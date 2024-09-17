"Теневые" танкеры РФ осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на 273 млн евро, - Амелин
В августе 2024 года в водах ЕС была осуществлена перевалка российской нефти с судна на судно (STS) на сумму 1 млрд евро. 73% этих перевозок осуществлялись танкерами, застрахованными по G7+.
Об этом заявил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УН.
Перевозки российской нефти по STS серьезно подрывают санкции, позволяя России обходить санкции и ценовые ограничения, разделяя груз между несколькими покупателями и смешивая более дешевую российскую нефть с нерусской нефтью. "Теневые" танкеры, средний возраст которых составлял 17 лет, осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на общую сумму 273 млн евро. На ЕС пришлось 36% (!) ежемесячного мирового экспорта СПГ из России, стоимость которого составила 475 млн евро. Пять крупнейших стран ЕС, импортирующих российское ископаемое топливо, заплатили России 1,2 млрд евро в этом месяце. Благодаря изъятию из санкций государства-члены продолжают покупать российский газ и трубопроводную нефть.
"Танкеры, которые перевозили нефть из крупнейшего российского нефтяного порта на Балтике в августе, сменили владельцев более чем за $1,5 млрд после вторжения в Украину, что свидетельствует о значительной прибыли, полученной европейскими судовладельцами от продажи стареющих судов, оказавшихся в теневом флоте. Из 60 танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных в Приморске только в прошлом месяце, 70% сменили владельца с февраля 2022 года (один из них - трижды), поскольку судовладельцы извлекли выгоду из растущего спроса на старый тоннаж для поддержки экспорта российской нефти", - отметил Амелин.
Сейчас в ЕС разрабатываются инструменты для предотвращения обхода санкций со стороны России. Об этом на брифинге в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста. "Санкции являются постоянным процессом, ведь Россия постоянно пыталась обойти санкции и именно поэтому наши пакеты санкций менялись со временем, чтобы исключить подобные обходные маневры. Я знаю, что этот процесс продолжается на разных этапах", - отметила она.
По данным Bloomberg, малоизвестные компании, в том числе созданные менее года назад, участвовали в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Основная из них - Coral Energy, за которой стоит гражданин Азербайджана Тахир Гараев. В конце августа стало известно, что Coral Energy Group объявила о смене названия на 2Rivers Group после завершения выкупа акций менеджментом компании. В 2022-2023 годах СогаІ Energy фигурировала в публикациях западных СМИ как один из самых мощных операторов по продаже российской нефти и нефтепродуктов.
В частности, основателем "CORAL ENERGY" является Гараев Тахир. До мая 2023 года он владел 100% "CORAL" через оффшорные компании. В мае 2023 года он передал 60% ключевой компании, которая контролировала руководство "CORAL" - Талат Сафаров (45%), Ахмед Керимов (35%) и Анар Мадатли (20%). Последний является шурином Гараева Тахира.
Кроме "CORAL" к указанной схеме привлечена компания "MATTERHORN GROUP FZE", которая в свою очередь, владеет "APEIRON ENERGY DMCC".
Директором "APEIRON ENERGY DMCC" является гражданин Великобритании Тимоти Марк Пит, бизнес-партнер Гараева Тахира. Тимоти Марк Пит также ранее был зарегистрирован как номинальный владелец "CORAL".
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Вибачайте, ваші вогні не горять, вас не видно, доречі, що ви там везете, звідки і куди ?
Замість торгового судна може бути носій морських дронів.
Удар в стерно - те що треба щоб судно суттєво втратило керування
і дочекалось тих, хто перевірить юридичну чистоту вантажу,
наявність страхування тощо.