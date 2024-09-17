"Тіньові" танкери РФ здійснили у водах ЄС екологічно небезпечні перевезення з судна на судно на 273 млн євро, – Амелін

У серпні 2024 року у водах ЄС було здійснено перевалку російської нафти з судна на судно (STS) на суму 1 млрд євро. 73% цих перевезень здійснювалися танкерами, застрахованими за G7+.

Про це заявив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

Перевезення російської нафти по STS серйозно підривають санкції, дозволяючи Росії обходити санкції та цінові обмеження, розділяючи вантаж між кількома покупцями і змішуючи дешевшу російську нафту з неросійською нафтою. "Тіньові" танкери, середній вік яких становив 17 років, здійснили у водах ЄС екологічно небезпечні перевезення з судна на судно на загальну суму 273 млн євро. На ЄС припало 36% (!) щомісячного світового експорту ЗПГ із Росії, вартість якого склала 475 млн євро. П'ять найбільших країн ЄС, що імпортують російське викопне паливо, заплатили Росії 1,2 млрд євро цього місяця. Завдяки вилученням із санкцій держави-члени продовжують купувати російський газ та трубопровідну нафту.

"Танкери, які перевозили нафту з найбільшого російського нафтового порту на Балтиці в серпні, змінили власників більш ніж за $1,5 млрд після вторгнення в Україну, що свідчить про значний прибуток, отриманий європейськими судновласниками від продажу суден, що старіють, які опинилися в тіньовому флоті. Із 60 танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів, завантажених у Приморську лише минулого місяця, 70% змінили власника з лютого 2022 року (один з них — тричі), оскільки судновласники отримали вигоду з попиту, що росте, на старий тоннаж для підтримки експорту російської нафти", - зазначив Амелін.

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Наразі в ЕС розробляються інструменти для унеможливлення обходу санкцій з боку Росії. Про це на брифінгу у четвер, 12 вересня, повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста. "Санкції є постійним процесом, адже Росія постійно намагалася обійти санкції і саме тому наші пакети санкцій змінювалися з часом, щоб унеможливити подібні обхідні маневри. Я знаю, що цей процес триває на різних етапах", - зазначила вона.

За даними Bloomberg, маловідомі компанії, у тому числі створених менш ніж рік тому, брали участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Основна з них - Coral Energy, за якою стоїть громадянин Азербайджану Тахір Гараєв. Наприкінці серпня стало відомо, що Coral Energy Group оголосила про зміну назви на 2Rivers Group після завершення викупу акцій менеджментом компанії. У 2022-2023 роках Соral Energy фігурувала у публікаціях західних ЗМІ як один з найпотужніших операторів з продажу російської нафти і нафтопродуктів.

Зокрема, засновником "CORAL ENERGY" є Гараєв Тахір. До травня 2023 року він володів 100% "CORAL" через офшорні компанії. У травні 2023 року він передав 60% ключової компанії, яка контролювало керівництво "CORAL" – Талат Сафаров (45%), Ахмед Керімов (35%) і Анар Мадатлі (20%). Останній є шурином Гараєва Тахіра.

Окрім "CORAL" до вказаної схеми залучена компанія "MATTERHORN GROUP FZE", що у свою чергу, володіє "APEIRON ENERGY DMCC".

Директором "APEIRON ENERGY DMCC" є громадянин Великобританії Тімоті Марк Піт, бізнес-партнер Гараєва Тахіра. Тімоті Марк Піт також раніше був зареєстрований як номінальний власник "CORAL".

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