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Новини
6 504 23

Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами G7 ліміт, – Bloomberg

танкер

Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами "Великої сімки" поріг на рівні $60 за барель.

Зараз російська експортна нафта марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Argus Media.

У Казначействі США запевнили, що американські чиновники відстежують зростання цін, але пояснюють його геополітичною динамікою. 4 квітня ціна на нафту марки Brent піднялася вище за $90 за барель вперше з 30 жовтня 2023 року.

Неназваний американський чиновник висловив переконання, що обмеження цін на російську нафту все ще ефективне, адже зменшуючи надходження Кремля від продажу нафти, змушуючи продавати сировину або з дотриманням ліміту через західні компанії, або через тіньовий флот Росії.

Він запевнив, що США планують посилювати контроль за дотримання ліміту, накладаючи нові санкції на судна "тіньового флоту", але ці рішення не залежатимуть від цінових коливань на світовому ринку.

Представник Європейської комісії зазначив, що ЄС усвідомлює ризики обходу ліміту цін і відданий крокам, які позбавлять Росію доходів, одночасно "підтримуючи стабільність глобального енергетичного ринку". Він також зауважив, що ЄС постійно переглядає заходи контролю за дотриманням ліміту, але це потребує одностайності між державами-членами.

Водночас до прибуття до Індії російська нафта Urals торгується за ціною $88 за барель – всього на $3,8 нижче за нафту марки Brent, свідчать дані Argus.

Коли російська нафта сорту ESPO залишає порт Козьміно на сході Росії, вона коштує $84 за барель. При цьому доставка в Азію коштує Росії значно дорожче, ніж до Європи.

За даними Bloomberg, у березні 23% лише вантажів російської нафти були застраховані членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування. Це означає, що трейдери могли довести, що вартість вантажу була значно нижчою за ту, за якою Argus Media оцінює ціну Urals.

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Як повідомлялося, частка танкерів із західним страхуванням, що заходять у Росію, впала в лютому до найнижчого рівня з початку запровадження санкцій.

За даними Lloyd's List Intelligence та Vortexa, із понад 300 танкерів, які стали під завантаження в російських портах минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів перестрахування.

Автор: 

G-7 G7 (202) нафта (4778) росія (14183) санкції (4379)


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Топ коментарі
+4
Ось так працюють санкції при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, то РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $? щоденно.
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10.04.2024 18:01
+3
Русія слабка-
Та безбожна-

Глинянні гусенниці-
Фанерні танки-

Імперії останки-
Скукоженні...

Згорить на світанку-
Тож поможемо!
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10.04.2024 17:53
+3
І ці люди будуть доводити, що нафта виросла в ціні через Українські дрони!
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10.04.2024 18:11
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Афтир!
Ти хоч себе самого розумієш?
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10.04.2024 17:53 Відповісти
Автор з арифметикою не дружить. ВСУ попалили декілька нафтопереробних заводів, палива стало дещо менше, внутрішнє споживання нафти також, але на свердловину кранік не поставиш і зберігати ніде. Надлишок на експорт і ціна має впасти, але тут аж смердить кацапськими хабарями і змовою в ОПЕК, бо всілякі еміри не бажають втрачати таку годівницю.
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10.04.2024 18:23 Відповісти
Русія слабка-
Та безбожна-

Глинянні гусенниці-
Фанерні танки-

Імперії останки-
Скукоженні...

Згорить на світанку-
Тож поможемо!
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10.04.2024 17:53 Відповісти
"Пекельні" санкції в дії
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10.04.2024 17:54 Відповісти
був би рейган чи хоча б буш, а не це сцикливе байденя зі своїм яшою салліваном, то вже давно б і кацапію і китайців р...ком би поставили
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10.04.2024 17:54 Відповісти
Ось так працюють санкції при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, то РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $? щоденно.
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10.04.2024 18:01 Відповісти
300 танкерів ******* нафту день і ніч і рашка має 200 млд дол - є чим і ким воювати
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10.04.2024 18:06 Відповісти
300 минулого місяця,а взагалі їх обслуговує понад 1000 танкерів і лише третина більш менш законно.
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10.04.2024 19:27 Відповісти
Рашка стала дешевою бензоколонкою Китаю та Індії. А в "зеленій" Європі субсидують видобуток викопного палива. Дотаційний видобуток нафти і газу це нонсенс.
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10.04.2024 18:07 Відповісти
"В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так." (Iльф i Петров)
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10.04.2024 18:08 Відповісти
Остін просив спиртзаводи **********,щоб кацапня бензин почала пити замість водяри
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10.04.2024 18:08 Відповісти
І ці люди будуть доводити, що нафта виросла в ціні через Українські дрони!
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10.04.2024 18:11 Відповісти
Треба знищити більше заводів по переробці нафти і взагалі тоді не буде ніякої ціни на їх нафту
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10.04.2024 20:52 Відповісти
Так хто ж постраждав від всіх цих придуманих санкцій?! Рашка як заробляла, так і заробляє, а в Україні як було погано, то стало ще гірше!
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10.04.2024 21:53 Відповісти
Насколько я понял, цены на нефть выросли из-за того, что россия имеет ещё слишком много НПЗ на своей территории , до которых ещё не долетели украинские дроны. Когда все оставшиеся НПЗ будут сожжены, то россия не сможет перерабатывать свою нефть в бензин и соляру. Соответственно, всю оставшуюся не переработанную нефть выставит на продажу, и мировые цены на нефть снизятся. Пожелаем удачи украинским дронам, на них вся надежда мировой экономики. Снизятся цены на нефть, соответственно снизятся цены на все остальные товары, снизится инфляция всех основных валют, оживится экономика по всему миру.
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10.04.2024 23:38 Відповісти
Та хєр всі ложили на США вже. Показали свою слабкість і все
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11.04.2024 05:07 Відповісти
П*здать як дишуть...СаНкЦІї ПрАЦюЮть але ви по кацапським НПЗ ні ні бо джону бургеру з штату міссісіпі на 10 центів дорожче бензин якімось х*ром нібито виходить але сам факт що не переробленої сирої нафти стане більше в світовому ринку і ціна впаде вони нібито не розуміють. Ніколи не подумав би що зечучило хоть щось нормально буде робити але по НПЗ треба продовжувати лупити і на надійних партнерів які пів року допомоги не виділяють можна такій же сами х*й ложити як вони на Українців
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11.04.2024 07:38 Відповісти
Бити по нпз та нафтовим терміналам це стратегично душити парашу фінансово. Це набагато корисніше аніж бомбити навіть аєродроми. Бо літаків та бомб русня ще наробить, а от коли не буде грошей війна закінчиться. Отож бідон прокинувся та просить не бомбити.
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11.04.2024 08:36 Відповісти
В принципі, це очікувано. Тому найефективніший і найнадійніший спосіб санкціонного тиску - це те, чим займається ЗСУ, тобто фізичне знищення кацапських економічних та виробничих спроможностей. А не оті всі всраті санкції, які кацапи завиграшки обходять і обходитимуть ще дуууууже довго.
Хоч би вже не вякали під руку та помагали нормально, поки Україна робить за них всю брудну роботу...
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11.04.2024 08:53 Відповісти

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