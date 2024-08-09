ОАЕ заборонили захід у порти танкерам російського "тіньового флоту"

Об’єднані Арабські Емірати заборонили захід до портів для "тіньового флоту" Росії, куди входять танкери під прапором африканської країни Есватіні, котра не має виходу до моря.

Про це пише Bloomberg.

На початку цього року ОАЕ заборонили захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, що ходять під обома прапорами, транспортували російську нафту в обхід санкцій.

За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого в світі суднового брокера, у 2023 році прід прапором Есватіні – колишного Свазіленду – не плавало жодне судно. Зараз ця кількість становить 26 кораблів.

Зазначається, що з 18 кораблів під прапором Есватіні, видимих ​​у даних відстеження суден, право власності на 16 невідомо. За даними Kpler, кілька танкерів у цьому списку перевозили нафту, видобуту в Росії та Ірані.

Як працює тіньовий флот Путіна?

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.