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Новини
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До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

До експортного терміналу "Арктик СПГ-2" на півночі Росії, який підпадає під санкції США, прибув танкер зі зрідженим природним газом. Це вже другий за серпень танкер. 

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно зі супутниковими даними від Planet Labs PBC, зовнішній вигляд і довжина судна приблизно у 290 метрів відповідають кораблям Asya Energy, які належать індійській компанії Ocean Speedstar Solutions.

До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

Прибуття цього судна до терміналу "Арктик СПГ-2" відбулося після першого завантаження СПГ-газу на початку цього місяця на інший танкер Pioneer. Останній також приховував своє справжнє місцезнаходження та належав вищезгаданій індійській компанії.

Наразі трейдери уважно стежать за танкером Pioneer, який перебуває на шляху до Європи.

Bloomberg пише, що Asya Energy є частиною підозрюваного "темного флоту" суден СПГ, які Москва створює для транспортування газу охочим покупцям.

Читайте також: Невідомі компанії активно скуповують танкери для нового "тіньового флоту" Росії, – ЗМІ

Видання нагадало, що у листопаді 2023 року США запровадили санкції, щоб запобігти початку експорту з терміналу "Арктик СПГ-2". 

Зазначається, що завод почав виробництво у грудні, проте не зміг розпочати доставку палива, оскільки санкції стримували іноземні компанії.

Читайте також: ОАЕ заборонили захід у порти танкерам російського "тіньового флоту"

Автор: 

газ (10422) росія (65114) санкції (11819) танкер (329)


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Топ коментарі
+17
Потужні санкції,хулє.🤦
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11.08.2024 21:02
+7
Взорвать танкер вместе с терминалом, больше не будут нарушать.
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11.08.2024 21:15
+4
"пекельні санкції США" , котрі працюють на кишеню рашистського вбивці українського народу
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11.08.2024 21:11
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Потужні санкції,хулє.🤦
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11.08.2024 21:02 Відповісти
Треба щоб гвинт десь відвалився - тоді забудуть туди дорогу.
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11.08.2024 21:05 Відповісти
"пекельні санкції США" , котрі працюють на кишеню рашистського вбивці українського народу
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11.08.2024 21:11 Відповісти
Має бути " пекельні борошна"!
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12.08.2024 00:00 Відповісти
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11.08.2024 21:14 Відповісти
Взорвать танкер вместе с терминалом, больше не будут нарушать.
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11.08.2024 21:15 Відповісти
індуси - говноїди...
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11.08.2024 21:19 Відповісти
тююю...
то, чого, отой карасурза ниє?
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11.08.2024 21:21 Відповісти
Потужно і пекельно. Хоч би не Трамп.
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11.08.2024 21:23 Відповісти
Хто вгадає що це? (фото з Мурманська від 02.08.2024)
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11.08.2024 21:23 Відповісти
До терміналу приблизно 3 тис. км. Конструкторам дронів доведеться трошечки ще попрацювати.
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11.08.2024 21:30 Відповісти
Хіба складно конфіскувати і розвантажити в Европі як виконання штрафних санкцій? Гроші від реалізації направити на операції проти самої рф.
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11.08.2024 21:33 Відповісти
Тільки хай не кажуть, що на тому танкері ніхто не палить (цигарки).
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11.08.2024 22:47 Відповісти
Хотілося записатися, а чи стаються в морі випадкові зіткнення? Ну так щоб човен на човен? Типу, туман радар не працює, чи ще щось.....
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11.08.2024 23:55 Відповісти
Прецедент вже був 😂
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12.08.2024 08:29 Відповісти
Нема, часом, невідомої ПКР " НЕПТУН" ВМФ України за- для " пхінді-русі пхай собі і пхай"?
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11.08.2024 23:59 Відповісти
тільки не "зі" а "ЗА"
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12.08.2024 20:09 Відповісти
 
 