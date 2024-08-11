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В подсанкционный СПГ-терминал России прибыл уже второй за август танкер, - Bloomberg

До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

К экспортному терминалу "Арктик СПГ-2" на севере России, который подпадает под санкции США, прибыл танкер со сжиженным природным газом. Это уже второй за август танкер.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно спутниковым данным от Planet Labs PBC, внешний вид и длина судна примерно в 290 метров соответствуют кораблям Asya Energy, которые принадлежат индийской компании Ocean Speedstar Solutions.

До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

Прибытие этого судна к терминалу "Арктик СПГ-2" произошло после первой загрузки СПГ-газа в начале этого месяца на другой танкер Pioneer. Последний также скрывал свое настоящее местонахождение и принадлежал вышеупомянутой индийской компании.

Сейчас трейдеры внимательно следят за танкером Pioneer, который находится на пути в Европу.

Bloomberg пишет, что Asya Energy является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, которые Москва создает для транспортировки газа желающим покупателям.

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Издание напомнило, что в ноябре 2023 года США ввели санкции, чтобы предотвратить начало экспорта с терминала "Арктик СПГ-2".

Отмечается, что завод начал производство в декабре, однако не смог начать доставку топлива, поскольку санкции сдерживали иностранные компании.

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Автор: 

Газ (10223) россия (95388) санкции (11259) танкер (143)


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Топ комментарии
+17
Потужні санкції,хулє.🤦
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11.08.2024 21:02
+7
Взорвать танкер вместе с терминалом, больше не будут нарушать.
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11.08.2024 21:15
+4
"пекельні санкції США" , котрі працюють на кишеню рашистського вбивці українського народу
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11.08.2024 21:11
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Потужні санкції,хулє.🤦
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11.08.2024 21:02 Ответить
Треба щоб гвинт десь відвалився - тоді забудуть туди дорогу.
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11.08.2024 21:05 Ответить
"пекельні санкції США" , котрі працюють на кишеню рашистського вбивці українського народу
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11.08.2024 21:11 Ответить
Має бути " пекельні борошна"!
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12.08.2024 00:00 Ответить
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11.08.2024 21:14 Ответить
Взорвать танкер вместе с терминалом, больше не будут нарушать.
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11.08.2024 21:15 Ответить
індуси - говноїди...
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11.08.2024 21:19 Ответить
тююю...
то, чого, отой карасурза ниє?
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11.08.2024 21:21 Ответить
Потужно і пекельно. Хоч би не Трамп.
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11.08.2024 21:23 Ответить
Хто вгадає що це? (фото з Мурманська від 02.08.2024)
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11.08.2024 21:23 Ответить
До терміналу приблизно 3 тис. км. Конструкторам дронів доведеться трошечки ще попрацювати.
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11.08.2024 21:30 Ответить
Хіба складно конфіскувати і розвантажити в Европі як виконання штрафних санкцій? Гроші від реалізації направити на операції проти самої рф.
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11.08.2024 21:33 Ответить
Тільки хай не кажуть, що на тому танкері ніхто не палить (цигарки).
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11.08.2024 22:47 Ответить
Хотілося записатися, а чи стаються в морі випадкові зіткнення? Ну так щоб човен на човен? Типу, туман радар не працює, чи ще щось.....
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11.08.2024 23:55 Ответить
Прецедент вже був 😂
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12.08.2024 08:29 Ответить
Нема, часом, невідомої ПКР " НЕПТУН" ВМФ України за- для " пхінді-русі пхай собі і пхай"?
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11.08.2024 23:59 Ответить
тільки не "зі" а "ЗА"
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12.08.2024 20:09 Ответить
 
 