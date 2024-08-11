До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий за серпень танкер, - Bloomberg

До експортного терміналу "Арктик СПГ-2" на півночі Росії, який підпадає під санкції США, прибув танкер зі зрідженим природним газом. Це вже другий за серпень танкер.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно зі супутниковими даними від Planet Labs PBC, зовнішній вигляд і довжина судна приблизно у 290 метрів відповідають кораблям Asya Energy, які належать індійській компанії Ocean Speedstar Solutions.

Прибуття цього судна до терміналу "Арктик СПГ-2" відбулося після першого завантаження СПГ-газу на початку цього місяця на інший танкер Pioneer. Останній також приховував своє справжнє місцезнаходження та належав вищезгаданій індійській компанії.

Наразі трейдери уважно стежать за танкером Pioneer, який перебуває на шляху до Європи.

Bloomberg пише, що Asya Energy є частиною підозрюваного "темного флоту" суден СПГ, які Москва створює для транспортування газу охочим покупцям.

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Видання нагадало, що у листопаді 2023 року США запровадили санкції, щоб запобігти початку експорту з терміналу "Арктик СПГ-2".

Зазначається, що завод почав виробництво у грудні, проте не зміг розпочати доставку палива, оскільки санкції стримували іноземні компанії.

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