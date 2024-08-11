В подсанкционный СПГ-терминал России прибыл уже второй за август танкер, - Bloomberg

К экспортному терминалу "Арктик СПГ-2" на севере России, который подпадает под санкции США, прибыл танкер со сжиженным природным газом. Это уже второй за август танкер.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно спутниковым данным от Planet Labs PBC, внешний вид и длина судна примерно в 290 метров соответствуют кораблям Asya Energy, которые принадлежат индийской компании Ocean Speedstar Solutions.

Прибытие этого судна к терминалу "Арктик СПГ-2" произошло после первой загрузки СПГ-газа в начале этого месяца на другой танкер Pioneer. Последний также скрывал свое настоящее местонахождение и принадлежал вышеупомянутой индийской компании.

Сейчас трейдеры внимательно следят за танкером Pioneer, который находится на пути в Европу.

Bloomberg пишет, что Asya Energy является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, которые Москва создает для транспортировки газа желающим покупателям.

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Издание напомнило, что в ноябре 2023 года США ввели санкции, чтобы предотвратить начало экспорта с терминала "Арктик СПГ-2".

Отмечается, что завод начал производство в декабре, однако не смог начать доставку топлива, поскольку санкции сдерживали иностранные компании.

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