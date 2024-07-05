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Новини
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Росія оголосила про початок виробництва танкових боєприпасів в Індії

путін,моді

Компанія "Рособоронекспорт" (входить до складу російської держкорпорації "Ростєх") налогодила виробництво пострілів 3ВБМ17 "Манго" з бронебійним підкаліберним снарядом в Індії.

Проєкт реалізується за програмою Make In India, повідомляє пресслужба "Ростєху".

Ці боєприпаси призначені для ураження бронетехніки із комбінованим захистом. Постріл "Манго" калібру 125 мм призначений для ведення вогню з гармат танків Т-72 та Т-90, які у тому числі перебувають на озброєнні Сухопутних сил Індії.

"Для забезпечення найвищого ступеня локалізації випуску снарядів "Манго" надалі планується запустити виробництво порохів на території Індії", – додав очільник "Ростєху" Сергій Чємєзов.

Російська компанія не уточнює, чи будуть ці боєприпаси еспортуватися до РФ.

Росія не може забрати мільярди нафтодоларів з Індії, тому інвестує їх в місцеву економіку

Як повідомлялося, російські нафтові компанії не можуть вивести мільярди рупій, сплачених за російську нафту. Щоб частково вирішити цю проблему РФ навіть почала імпортувати з Індії банани.

Проте основна частина коштів російських компаній залишається в Індії. За даними видання The Hundu Businessline, росіяни почали інвестувати ці гроші в індійську економіку.

Нагадаємо, за даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, а до 90% припадало на Індію та Китай.

Однак у російських компаній виникли проблеми з оплатою експортованої до Індії нафти. Уряд країни не хоче, щоб державні нафтопереробні заводи платили за нафту з Росії китайськими юанями, а отримувати платежі у доларах та євро компанії з РФ не можуть через санкції.

Відтак, Росія щомісяця накопичувала до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках. У вересні минулого року голова МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що в Індії на рахунках російських експортерів енергоносіїв накопичились рупії на мільярди доларів, які російські компанії не можуть використати.

Центральний банк Індії (RBI) пропонував росіянам вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії. Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції. Але категорично проти цього виступала російська влада. Ще одним з варіантів вирішення проблеми міг би стати імпорт товарів з Індії до РФ.

Автор: 

боєприпаси (140) Індія (361) росія (14439)


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Топ коментарі
+10
Індія така, нейтральна...
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05.07.2024 19:59 Відповісти
+9
Кацапам, щоб цими снарядами вбивали Українців
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05.07.2024 19:45 Відповісти
+7
Це уже понятно шо іде протистояння Европи і Азії. Лише Азія старається. Одна КНДР дає допомоги РФ більше чим на ЕС.
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05.07.2024 19:56 Відповісти
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А кому ж це, індуси, будуть їх виробляти??
Невже, для Шрі Ланки?
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05.07.2024 19:34 Відповісти
Кацапам, щоб цими снарядами вбивали Українців
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05.07.2024 19:45 Відповісти
Для себе.
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05.07.2024 20:09 Відповісти
Для них і будуть, покриваючи борги...
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05.07.2024 20:10 Відповісти
із США так шуткувати але собі дорожче.
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06.07.2024 01:17 Відповісти
Сша уже давно перестало быть пугалом. Деды с деменцией у власти сделали все для этого
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06.07.2024 19:09 Відповісти
Це уже понятно шо іде протистояння Европи і Азії. Лише Азія старається. Одна КНДР дає допомоги РФ більше чим на ЕС.
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05.07.2024 19:56 Відповісти
Індія така, нейтральна...
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05.07.2024 19:59 Відповісти
А головне що дехто у світі хто мав би накладати РНАЛЬНІ санкції про рашистів та їх союзників у позиції 🙈🙉🙊.....
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05.07.2024 21:37 Відповісти
Той, хто забороняє стріляти по рашистських НПЗ і авіабазам, ніколи не зробить справжніх санкцій
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05.07.2024 21:52 Відповісти
модниє снаряди будуть.
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05.07.2024 20:09 Відповісти
"хінді руссі пхай пхай"
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05.07.2024 20:14 Відповісти
це ІПСО, у всьому вина КНР
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05.07.2024 20:27 Відповісти
Прикриття для контрабанди ганджубасу.
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05.07.2024 20:59 Відповісти
Виплодки Ін діри Ганді.
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05.07.2024 23:04 Відповісти
Ну так надо купить эти снаряды у индусов... вот это будет потеха...
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06.07.2024 00:26 Відповісти
Чому радієте вони їм ресурси за рупії, ті їм снаряди за рупії... а потім і ракети потихому
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06.07.2024 09:41 Відповісти
значить треба на індію накласти санкції
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06.07.2024 03:38 Відповісти
Грьобані ****** Капури...
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06.07.2024 09:51 Відповісти
От , а на що варто було очікувати від огидних варварів, щодо яких місія білої людини здійснена була неостаточно? Та ще й нахапались від них варварства і ним захоплюються.
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06.07.2024 13:02 Відповісти

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