Необходимо создать нефтяной Рамштайн, - соучредитель Украинского института будущего Амелин

Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что сейчас обстоятельства требуют создания "Нефтяного Рамштайна" - коалиции партнеров по ограничению возможностей России обходить санкции с помощью "теневого флота".

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции должны быть применены к бенефициарам, менеджерам компаний, которые владеют, управляют теневым флотом, к их менеджменту, к портам, принимающим суда "теневого флота", к покупателям российской нефти. Мир боится высоких цен на нефть из-за эмбарго на российскую нефть. Но эмбарго никто не предлагает. Россия может продавать нефть, но только в рамках согласованных коалицией лимитов - не выше $60 за баррель", - подчеркнул он.

Он отметил, что по данным Bloomberg, сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи - Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга - Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

"Федеральные доходы россии выросли до рекордных $320 миллиардов в 2023 году и должны вырасти еще больше. Экспорт нефти составил 234,3 млн. тонн, 82% экспорта нефти в 2023 году пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным некоторых аналитиков, примерно треть денег было потрачено на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование войны в 2024 году.

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Около 80% доходов нефтегазового сектора занимает именно нефтяной сектор - согласно данным Росстата и оценкам Центрального банка России, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2023 году составила около 27-28%. В восьми регионах рф почти половина экономики - это добыча нефти и газа", - подчеркнул эксперт.

Он заявил, что Украине нужно показать пример и ввести санкции против как известных судов теневого флота, так и против всех компаний, которые владеют ими, управляют и пользуются услугами.

"Как видим, теневой флот растет. Растут доходы России от экспорта нефти Агрессия против Украины продолжается. Частные компании США, ЕС, Великобритании продолжают покупать нефтепродукты из российской нефти", - подчеркнул он.

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