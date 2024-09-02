Необхідно створити нафтовий Рамштайн, - співзасновник Українського інституту майбутнього Амелін

Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін заявив, що наразі обставини вимагають створення Нафтового Рамштайну - коаліції партнерів з обмеження можливостей Росії обходити санкції за допомогою "тіньового флоту".

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції повинні бути застосовані до бенефіціарів, менеджерів компаній, які володіють, керують тіньовим флотом та до їх менеджменту, до портів, що приймають судна "тіньового флоту", до покупців російської нафти. Світ боїться високих цін на нафту через ембарго на російську нафту. Але ембарго ніхто не пропонує. росія може продавати нафту, але тільки в рамках узгоджених коаліцією лімітів - не вище $60 за барель", - наголосив він.

Він зазначив, що за даними Bloomberg, зараз шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Серед цих компаній три з Дубаї - Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading та дві з Гонконгу - Concept Oil Services та Bellatrix Energy.

"Федеральні доходи росії зросли до рекордних $320 мільярдів у 2023 році і повинні вирости ще більше. Експорт нафти склав 234,3 млн. тонн, 82% експорту нафти в 2023 році припало на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. За даними деяких аналітиків, приблизно третину грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і більша частина буде спрямована на фінансування війни в 2024 році.

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Близько 80% доходів нафтогазового сектору посідає саме нафтовий сектор - згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку росії, частка нафтогазового сектора у ВВП Росії у 2023 році склала близько 27-28%. У восьми регіонах рф майже половина економіки - це видобуток нафти та газу", - підкреслив експерт.

Він заявив, що Україні потрібно показати приклад і запровадити санкції проти як відомих суден тіньового флоту, так і проти всіх компаній, які володіють ними, керують та користуються послугами.

"Як бачимо, тіньовий флот зростає. Зростають доходи Росії від експорту нафти Агресія проти України продовжується. Приватні компанії США, ЄС, Великобританії продовжують купувати нафтопродукти із російської нафти", - підкреслив він.

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