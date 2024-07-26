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США предупредили Индию о возможных последствиях за сотрудничество с РФ

індія

Индийские банки получили от Минфина США предупреждение о возможных последствиях в случае сотрудничества с военно-промышленным комплексом России, в частности, что такие действия могут привести к потере доступа к финансовой системе США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в письме заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, пишет The Economic Times.

"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и они надеются, что иностранные финансовые учреждения будут способствовать этим операциям", - говорится в письме, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters.

Как отмечается, в письме прямо не указано, что США имеют особые претензии именно к индийским банкам, но в нем содержатся общие указания, как должны действовать американские партнеры, чтобы лишить Россию материальных и финансовых инструментов для ведения войны.

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Также Адейемо попросил Ассоциацию банков Индии в течение 30 дней проинформировать индийский бизнес о возможных санкциях США.

Кроме того, в письме указано, что предупреждение основывается на указе президента Джо Байдена от декабря 2023 года, который допускает введение санкций против иностранных банков за осуществление платежей в интересах подсанкционных российских компаний и военно-промышленного комплекса РФ.

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Автор: 

Индия (402) россия (95308) санкции (11247) США (26313)


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Топ комментарии
+4
які наслідки, звільнять індусів майкрософта?
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26.07.2024 13:20
+3
Ну Індуси бачать на прикладі Китая що співпраця з орками ніяких наслідків крім великої стурбованості не приносить... більше того країни з дешевими орківськими ресурсами отримують більше інвестицій та розміщення виробництв від західних компаній
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26.07.2024 13:34
+1
заставлять купувати рашиську гівняну зброю.

Модя прокинувся в холодному поту, коли побачив уві сні як вони воюють водою проти китайців на Тибеті 😂
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26.07.2024 13:26
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Правила форума Совет форумчан
які наслідки, звільнять індусів майкрософта?
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26.07.2024 13:20 Ответить
заставлять купувати рашиську гівняну зброю.

Модя прокинувся в холодному поту, коли побачив уві сні як вони воюють водою проти китайців на Тибеті 😂
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26.07.2024 13:26 Ответить
Чого лише їх уже і гугл туда та інші компанії переносять офіси...
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26.07.2024 13:32 Ответить
Ну Індуси бачать на прикладі Китая що співпраця з орками ніяких наслідків крім великої стурбованості не приносить... більше того країни з дешевими орківськими ресурсами отримують більше інвестицій та розміщення виробництв від західних компаній
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26.07.2024 13:34 Ответить
Поки Байден ще президент, ці попередження та стурбованості будуть постійними.
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26.07.2024 13:36 Ответить
мабуть під час нарендриного візіту до США пояснення щодо співпраці з рф до нього ***** не дійшло. Тому зараз підключили Мінфін, а це може бути болючим ударом по нарендриним моудям.
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26.07.2024 13:37 Ответить
их надо сперва пи#дить, потом предупреждать
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26.07.2024 13:47 Ответить
Це треба було починати робити ще 2.5 роки тому. Ризик втрати доступу до доларового ринку добре розуміють всі банки світу, на відміну від ідіотів у коментарях.
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26.07.2024 13:53 Ответить
Це потенційний союзник вісі зла
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26.07.2024 13:56 Ответить
Попередили як і Китай? З тими самими наслідками? Тоді Індії нічого не загрожує.
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26.07.2024 14:18 Ответить
 
 