США предупредили Индию о возможных последствиях за сотрудничество с РФ

Индийские банки получили от Минфина США предупреждение о возможных последствиях в случае сотрудничества с военно-промышленным комплексом России, в частности, что такие действия могут привести к потере доступа к финансовой системе США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в письме заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, пишет The Economic Times.

"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и они надеются, что иностранные финансовые учреждения будут способствовать этим операциям", - говорится в письме, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters.

Как отмечается, в письме прямо не указано, что США имеют особые претензии именно к индийским банкам, но в нем содержатся общие указания, как должны действовать американские партнеры, чтобы лишить Россию материальных и финансовых инструментов для ведения войны.

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Также Адейемо попросил Ассоциацию банков Индии в течение 30 дней проинформировать индийский бизнес о возможных санкциях США.

Кроме того, в письме указано, что предупреждение основывается на указе президента Джо Байдена от декабря 2023 года, который допускает введение санкций против иностранных банков за осуществление платежей в интересах подсанкционных российских компаний и военно-промышленного комплекса РФ.

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