью.
Об этом сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан 18 сентября на пресс-конференции в Центре европейской политики в Брюсселе, отвечая на вопрос о персональных санкциях в отношении фирм-нарушителей и их владельцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В отношении финансовых махинаций - это вопрос определения организаций, которые, вероятно, могли бы оплачивать перевалку (серой российской нефти. - Ред.). Мы начали собирать информацию. На следующей неделе у нас будет вновь встреча на уровне G7 в Брюсселе. Постоянно обмениваемся данными и мнениями. Это новый механизм, который, надеюсь, будет очень эффективным", - подчеркнул политик.
По мнению представителя ЕС, правительства стран сами заинтересованы в выявлении таких схем. Ведь государствам не нравится, когда их территории используют для нелегальной торговли.
Он также напомнил о повышенных рисках для экологии при перегрузке нефти в море теневым танкерным флотом РФ. Поэтому ЕС вводит санкции против конкретных судов, что затрудняет функционирование мошеннической асистемы поставки нефти из РФ.
О'Салливан также напомнил положительный опыт США, которые накладывают санкции на все фирмы по определенному адресу регистрации, если нарушения обнаружили хотя бы в одной из них.
По данным экспертов, РФ скупила сотни танкеров, перегружающих нефть непосредственно в море через основания фирмы. Обычно, их названия меняют, но учредители остаются теми же.
В СМИ уже упоминали владельцев фирмы Coral Energy, задействованной в торговле российской нефтью, - Тахира Гараева и его партнеров: Талата Сафарова, Ахмеда Керимова и Анара Мадатли.
До мая 2023 года он владел 100% "CORAL" через офшорные компании. В мае 2023 года он передал 60% ключевой компании, которая контролировала руководство "CORAL" - Талат Сафаров (45%), Ахмед Керимов (35%) и Анар Мадатли (20%). Последний является шурином Гараева Тахира Гараева.
Кроме "CORAL", к указанной схеме привлечена компания "MATTERHORN GROUP FZE", которая в свою очередь, владеет "APEIRON ENERGY DMCC". Директором "APEIRON ENERGY DMCC" является гражданин Великобритании Тимоти Марк Пит, бизнес-партнер Гараева Тахира. Тимоти Марк Пит также ранее был зарегистрирован как номинальный владелец "CORAL".
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